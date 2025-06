Origine senegalese con cittadinanza italiana, classe 1989, miglior calciatore al Torneo di Viareggio del 2007 e un passato professionistico con presenze in Serie A, Serie B e Coppa Italia grazie alla sua militanza nelle fila del Torino, del Frosinone, del Lecce, dell’Ascoli, della Spal e del Teramo. Lys Gomis, insomma, ha calcato più volte i campi di calcio che contano difendendo i pali della sua porta, ma ritrovandosi anche a fare i conti con una fragilità interiore che ha talvolta ingabbiato il suo vero talento e che oggi emerge chiaramente attraverso l’impegno educativo in cui si prodiga da anni sia come preparatore atletico, sia come testimone di un periodo buio della sua vita fatto di eccessi di droga e di alcool.

Un esempio autentico di uomo e di sportivo, perfetta effige delle finalità del progetto “Feel Good” promosso dalla Città di Mondovì e finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del bando regionale “Progetti per i giovani in ambito sportivo”. Da qui, dunque, nasce l’evento “Inside the goalkeeper” che il prossimo 14 giugno a partire dalle ore 16.00 impreziosirà gli spazi dell’Associazione Sportiva Piazza di via della Polveriera con Lys Gomis come ospite d’onore.

Un momento di incontro e di confronto tra professionisti, ma anche un’occasione unica per approfondire e riflettere sulle qualità che lo sport sa trasmettere come disciplina, come resilienza e come spirito di squadra. Accanto a Lys Gomis, infatti, moderati dal giornalista Roberto Formento, interverranno anche Enrico Vaudagna (preparatore dei portieri del Torino F.C.), Giorgia Rocchetta (psicologa sportiva del Torino F.C.) e Ivano Caramello, preparatore dei portieri della Monregale Calcio. Un’iniziativa gratuita e aperta a tutti, pensata per stimolare la partecipazione attiva delle nuove generazioni e per diffondere una cultura sportiva sana, dai valori condivisi e universali.

«Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale nell’organizzare momenti di ascolto, approfondimento e socialità rivolti alle nuove generazioni» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili, Alessandro Terreno.

«”Feel Good” nasce proprio con l’intento di promuovere i valori fondanti dello sport nell’ottica di trasformarli in elementi imprescindibili per il percorso di crescita e maturazione dei ragazzi, tanto nella carriera agonistica, quanto nella vita quotidiana. “Inside the goalkeeper”, allora, come momento di formazione individuale e collettiva grazie a professionisti di caratura nazionale, ma anche come opportunità di aggregazione sociale e sportiva. Una sincera riconoscenza, infine, a tutti i partner che in questi mesi hanno lavorato a “Feel Good”, dai coordinatori progettuali ai singoli Comuni, dalle associazioni ai centri giovanili: lil Monregalese ha senza dubbio dimostrato una sensibilità e un’attenzione non scontate».