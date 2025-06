Sabato 21 giugno appuntamento in valle Po per la salita in bicicletta da Crissolo al Pian del Re con strada chiusa al traffico dei veicoli a motore e riservata ai soli ciclisti tra le ore 9 e le ore 14. La partecipazione è gratuita e non è necessario preiscriversi, ma nella giornata di svolgimento si invitano i presenti a registrarsi presso i punti appositi, dove riceveranno un talloncino commemorativo da posizionare sulla propria bicicletta.

Le zone di ritrovo e registrazione previste sono due: presso la Sala delle Guide sul piazzale della seggiovia o nella piazzetta del Municipio, nel concentrico di Crissolo. La strada sarà chiusa ai veicoli a motore a partire dal bivio per la borgata Borgo (dove sarà attivo un ulteriore punto di registrazione dei partecipanti). All’arrivo in quota, nei pressi delle sorgenti del Po, verrà predisposto un rinfresco con prodotti del territorio, gratuito per tutti i partecipanti. Ulteriori informazioni e il programma completo dell’iniziativa sono pubblicati sul sito www.scalateleggendarie.it.

Si tratta della prima giornata dell’edizione 2025 di Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso, il calendario di salite in bicicletta verso colli e arrivi in quota resi celebri dalle imprese dei corridori professionisti durante il Giro d’Italia e il Tour de France, da percorrere con le strade chiuse al traffico dei veicoli a motore. Secondo la filosofia dell’evento, già messa in atto nelle tre precedenti edizioni che lo hanno caratterizzato come una festa del ciclismo e non una gara, si potrà risalire la strada su qualunque tipo di bicicletta, anche a pedalata assistita.

La pendenza massima dell’itinerario è del 12%, per un dislivello totale di 690m su un tracciato di 9km (da borgata Borgo dislivello 550 m, e percorso di 5,5 km). È obbligatorio l’uso del casco, si consiglia di portare guanti, k-way o indumenti pesanti per la discesa. Si raccomanda di controllare preventivamente lo stato di efficienza della propria bicicletta.

Per chi lo desidera, è disponibile un servizio di noleggio di e-bike con prenotazione obbligatoria: ci si può rivolgere a Bike Square Monviso – Coop. Viso a Viso (tel. +39.348.8869633, [email protected]) e Valle Po Ebikes Rental Experience ([email protected]; +39.371.5398670) di Paesana e a Il Cervo di ghiaccio (tel. +39.347.3091071, [email protected]) di Crissolo.

Nel corso della giornata saranno scattate fotografie ai partecipanti, che potranno poi scaricarle liberamente dal sito www.scalateleggendarie.it e dalla pagina Facebook VéloViso.

La scalata al Pian del Re è stata inserita nel tracciato del Giro d’Italia per ben due volte consecutive, ma ormai più di trent’anni fa: erano il 1991 e il 1992 e a trionfare ai 2.020 metri di quota dell’arrivo furono Massimiliano Lelli, in una fitta nebbia, e Marco Giovannetti.

Sono tanti ogni anno gli appassionati che si mettono sulle tracce dei professionisti, fin su alle pendici del Monviso, il Re di Pietra, lungo un percorso suggestivo che, dall’abitato di Crissolo e costeggiando le frazioni di Serre, Borgo e Serre Uberto, s’inerpica tra latifoglie e pascoli. L’ambiente è severo e imponente e prima di Pian della Regina tocca la pendenza massima. L’ultimo tratto conduce alla conca e alla torbiera di Pian del Re e alle sorgenti del Po, il fiume più lungo d’Italia che nasce qui, all’interno del Parco naturale del Monviso.

Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso giunge alla sua quarta edizione dopo aver visto la partecipazione di circa 10.000 appassionati ciclisti nel corso delle prime tre. La formula è quella ormai consolidata che prevede tre giornate singole e una “sei giorni” consecutivi. Tra giugno e settembre, gli appassionati di bicicletta, tradizionale o elettrica, potranno cimentarsi scalando il Colle Fauniera, il Colle dell’Agnello, il Pian del Re, il Colle di Sampeyre, la salita verso Montoso e Rucas di Bagnolo Piemonte e quella breve ma intensa salita verso Montemale di Cuneo.

L’evento è organizzato da Terres Monviso con il sostegno di risorse dell’Unione Europea nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA, dalle Unioni Montane Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita, Comuni del Monviso e Barge-Bagnolo e dal Comune di Saluzzo con la collaborazione tecnica di Velo Caraglio e Vigor Cycling Team.

Anche nell’edizione di quest’anno viene promosso insieme all’analoga proposta francese chiamata Tournée des Grand Cols, che si svolge da lunedì 30 giugno a venerdì 4 luglio, con salite al Col du Galibier (30 giugno), al Col du Granon (1° luglio), al Col de l’Échelle (2 luglio), al Col d’Izoard (3 luglio) e al Colle dell’Agnello (4 luglio) creando in questo modo un interessante prodotto turistico transfrontaliero dedicato agli appassionati della bicicletta.