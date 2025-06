La migliore sintesi di questi primi dieci anni del progetto ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’ è l’immagine del ‘ferro di cavallo’ all’italiana del teatro ‘Giovanni Toselli’ di Cuneo gremito di ragazzi e ragazze con le loro famiglie e i loro insegnanti, tutti intenti a sfogliare con curiosità il nuovo numero di ‘Giornalisti Domani’, in occasione della festa conclusiva dell’annata scolastica, che si è svolta a Cuneo lo scorso 4 giugno.

Le voci emozionate e cariche d’orgoglio dei sindaci e degli amministratori, intervenuti sul palco per premiare e complimentarsi con i loro giovanissimi concittadini, rappresentano la migliore garanzia di longevità per un percorso didattico che ha saputo concretizzare l’eredità professionale di Piero Dardanello per darle una nuova vita e una nuova forma, mettendola a disposizione della fascia di popolazione che più ha la necessità di beneficarne.

Le nuove generazioni sono chiamate a confrontarsi con una complessità mai vista prima dal punto di vista informativo: diventa addirittura indispensabile approfondire il tema e mettere a disposizione gli strumenti per leggere e affrontare la realtà dei media e della comunicazione di oggi. Il progetto ‘A scuola di giornalismo’ è rivolto alle scuole Secondarie di primo grado, è organizzato dall’associazione culturale intitolata all’ex direttore di ‘Tuttosport’ ed è sostenuto da Fondazione CRC, Fondazione CRT, dalla Regione Piemonte e dai Comuni dove operano i plessi coinvolti.

L’appuntamento, tenutosi appunto nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 giugno, è stato condotto da Paolo Cornero, vicepresidente dell’associazione culturale ‘Piero Dardanello’ e coordinatore del progetto dedicato alle scuole, e si è aperto con i saluti istituzionali di Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo e sindaco di Mondovì, Marco Gallo, assessore della Regione Piemonte, Luca Serale, vicesindaco di Cuneo, Elena Merlatti, vicepresidente della Fondazione CRC, Pierluigi Vaccaneo, in rappresentanza della sezione ‘Cultura’ di Confindustria Cuneo, e Ivan Botta, amministratore delegato di Isiline, azienda sostenitrice dell’iniziativa.

Naturalmente, è intervenuta per dare il benvenuto ai presenti anche la famiglia Dardanello, significativamente rappresentata da Ferruccio e Luca Dardanello, rispettivamente il fratello e il figlio di Sandro, presidente dell’associazione. «Piero Dardanello – hanno ricordato – ha fatto la storia della comunicazione sportiva italiana e della nostra terra, che amava terribilmente. Non c’era giorno in cui su ‘Tuttosport’ non portasse in qualche modo i lettori verso il Monregalese.

‘A scuola di giornalismo’ si carica di un particolare significato per noi familiari di Piero, visto che la sua passione per la scrittura è nata proprio alla vostra età: la sua docente di italiano, la professoressa Occelli, rimarcava sempre: ‘Quelli che scrivi non sono temi, ma articoli,’ sottolineando il taglio cronistico che assegnava ai suoi testi. Se un domani qualcuno di voi potesse raccogliere il suo testimone, sarebbe emozionante per la nostra famiglia e rappresenterebbe un ulteriore arricchimento per la comunità in cui viviamo».

Tradizionalmente, durante l’evento si presenta la rivista che raccoglie i contributi realizzati dagli studenti, ultimo atto del ciclo di lezioni tenute dal team di giornalisti-docenti del programma, ovvero Davide Rossi, Arianna Pronestì, Ilaria Blangetti e Roberto Formento. I migliori vengono selezionati per la pubblicazione cartacea e trovano spazio anche sul sito d’informazione ‘No Signal’. Associazione culturale ed ente del terzo settore, il blog è gestito da giovani ‘under 30’ di tutta Italia ed ha le sue radici a Mondovì. Il direttore di ‘No Signal’, Marwan Chaibi, ha calcato il palco per portare il saluto della redazione alla platea.

La rassegna è, quindi, entrata nel vivo con la chiamata alla ribalta di tutti i giovani autori, alla presenza dei sindaci e dei rappresentanti delle Amministrazioni comunali, intervenuti per la consegna degli attestati di merito. Oltre a questi, i ragazzi hanno potuto ricevere alcuni gadget (offerti, tra l’altro, dalla Bcc Alpi Marittime, sponsor principale del concorso ‘Dardanello Giovani’ che si concluderà a dicembre) ed ogni studente beneficerà dell’accesso gratuito per un anno alle versioni digitali delle testate ‘Provincia granda’ e ‘l’Unione Monregalese’. Il periodico ‘Idea’ attiverà, invece, un abbonamento cartaceo per tutti gli istituti scolastici partecipanti.

