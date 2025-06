Basket: l’Olimpo Alba Under 15 è Campione Regionale

Esplode la festa al palazzetto di Farigliano: l’Olimpo vince la Final Four U15 regionale ed è campione! Trascinati da un numerosissimo pubblico in maglietta rossa accorso per l’occasione, i ragazzi albesi sfoderano una grande prestazione di squadra e superano Aosta nella finalissima per 84-53.

La partita

Nella semifinale di sabato l’Olimpo ha superato per un soffio il Tam Tam Torino, mentre Aosta ha vinto contro Tigers Novara. L’ultimo e decisivo atto è dunque anche uno scontro Piemonte-Valle d’Aosta.

I primi due periodi sono equilibrati con botta da una parte e immediata risposta dall’altra. Nella seconda frazione i biancorossi albesi provano ad allungare, ma i valdostani restano sempre in scia. Con una tripla spettacolare in chiusura di primo tempo, l’Olimpo all’intervallo si porta sul +8.

Il vero capolavoro arriva, però, nella ripresa. Mantenendo un alto ritmo le aquile continuano a correre in velocità e a costruire buone soluzioni vicino a canestro. In difesa, intanto, cresce l’attenzione soprattutto a rimbalzo e si concede meno ad Aosta. Così, nella ripresa gli albesi alzano sempre più il ritmo e con un parziale di 33-13 spianano la strada verso la vittoria, che arriva alla sirena finale sull’84-53.

Suona la sirena ed esplode tutta la gioia dei ragazzi in campo e dei tanti amici, genitori e nonni sugli spalti! La squadra alza la coppa al cielo: l’Olimpo è campione U15 regionale!

“Grazie ai ragazzi per l’impegno di tutto l’anno, grazie allo staff e grazie ai tantissimi accorsi: la famiglia Olimpo è grande ed è bellissima!” commentano dalla società.

Semifinale

Tam Tam – Olimpo Basket Alba 58-63 ( 18-18; 11-15; 20-9; 9-21)

Olimpo: Osson 8, Sacco 12, Cauda 2, Voghera 7, Naddeo 2, Canavero 8, Antona 7, Cane, Oricco, Straputicari 15, Ferreri 2. All: Biglia / Schinca ACC: Uko

Finale

Sbk Aosta – Olimpo Basket Alba 53-84 (11-15; 14-18; 13-33; 15-18)

Olimpo: Osson 14, Sacco 18, Cauda 2, Voghera 8, Naddeo 5, Canavero 13, Antona 20, Mexhidi, Cane, Oricco, Straputicari 2, Ferreri 2. All: Biglia / Schinca ACC : Uko.

c.s.