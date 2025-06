Stra Val Esturo 2025: aperte le Iscrizioni per la 21ª edizione

La Stra Val Esturo 2025, giunta alla sua ventunesima edizione, che si terrà il 5 e 6 luglio a Demonte torna a portare sport e vitalità nella Valle Stura. Questo evento simbolo della nostra comunità apre ufficialmente le iscrizioni! Le squadre stanno già affrettandosi a garantirsi un posto: sono già numerose quelle registrate, ma i posti sono limitati. Invitiamo chi desidera partecipare a iscriversi subito tramite il sito ufficiale InCampo, accessibile online.

Un po’ di storia: le parole dei fondatori

L’evoluzione di questa manifestazione unica è stata raccontata sui social da Claudio Bruno, presidente della V.B.C. Valle Stura, e dal segretario Valter Bruno. Ecco un estratto della loro intervista:

“Stiamo parlando di cose di preistoria… Sono passati 23 anni da quando abbiamo iniziato. Noi abbiamo sempre fatto pallavolo, e a un certo punto è scattata la molla, grazie anche a un membro del direttivo che insisteva molto. Così abbiamo deciso: facciamo una ventiquattrore! Allora era solo pallavolo, a fine agosto. Abbiamo cominciato in sordina, ma da lì è nata l’idea di continuare ogni anno, rendendo la manifestazione sempre più bella, più ampia e coinvolgendo più persone.”

Con il passare degli anni, l’evento si è evoluto, includendo non solo la pallavolo, ma anche calcetto, dama, ping pong e altre attività. Ricordi memorabili come la squadra di pallavolo vestita da personaggi di Asterix e le performance notturne dei druidi con il loro pentolone di pozione magica hanno reso la Stra Val Esturo una festa di aggregazione e comunione unica nel suo genere.

Un invito alla scoperta della Valle Stura

L’obiettivo della Stra Val Esturo va oltre lo sport: è anche un’occasione per promuovere la bellezza della Valle Stura. “Invitiamo tutti a venire in Valle Stura, a scoprire cosa offre e a divertirsi. Dopo questa manifestazione, speriamo che le persone tornino, come già sta accadendo, da bacini storici come la Liguria e la zona torinese. L’importante è che ci sia sport, fair play e tanta gioia di stare insieme,” hanno concluso Claudio e Valter Bruno.

Informazioni e iscrizioni

Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di essere parte di questa grande festa! Le iscrizioni sono già aperte, ma i posti sono limitati. Per partecipare e per ulteriori informazioni, visitate il portale ufficiale InCampo, dove è possibile completare la registrazione.

Dettagli Iscrizione

Quota di partecipazione per il torneo di pallavolo: €200.

Quota di partecipazione per il torneo di calcetto su nuovo campo sintetico: €250.

Per il torneo di pallavolo, è consentita la partecipazione di massimo 3 tesserati FIPAV di Serie C per squadra.

c.s.