Sono, poi, stati annunciati i vincitori delle borse di studio ‘Raffaele Sasso’, assegnate ai più meritevoli tra gli autori selezionati. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa è sostenuta dalla moglie di Sasso, Gisella Curti, presente insieme al nipote Marco, dal Lions Club Carrù-Dogliani (rappresentato dalla presidente Romana Gaiero e da Giulio Marini), nonché dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e dall’associazione culturale ‘Piero Dardanello’.

Venuto a mancare nel 2021, Sasso è stato collaboratore di diverse testate nazionali tra cui ‘Gazzetta del Popolo’, ‘Il Secolo XIX’, ‘La Stampa’, ‘Stampa Sera’ e ‘la Repubblica’, oltre a ‘Tgr Rai Piemonte’ e ‘Ansa Piemonte’. Addetto stampa di istituzioni, associazioni e aziende private, la sua firma è comparsa per tanti anni su ‘Provincia granda’ e su ‘l’Unione Monregalese’. Sasso fu tra i primi docenti del progetto ‘A scuola di giornalismo’: l’istituzione delle borse di studio in suo ricordo costituisce un trait d’union con la grande attenzione che il giornalista ha sempre rivolto ai giovani nel corso della sua attività professionale.

La serata si è, infine, conclusa con un momento di grande intensità: l’arrivo sulla scena di Massimo Mauro. Ex calciatore, dirigente sportivo e giornalista, è presidente della fondazione ‘Gianluca Vialli e Massimo Mauro per la ricerca e lo sport onlus’, fondata insieme all’ex bomber dei ‘Gemelli del gol’ della Sampdoria (la coppia era completata da Roberto Mancini).

La realtà no profit è stata fondata nel 2003 con l’obiettivo di contribuire alla ricerca scientifica, per la messa a punto di un farmaco in grado di contrastare la Sclerosi Laterale Amiotrofica. Uno scopo che viene portato avanti con grande convinzione, con l’organizzazione di eventi sportivi, musicali e culturali e grazie alla generosità e al supporto di aziende partner e privati. Mauro ha ritirato il premio ‘Piero Gasco’ dalle mani di Giovanni Gasco, figlio di Piero Gasco, e di Silvia Tonelli, presidente del Rotary Club di Mondovì.

A riguardo, il 10 maggio 2025 è stata inaugurata a Roddino, nelle Langhe, la mostra ‘In assenza di gravità’, promossa dalla fondazione ‘Vialli-Mauro’, che espone una selezione di scatti di Silvia Pastore dedicati al tema della leggerezza. I soggetti ritratti sono personaggi noti del cinema, della musica e dello sport. La dotazione del ‘Gasco’, nello specifico, servirà ad acquistare alcune di quelle fotografie.

«Abbiamo domandato a cinquanta grandi personalità – ha spiegato Mauro – di rappresentare con un’immagine l’assenza di gravità. Da tanti anni, infatti, ci occupiamo della ricerca sulla SLA. Ho un amico affetto da questa malattia ed un giorno, mentre era ospite nella mia casa al mare, l’ho buttato in acqua per scherzo. È stato un gesto per certi versi anche imprudente, ma che gli ha regalato una forte sensazione di leggerezza e di libertà. Da qui ho preso spunto per questa idea». Nel congedarsi dalla platea, Mauro ha voluto consegnare un ultimo messaggio ai presenti:

«Nello sport si perde e si vince. Non viviamo momenti bellissimi, se pensiamo ai casi di cronaca recenti. Non si accetta di perdere anche nei rapporti personali. Da sportivo e da padre, ciò mi fa pensare che sia importantissimo accettare quello che succede e rispettare, dunque, le azioni degli altri. Nell’agonismo si vedono spesso genitori che reagiscono alle sconfitte del campo in malo modo. Non chiedete mai ai vostri figli se hanno vinto o perso. Chiedete loro unicamente se si sono divertiti».

L’associazione culturale ‘Piero Dardanello’ ha in serbo ora un nuovo appuntamento per la valorizzazione dei giovani e del loro talento: si tratta del concorso ‘Dardanello Giovani’, quest’anno giunto alla sua ottava edizione e dedicato al mondo del basket. C’è tempo fino al 14 novembre 2025 per mettersi alla prova con le tracce predisposte dalla giuria, sempre nel ricordo di Piero Dardanello.

