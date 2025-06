Una nuova settimana di grande attività per l’Atletica Saluzzo, con gare e risultati in Piemonte e Lombardia. Questo il riassunto della società marchionale:

MANTA Anche quest’anno erano presenti le canotte giallo-blu dell’Atletica Saluzzo alla partenza della Corsa al Castello, mercoledì 4 giugno. La 1ª coppia saluzzese a tagliare il traguardo è stata quella composta da Tommaso Olivero e Luca Paschetta, settimi con il tempo finale di 25’11”. A seguire, i compagni: ventiquattresimi M. Griglio e L. Bogliotti (28’30”); trentaquattresimi A. Abbà e G. Bonardo (29’52”).

REVELLO Anche quest’anno siamo stati felici non solo di contribuire all’organizzazione della Cecy for Runners, ma di prenderne parte. La 9ª edizione della corsa di solidarietà per il Nepal si è svolta giovedì 5 giugno e ha raggiunto numeri da record! Grazie a tutti coloro che vi hanno partecipato.

LOCANA Secondo gradino più alto del podio per la nostra Nadia Re al Verticialma disputato domenica 8 giugno. Nadia (Atletica Saluzzo) ha conquistato la medaglia d’argento di categoria, mentre si è collocata 19ª assoluta (crono finale di 1h05’07’’).

ROVELLASCA Ancora medaglie per le nostre cadette, questa volta al 33° Trofeo dei laghi “Memorial Lino Quaglia” riconosciuto come meeting interregionale per rappresentative provinciali cadette/i. Oro sui 2000m per Vittoria Audifreddi (crono 6’36’’) e argento per Anna Laratore (crono 6’41’’). Bravo anche Lorenzo Laratore 15°, sulla stessa distanza, con il tempo di 6’12’’.

TRIVERO 15° posto di categoria per Nicholas Bouchard (Atletica Saluzzo) al Trofeo Oasi Zegna: 35km di tracciato con 1800m di dislivello positivo. Aver concluso la gara in 3h21’25’’ gli ha consentito di raggiungere la 22ª piazza assoluta.

ANGROGNA Domenica 8 giugno partecipazione dei nostri alla Marcia Alpina Mount Servin al Colle Vaccera. Medaglia d’argento, come 2ª donna, per Noemi Bouchard (1h30’31’’) e 13° posto assoluto. Presente anche il giovane Gianluca Allasia che ha chiuso con il tempo di 2h19’44’’.