«Facciamo tutto come se Luca fosse con noi»

Al Teatro Toselli il premio Piero Gasco alla Fondazione Vialli e Mauro: «È un meraviglioso obbligo portare avanti il sogno nato con lui. Finché non troveremo una cura, non ci fermeremo»

Non è vero che “L’emozione non ha voce”. Possono dirlo tutti i presenti, in un teatro Toselli sold out, alla cerimonia di consegna del ventesimo premio Piero Gasco, voluto dalla famiglia e dal Rotary Club di Mondovì per consacrare e sostenere attività solidali concretizzate da grandi personaggi sportivi. Il riconoscimento 2025 è andato al lavoro della Fondazione Vialli e Mau­ro, rappresentata a Cuneo proprio da Massimo Mauro, visibilmente coinvolto nel racconto della realtà creata con l’amico “Luca”.

Non era scontato che nel 2003 due calciatori costituissero una Fondazione solidale, com’è nata la scintilla?

«La scintilla è stata la visione condivisa, la volontà comune di fare qualcosa di utile per gli altri. E impegnarci per finanziare la ricerca ci è sembrato il mo­do migliore per rendere concreto questo desiderio».

Lei e Gianluca Vialli avete condiviso un legame profondo, dentro e fuori dal campo. Quanto di quel rapporto umano continua a vivere oggi nella Fondazione?

«Quel rapporto umano vive totalmente nella Fondazione perché noi abbiamo il privilegio di conoscere il pensiero di Luca rispetto a ogni decisione da assumere, a ogni evento da organizzare. Facciamo tutto come se lui fosse con noi perché sappiamo ogni volta che cosa avrebbe fatto, cosa avrebbe proposto, anche che cosa avrebbe deciso».

Come è cambiata la sua visione della malattia – e anche della vita – dopo aver vissuto da vicino il percorso di Vialli e l’impegno nella Fondazione?

«Sono stato vicino ad ammalati di Sla per tanti anni e anche a livello personale ho avuto le mie esperienze da affrontare… non mi “serviva” la malattia di Luca per capire quello che può succedere a una famiglia che si trova a vivere una situazione di questo genere».

“In assenza di gravità” è un titolo evocativo per una mostra fotografica: com’è nata l’idea?

«L’idea è nata durante un bagno nel mare della mia Calabria con un amico malato di Sla: lo guardavo galleggiare immerso nell’acqua e mi sono accorto di come quella “assenza di gravità” gli stesse regalando una vera sensazione di libertà. Quell’emozione si è trasformata in un bellissimo progetto: nel 2013 è diventata un libro, oggi le abbiamo dato una “seconda vita” attraverso una mostra che resterà esposta a Roddino fino al 20 settembre. Luca e io, insieme a tanti amici del mondo dello sport, della musica e del cinema, abbiamo provato a raccontare il nostro concetto di assenza di gravità attraverso una foto mettendoci per un giorno dall’altra parte dell’obiettivo».

Tra i progetti sostenuti dalla Fondazione, ce n’è uno a cui si sente più legato emotivamente? Uno che per lei ha avuto un significato particolare?

«Ce n’è uno in particolare, che in realtà è un evento in cui abbiamo messo insieme calcio e musica classica. “La Musica fa gol”, parliamo di circa 11 anni fa: insieme a Mario Brunello abbiamo ideato questo spettacolo in cui abbiamo abbinato a gol, azioni e virtuosismi visti sul campo un pezzo di musica classica naturalmente scelto dal Maestro. Sul palco avevamo portato un quartetto d’archi insieme a Luca, Paolo Rossi e Gigi Buffon. Le immagini scorrevano sullo schermo e i musicisti suonavano quegli “abbinamenti”. Una serata che non dimenticherò mai».

Cosa la motiva oggi, a distanza di tempo, a continuare questo percorso con la Fondazione? È più una responsabilità, una forma d’amore, o entrambe le cose?

«È un meraviglioso obbligo. Che, in realtà, vorrei “finire” velocemente perché vorrebbe dire che si è scoperta la cura o almeno un farmaco contro la Sla, obiettivo che ci siamo dati 22 anni fa».

Se potesse oggi parlare a Gianluca, cosa gli direbbe del cammino che la Fondazione sta facendo nel suo nome?

«Che stiamo continuando a fare tutto come se lui ci fosse perché è effettivamente così. Ogni volta ci chiediamo “Che cosa avrebbe fatto Luca?”, “Che cosa avrebbe deciso?” e lo mettiamo in pratica».

Con il bando “Sport senza frontiere”, lanciato in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, si promuove l’attività sportiva in zone “periferiche”. Qual è l’obiettivo di questa vostra ultima iniziativa?

«Attraverso questi finanziamenti vogliamo raggiungere gli ultimi, le persone in difficoltà, coloro che fanno fatica a trovare una palestra, delle attrezzature per praticare sport. Garantire a tutti l’accesso paritario allo sport riconducendo la pratica sportiva amatoriale a un diritto di tutti. Il bando è rivolto a loro, “parte” dalla Città metropolitana di Torino, ma parla a tutti. Questo progetto risponde perfettamente a uno dei pilastri della Fondazione voluto proprio da Luca che è quello della “promozione e sviluppo di attività per la diffusione dello sport come fenomeno storico culturale”».