I VINCITORI DEI RICONOSCIMENTI

‘A SCUOLA DI GIORNALISMO CON PIERO DARDANELLO’

I.C. Carrù

2A-2C – Gloria Occelli, Filippo Bogliotti 2A-2B – Ismaele Venturini, Pietro Vinai 3B – Letizia Bonino

2A – Marta Voena 2B – Pietro Vinai

I.C. Carrù – plesso di Crava – Rocca de’ Baldi

2D – Elisa Pirra 2E – Giosuè Agù

2E – Noemi Tarditi

2D – Samuele Bertone 2D – Samuele Boetti

I.C. Dogliani

2A – Valentina Ferrando

2B – Riccardo Carbone, Eva Ilijevska 2B – Emma Cornero

2B – Caterina Mozzone 2B – Luca Pecchenino

2A – Filippo Moscone

I.C. Dogliani – plesso di Farigliano

2F – Aurora Fancello 2F – Martina Revelli 2F – Rachele Musso

2F – Paolo Rolfo, David Fabiano 2F – Matias Diego Granvillano

2F – Lucia Meriggio, Emma Vietto

I.C. Millesimo – plesso di Calizzano

2A – Gloria Gazzano 2A – Aurora Bohrer 3A – Luca Sacco

3A – Melissa Danna 2A – Francesco Nari 2A – Irene Briozzo

3A – Lorenzo Raimondo 2A – Elena Odella

2A – Alessandro Martino 3A – Aurora Bruzzone

I.C. Mondovì 2 – plesso di Mondovì Altipiano

3D – Giorgia Tealdi, Marwa Abida 3A – Samuele Danna

3A – Sofia Marenco 3A – Maria Ruffino 3B – Aurora Veglia 3C – Letizia Martini 3C – Alice Buetto

3B – Ferdinando Ciccarello 3B – Giorgia Rodolico

3D – Mattia Deramo 3D – Sofia Bernard

3C – Giulia Alessia Ichim 3D – Nor Ech Chibani

3B – Lorenzo Santo, Paolo Ciocca 3D – Badre Elauny

3D – Sara Obroceanu, Alessandro Bernard 3A – Matteo Ambrosio

3C – Lorenzo Bonelli, Andrea Tagliento

I.C. Mondovì 2 – plesso di Pianfei

3A – Leonardo Dompè, Yassine Fofana 3A – Samuele Podda

3A – Andrea Briatore

3A – Viola Grosso, Adora Dervishi

I.C. Morozzo

2A – Marco Rossi 2A – Greta Pannu

2B – Alessandra Streri 2A – Sofia Castagnotto 2B – Giulia Piretro

I.C. Morozzo – plesso di Beinette 3C – Marwa Manyani, Andrea Violino 3C – Anna Dordo, Samuele Ghibaudo 3C – Lucia Busciglio, Ginevra D’Angelo

3D – Alessia Franchino, Gabriella Pilogallo 3D – Lisa Bottasso, Mariam Ouattara

I.C. San Michele Mondovì

2A – Chloe Vallinotti, Fatima Bastajib 2A – Adam Sif Ennasr

2A – Kayely Koffi, Giordana Faroppa 2A – Marianna Basso

I.C. San Michele Mondovì – plesso di Serra Pamparato

2A – Francesco Zaccardo 3A – Leonardo Tanzillo 3A – Mario Lissignoli

3A – Agatha Maria De Candia

I.C. San Michele Mondovì – plesso di Vicoforte

2B – Alberto Gioia, Alice Corte, Chiara Nasi 2A – Sofia Cappa, Federico Garelli

2A – Giorgia Capella, Mattia Vinai

2B – Emma Bessone, Greta Paluzzi, Alessia Farina 2C – Beatrice Delpiano

2C – Anwar Garnaoui, Francesco Musso

I.C. Villanova Mondovì

2C – Carlotta Roascio 2D – Martina Ambrogio 3C – Alice Rosso

2B – Sabrina De Marco 2C – Anna Ramondetti 3B – Camilla Romano 2C – Federica Baracco 3E – Tommaso Vinai

Borse di studio ‘Raffaele Sasso’

I.C. Carrù – 3B,2B – Letizia Bonino, Pietro Vinai

I.C. Carrù, plesso di Crava – Rocca de’ Baldi – 2E – Noemi Tarditi

I.C. Dogliani – 2B – Emma Cornero

I.C. Dogliani, plesso di Farigliano – 2F – Martina Revelli

I.C. Millesimo, plesso di Calizzano – 2A – Irene Briozzo

I.C. Mondovì 2, plesso di Mondovì Altipiano – 3A – Matteo Ambrosio

I.C. Mondovì 2, plesso di Pianfei – 3A – Andrea Briatore

I.C. Morozzo, plesso di Beinette – 3C – Anna Dordo e Samuele Ghibaudo

I.C. Morozzo – 2B – Alessandra Streri

I.C. San Michele Mondovì – 2A – Adam Sif Ennasr

I.C. San Michele Mondovì, plesso di Serra Pamparato, 3A-2A – Mario Lissignoli e Francesco Zaccardo

I.C. San Michele Mondovì, plesso di Vicoforte – 2B – Alberto Gioia, Alice Corte, Chiara Nasi

I.C. Villanova Mondovì – 3B – Camilla Romano