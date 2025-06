Alba: ondate di calore, i bollettini e i consigli pratici di Arpa Piemonte

Si informano i cittadini che Arpa Piemonte nella stagione estiva emette i bollettini sulla “Previsione ondate di calore” oltre a “Livelli di ozono” nell’aria. All’interno dei bollettini sono anche elencate le attività da evitare soprattutto durante le ore più calde del giorno e per i soggetti più sensibili.

Bollettino Arpa ondate di calore:

https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_calore.pdf

Bollettino ozono

https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_ozono.pdf

Scheda consigli pratici Arpa:

https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/ondate-calore-raccomandazioni-consigli-pratici

Oggi, mercoledì 11 giugno, il codice assegnato alla Provincia di Cuneo per le ondate di calore è il n. 2 – Disagio moderato con “condizioni meteo che possono provocare rischi per la salute in particolare nei soggetti suscettibili”.

Il Sindaco di Alba Alberto Gatto, con delega alla Protezione civile: “In questi primi giorni caratterizzati da temperature particolarmente elevate, invito tutti i cittadini a seguire con attenzione gli aggiornamenti sulla situazione meteo e ad adottare comportamenti responsabili per proteggere la propria salute. È importante evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua, rinfrescare gli ambienti e prestare particolare attenzione alle persone più fragili, come anziani, bambini e malati cronici“.