Domenica 8 giugno la provincia di Cuneo ha partecipato, come da tradizione, al “Trofeo dei Laghi”, memorial “Lino Quaglia” a Rovellasca, incontro riservato alle rappresentative provinciali delle categorie cadetti e cadette. A questa 33ª edizione 2025, hanno preso parte ben 17 squadre in rappresentanza delle province Lombarde, Piemontesi, Liguri, Toscani ed Emiliane. La classifica finale ha visto prevalere la rappresentativa di Milano che ha preceduto quella di Torino e di Como Lecco; per Cuneo 6° posto finale che migliora la doppia settima piazza degli ultimi due anni. Hanno preso parte alla trasferta lombarda, accompagnati dal tecnico Michele Aimo, ben 14 atleti dell’Atletica Mondovì i quali hanno avuto la possibilità di confrontarsi con alcuni dei migliori pari età d’Italia.

“Questa folta partecipazione dei ragazzi del nostro vivaio – commenta Marco Chiecchio dell’Atletica Mondovì – rende merito al costante lavoro dei tecnici: sono rappresentati tutti i vari settori e siamo contenti che i ragazzi provengano da Mondovì, ma anche dai Poli decentrati di Carrù e Ceva”.

Prestigiosa vittoria per il vicese Francesco Simbula (Atletica Mondovì) che ha preceduto di 2 centesimi il milanese Fabrizio Lanzini sui 100 hs facendo fermare i crono sul suo p.b. 13”83, mentre Noemi Bertone sale sul secondo gradino del podio nei 300 piani con 41”45 che ne sottolinea la continua progressione ad alto livello (a batterla la varesina Martina Scheps 41”09).

Bravissimo Lorenzo Marino che eguaglia con 1,78 il suo p.b. nel salto in alto (4° posto per lui), dopo una maratona di 4 ore sotto il sole cocente. Ottima quinta Lucrezia Garelli nel lancio del disco con il nuovo personale di 27,45 mt a solo un metro dal minimo di partecipazione per i campionati italiani: una misura che la talentuosa lanciatrice cebana ha sicuramente nelle sue corde e sui cui, il tecnico Pietro Rossi è convinto.

Ottimi punteggi per la classifica a squadre sono stati portati dalle 4×100 maschili (con Simbula quarti in 45”48) e dalla femminile (con Bertone e Musso settime in 50”03). La stessa Sofia Musso ha fatto fermare i crono su 10”56 nella prova individuale degli 80 (13ª); medesima piazza per Matteo Tassone nel peso al p.b. con 10,77 mt; Cecilia Balbo 13”60 negli 80 ostacoli, mentre nei 300 Simone Bongiovanni e Andrea Sacco si son fermati rispettivamente a 40”57 e 40”69. Infine gioie anche dalla marcia con Giancarlo Forni 7° in 28’12”37 a staccare il compagno di squadra Gabriele Simone 9° in 29’29”68, mentre nelle cadette Carolina Ribezzo si ferma a 16’17”58 (8ª) e Farah Merzouki a 20’55”05.

Week end di gare – 4×400 allievi centra il pass per gli Italiani

Si è gareggiato tanto nel week end con l’obbiettivo per gli atleti dell’Atletica Mondovì di ricercare minimi e punteggi validi per le classifiche allievi, U23 e assoluti di società.

Sabato al “Totta” di Borgaretto in occasione del 4° Miglio Beinasco Runner si sono svolte alcune gare di contorno: Ismaele Bertola è arrivato 13° (secondo Junior) scendendo a 2’06”34 negli 800, mentre è ottavo nel salto con l’asta Mattia Rocco con 3,90 m.

Nel CRL Meeting, evento “bronze” della Lombardia, sabato a Vigevano di scena i velocisti monregalesi Assoluti a caccia di tempi e prestazioni. Particolarmente brillante la 4×400 dell’Atletica Mondovì (Giacomo Rabezzana, Antonio Boetti, Mattia Tagliapietra e Giacomo Provera) terza assoluta con il Season Best di 3’31”25, secondo crono dei quartetti Allievi e, soprattutto pass per i tricolori di categoria in programma a Rieti a fine giugno.

Nei 400 metri sesta e miglior Allieva del lotto Anna Rita Mamiedi in 57”88 (nella batteria in cui vola la chierese Clarissa Vianelli in 53”64), ottava Francesca Bilardo con lo stagionale di 59”32 (per lei anche la 12ª piazza nei 100 con 12”58), 11° Gabriele Beccaria in 50”62 (primo Junior) e più indietro Giacomo Provera (52”11). Peccato per Alice Botto 2’21”95, decima, in una serie bloccata dai tatticismi e dal ritmo lento in avvio, a cui non riesce l’assalto al minimo negli 800 metri.

Si è corso anche a Vercelli presso il rinnovato Campo CONI. Francesca Bilardo (Atletica Mondovì) è giunta quarta nei 100 metri con 12”69, precedendo Giulia Fresia 13”52 e Sanjana Fernando 14”30; la Bilardo ha poi vinto i 200 con 25”96 battendo le portacolori dell’Accademiatletica Figliuolo e Rustico (26”62 e 27”45); nella stessa gara 7ª e 2ª Junior Giulia Fresia in 28”47. Sul podio al secondo posto Alessandro Graziano nell’alto con 1,84 (oro all’astigiano Longo con 1,99).

Vittoria anche per Tommaso Pibiri nei 100 in 10”86 (tre centesimi meglio del savonese Biancardi). Nono sui 200 Gabriele Beccaria con 23”10, 24”95 per Gabriele Fontana; Beccaria ha poi chiuso ottavo i 400 (50”90), secondo Junior, 55”97 per Fontana.Nei lanci Paola Ambrosio si è piazzata seconda nel martello con 46,03 m (a 1,43 m dalla cussina Magliano), e appuntamento ancora una volta rimandato per il minimo tricolore fissato a 47 m; quarto a 6 cm dal podio Alessandro Beccaria nel giavellotto (38,50).