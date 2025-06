Calcio a 5, Serie C1: Alberto Golè ritorna alla Futsal Savigliano dopo 6 anni

Una nuova sfida, per una nuova avventura in maglia saviglianese: Alberto Golè ritorna a Savigliano dopo 6 anni per scrivere il terzo capitolo della sua storia con la Futsal Savigliano.

Golè, arrivato a Savigliano nel mercato di riparazione della stagione 2015/2016, ha vissuto diverse stagioni con la nostra maglia ottenendo il secondo posto in Coppa Piemonte a dicembre 2016.

Nella sua seconda avventura, il rientro a Savigliano a gennaio 2018 conquistando la vittoria della Serie C1 e la successiva salvezza in Serie B: poi tanta esperienza nel campionato di C1 con Aurora Nichelino, Sermig, Polisportiva Pasta e nell’ultima stagione Academy Torino Futsal.

Ora una nuova sfida sul parquet del Palazzetto di Savigliano, pronto ad affrontare il prossimo campionato di Serie C1 con la solita grinta, determinazione ed attaccamento alla maglia saviglianese.

“Onestamente è stata una sorpresa la chiamata della Futsal Savigliano, ovviamente una graditissima sorpresa. Alla mia età, credo sia la giusta chiusura del cerchio perché sono rientrato dove mi sono sempre sentito a casa.

Ho sensazioni assolutamente positive per questa nuova annata, perché ho trovato un gruppo ben amalgamato, che ha fatto molto bene in queste ultime stagioni, con un buon mix di qualità, gamba ed esperienza. E grazie al mercato si sono aggiunti giocatori di indubbia caratura sia tecnica che a livello di personalità. Ci sono tutte le condizioni per poter fare bene.

Sono certo che riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni, ma lasciamo che sia come sempre il giudice supremo a parlare, ovvero il campo” le prime parole di Alberto Golè dopo il suo nuovo ritorno a Savigliano.