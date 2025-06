Premio Ancalau 2025: l’importante presentazione al Grattacielo Piemonte (TUTTE le INFO sullo SPECIALE di RIVISTA IDEA)

Presentato martedì 10/6 a Torino (nella sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte) il Premio Ancalau 2025, nuova edizione del Premio nato a Bosia nel 2014, dedicato ai giovani che dimostrano attaccamento alla tradizione, spirito di innovazione, intraprendenza e determinazione.

Alla presenza del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dell’assessore regionale allo sviluppo e promozione Montagna e Aree protette, Marco Gallo, il presidente del Premio Silvio Saffirio ha presentato l’edizione 2025 insieme con i Sindaci di Bosia e Diano d’Alba, Ettore Secco ed Ezio Cardinale, il Direttore dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Bruno Bertero, e ancora Giancarlo Rocchietti, Presidente del Club degli Investitori, Giuseppe Brezzo, Group Chief Investment M&A Officer di Reale Group, e Stefano Quadro, Segretario generale Fondazione Banca d’Alba.

Bosia ospiterà sabato 14 giugno quello che si può definire il nucleo identitario del Premio, nato proprio a Bosia nel 2014. Ovvero l’11° murale dell’artista Silver Veglia, dedicato quest’anno a Dante Giacosa il progettista della Topolino, della 600 e della 500. Uomo con forti radici in Langa, Dante Giacosa si affianca a Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Luigi Einaudi e ai tanti volti della “pinacoteca all’aperto” dei Murali di Bosia dedicati ai “Grandi di Langa”. È prevista la partecipazione dell’ingegner Mauro Palitto e dell’ingegner Bruno Stroppiana, autorevoli ingegneri meccanici e inventori che conobbero e operarono con Dante Giacosa. Seguiranno la premiazione dei disegni del Concorso artistico per la scuola primaria “Disegna l’ancalau che vuoi diventare”, un’iniziativa curata dagli artisti soci dell’associazione culturale Ancalau che mira a trasmettere alle nuove generazioni lo spirito tenace e inventivo della gente di Langa. Poi il vernissage della mostra di pittura “Racconti di Langa e di Masche” di Luigi Carbone, la Passeggiata letteraria della Fondazione Mirafiore con lo scrittore Orso Tosco. Infine i Premi “Ancalau docg”, veri riconoscimenti di autenticità langarola, al regista e agli attori del film “Onde di terra” con proiezione serale aperta al pubblico.

Domenica 22 a Diano d’Alba, allo Spianamento – Tenuta San Sebastiano, nella cornice di “Langa in Vetrina” mostra delle eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio, verranno attribuiti i diversi Premi Ancalau 2025 nell’ambito di interviste giornalistiche.

Il primo premiato sarà l’imprenditore Marco Falcone della Electro-Parts SpA di Bossolasco, 280 collaboratori che riceverà la Targa “Innamorati della Langa”.

Seguirà il Premio Ancalau “local/global” attribuito alla Banca d’Alba, prima Banca del Credito cooperativo italiano, nel 130° della sua fondazione proprio a Diano d’Alba. Durante l’intervallo del pranzo sarà in funzione il servizio di ristorazione che servirà pasti fino a sera.

Il pomeriggio inizierà con il Premio Ancalau “lavoro&ambiente” assegnato al Prof. Guido Saracco, già Rettore del Politecnico di Torino.

Seguirà alle 16 l’attribuzione della “Hall of Fame” del Premio Ancalau al Prof. Luigi Naldini, scienziato di fama mondiale, Direttore Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica.

Alle 15.30 la performance dell’attore Paolo Tibaldi “Merica – gli ancalau piemontesi d’Argentina” suggestivo resoconto sul suo recente viaggio in Argentina tra le comunità italiane che conservano stretti legami con l’origine piemontese.

Alle 17, l’attesissimo Premio Ancalau “start-up giovani”, confronto appassionante in diretta tra i progetti di start-up dei 6 finalisti selezionati tra le decine di progetti iscritti al Premio. Giuria di altissimo livello presieduta da Oscar Farinetti e montepremi di 20.000 euro comprendente anche il Premio Speciale Banca d’Alba e il Premio Reale Mutua. Il Premio Ancalau start-up, uno dei primi in Italia, nato nella piccola Bosia, ha conquistato oggi una reputazione di assoluto rilievo tra gli eventi nazionali.

Chiudono la giornata del Premio Ancalau due concerti: alle 19 il Concerto “Young Jazz Soloist” e alle 21 il Concerto “Il Codice del Silenzio” incontro con la musica contemporanea del M° Stefano Taglietti. Due vere chicche musicali che allargano i confini dell’Ancalau verso nuovi orizzonti culturali e musicali. Entrambi a ingresso libero fino a esaurimento posti come tutti gli avvenimenti della lunga giornata.

“Il Premio Ancalau – dicono il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e gli assessori alla Cultura e al Turismo, Marina Chiarelli, e allo sviluppo e promozione Montagna e Aree protette, Marco Gallo – rappresenta un riconoscimento prestigioso per chi si occupa di valorizzare l’Alta Langa, un’area del Piemonte che sa regalarci eventi e talenti di altissimo livello. Il premio riconosce chi ha saputo lasciare un segno, indica chi va oltre la timidezza per innovare e creare. Inoltre è un riconoscimento che guarda ai giovani, alle future generazioni e consente loro di avvicinarli e coinvolgerli nei territori in cui vivono. Offre l’occasione per farli riflettere sull’importanza di questa zona, sia attraverso il concorso artistico rivolto alle scuole primarie e sia per i giovani startupper che hanno la possibilità di confrontarsi con un maestro come Oscar Farinetti”.

“”Ancalau” è un termine che racconta il coraggio di chi osa, di chi crea, di chi non ha paura di innovare – aggiunge Bruno Bertero, direttore dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero –. Un’eredità che affonda le radici nella storia della comunità di Bosia e che oggi continua a promuovere cultura e innovazione coinvolgendo scuole, giovani e startup e allargando il proprio territorio di azione in Langa, anche con l’inserimento di Diano d’Alba e di un’area come lo spianamento di San Sebastiano. Il Premio Ancalau rappresenta quindi un importante momento per riflettere su come i territori possano essere motore di sviluppo, guardando al futuro senza dimenticare le proprie radici”.