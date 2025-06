Voglia di Vuelta ecco la tappa tra Alba e Limone

Vernissage per media e ospiti nella vellutata location del Teatro Sociale “Giorgio Bu­sca”: è stata ufficialmente presentata la tappa Alba-Limone Pie­mon­te della corsa ciclistica “La Vuelta a España”. Il grande ap­pun­tamento è per domenica 24 agosto, quando dalla “città delle 100 torri” scatterà la seconda frazione (157 chilometri) che arriverà in alta Valle Vermenagna dopo un percorso tecnicamente denso ed emozionante.

Partiamo dagli interventi istituzionali, raccolti da Rivista IDEA. «Evento unico e straordinario. Grazie alla Regione Piemonte per aver fatto da traino, per la partenza della kermesse internazionale proprio nel nostro territorio. Molto soddisfatti e motivati per essere sede di partenza di tappa – ci racconta con orgoglio Alberto Gatto, sindaco di Alba –. Siamo al lavoro non solo per ospitare la partenza, ma anche per gli eventi collaterali e di avvicinamento. Lo considero un segno, anzi un segnale, di come Alba riesca ad attirare grandi eventi come quelli legati a questo sport».

«Un’anteprima emozionante per un evento che attendiamo da tantissimo tempo e che stiamo portando in città con tanti sentimenti e con il giusto calore – così Davide Tibaldi, assessore allo Sport di Alba –. Verrà allestito un villaggio incredibile, dove sarà possibile incontrare i ciclisti. Ci avviciniamo con grande voglia. Andare in bici fa bene al fisico e all’ambiente. Sfruttiamo il vento della Vuelta, saliamo in sella e pedaliamo». Da Alba si arriva a Limone Piemonte. «La corsa salirà in valle in un periodo di massima affluenza turistica. Il mondo bike a Limone Piemonte va per la maggiore, sarà una grande occasione per noi questo prestigioso arrivo – è il pensiero di Antonella Mariotti, vicesindaco di Limone Piemonte –. Abbiamo tanti percorsi, perfetti per chi vuole pedalare».

Un ruolo nevralgico e centrale lo giocherà il Comitato di tappa di partenza. Ecco il suo presidente Giulio Abbate: «La prima volta della Vuelta ad Alba. Con il Comitato abbiamo un’esperienza lunga 25 anni. Abbiamo sempre lavorato e programmato con la massima attenzione e cura nei dettagli. Penso alla cronometro Bar­baresco-Barolo (Giro d’Italia 2014, tappa del 22 maggio, ndr) che fu bellissima. Ringrazio l’Am­­ministrazione per la fiducia. La Alba-Limone Piemonte sarà una bellissima tappa che si preannuncia importante, sicuramente tra le più belle dell’edizione 2025».

«Chi avrebbe scommesso che in tre anni Alba avrebbe ospitato Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta? Un sogno che si sta avverando. Il Piemonte è la prima regione italiana ad ospitare tutte e tre le partenze – la forte volontà e l’attaccamento al ciclismo, dimostrati dalla Regione Pie­mon­te, sono rappresentati dal suo consigliere Daniele Sobrero –. Credo e crediamo molto nello sport. Cito le Atp Finals, la Final Eight di Basket e la Kings League. Un merito che va condiviso con tutte le Amministrazioni comunali, con gli uffici Sport e Tecnici, con il Comitato di tappa e tutti i volontari. Lo sport è un veicolo che unisce, lo sport non ha e non deve avere colori politici».

Ora chi è salito in sella e di chi ne racconta le gesta: gli ex ciclisti professionisti Fabio Aru e Mas­simo Ghirotto, i giornalisti-scrittori Beppe Conti e Franco Bocca, guidati nella narrazione da Mar­cello Pasquero, direttore di Radio Alba: «La Vuelta del 2015 era stata combattuta, un po’ come tutta la mia carriera – ha commentato Aru che quell’edizione la vinse –. Dai miei esordi e dalla mia partenza dalla Sardegna, nulla è stato facile. Avevo 6 secondi di ritardo rispetto a Tom Dumoulin nell’ultima tappa, ma ci ho creduto fino alla fine. Non mi sono mai buttato giù. Ci fu una buona tattica di squadra. Sfiancammo per giorni Dumo­u­lin e coronai il mio e nostro grande obiettivo, ribaltando la situazione».

«Lo scorso anno avevo scritto “Il giallo del Tour”, che è andato benissimo. “C’era una Vuelta” mi è piaciuto molto come titolo. Nato di corsa, un po’ come le mie attività. Sono reduce dal mio 47° Giro d’Italia – ci racconta Conti –. Mi piace e mi stimolano gli editori. Racconto i novant’anni di Vuelta, la manifestazione spagnola dove sono sei gli italiani che hanno vinto: Angelo Con­terno, Felice Gimondi, Gio­vanni Battaglin, Marco Gio­vannetti, Vincenzo Nibali e Fabio Aru. La Vuelta che parte dal Piemonte è la chiusura di un cerchio. Una terra di storie incredibili».

«Tra le diverse epoche del ciclismo, non si possono fare paragoni – confida Ghirotto –. È cambiato totalmente. Cambia anno dopo anno. Lo dicono i corridori, i materiali, le bici, l’allenamento. La Vuelta ai miei tempi, al mattino si mangiava il caffelatte con biscotti, brioche. Adesso guai (ride, ndr)».

Nel corso della serata, svelata l’opera che l’artista albese Renato “Caren” Cane, già autore di altri quadri in occasione di passaggi albesi di Tour e Giro d’Italia, ha dedicato alla tappa. In attesa della conferenza stampa ufficiale, organizzata dalla Regione Pie­monte per il prossimo 11 giugno a Torino, sono stati svelati alcuni dettagli della tappa cuneese da parte del responsabile regionale dei grandi eventi Davide Balena che ha anche lanciato un connubio italo-spagnolo: il “sangretto”, bevanda nata dall’incontro della sangria e dal Brachetto d’Asti. Una contaminazione sportivo-gastronomica tra due culture me­diterranee.