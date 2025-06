Sabato 7 giugno Dogliani ha ospitato l’AVSD Day, una giornata dedicata alla gara di soccorso, organizzata dall’associazione ANPAS Volontari del Soccorso Dogliani.

L’evento ha visto la partecipazione di otto squadre di soccorritori ANPAS provenienti da Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta, impegnate in otto differenti scenari di emergenza sanitaria, ripetuti in modo identico per garantire realismo e uniformità nella valutazione. L’organizzazione ha coinvolto circa 300 persone tra volontari, istruttori, personale sanitario, simulatori e personale addetto al supporto logistico.

A vincere la competizione dell’AVSD Day è stata la squadra della Croce Verde Asti, mentre i soccorritori della Croce Bianca Fossano si sono aggiudicati il secondo posto e il premio per il miglior team leader. Al terzo posto l’equipaggio della Croce Bianca Garessio.

Le altre squadre partecipanti erano: Ambulanza del Vergante di Nebbiuno (No) due team della Croce Azzurra Trezzo sull’Adda (Mi), Croce Azzurra Cadorago (Co) e Volontari del Soccorso Valle d’Aosta (Ao).

Il centro dell’AVSD Day è stato piazza Umberto I, ma gli scenari operativi si sono sviluppati in diversi punti di Dogliani, offrendo così alla cittadinanza l’opportunità di osservare da vicino le modalità d’intervento dei team di soccorso.

I simulatori, elemento chiave per la credibilità degli scenari, sono stati in gran parte volontari, ma anche persone esterne al mondo del soccorso, dando vita a un’esperienza formativa trasversale, utile anche a chi opera dietro le quinte.

Le simulazioni sono state valutate da medici e infermieri dell’area di emergenza-urgenza 118, affiancati da istruttori certificati, per garantire una valutazione coerente e imparziale.

Accanto alla componente tecnica, l’edizione di quest’anno si è arricchita di momenti formativi aggiuntivi al termine di alcuni scenari. In uno di questi è stato trattato il tema del bullismo e delle difficoltà adolescenziali.

Altri scenari hanno coinvolto un’ostetrica e un conduttore cinofilo, con simulazioni che hanno previsto la ricerca di una persona scomparsa e un parto improvviso. Anche in questi casi, alla fine della valutazione è seguito un confronto formativo.

In un altro scenario ha partecipato un vigile del fuoco che, pur non intervenendo direttamente nella simulazione, ha offerto una riflessione sull’importanza della collaborazione interforze e sulla qualità delle informazioni trasmesse alla Centrale Operativa durante le chiamate di emergenza.

Non sono mancati all’AVSD Day scenari dedicati alla gestione di maxiemergenza, ai traumi, alla rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del defibrillatore. In quest’ultimo caso si è simulato anche uno stress uditivo, con l’obiettivo di promuovere una riflessione sulla rilevanza della chat per persone sorde, attivata dalla Centrale Operativa 112 della provincia di Cuneo.

Luisella Valletti, presidente dei Volontari del Soccorso Dogliani: «Abbiamo pensato gli scenari con grande cura, cercando di renderli il più possibile verosimili per offrire a tutti i partecipanti un’esperienza altamente formativa e realistica. Crediamo nella formazione, nella condivisione e nell’importanza di fare rete con altre realtà, solo così si cresce come volontari e come persone. Un lavoro intenso, portato avanti per settimane con grande impegno e passione. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato all’organizzazione dell’AVSD Day».

Daniela Sandrone, responsabile della Formazione dei Volontari del Soccorso Dogliani: «Il nostro obiettivo con l’AVSD Day era quello di offrire una formazione a 360°, ma anche creare un momento di aggregazione, confronto e crescita reciproca, più si conosce, più si lavora insieme e meglio si collabora durante le grandi esercitazioni o nelle emergenze reali. Se tutto questo è stato possibile, lo dobbiamo in primis alla nostra presidente, Luisella Valletti che ha creduto nel progetto, ci ha dato fiducia e ci ha permesso di metterci in gioco. È anche grazie a lei se abbiamo potuto offrire un’esperienza così significativa per chi ha partecipato».

«A Dogliani hanno vinto tutti – ha commentato Vincenzo Sciortino, presidente di ANPAS Piemonte – ha vinto la voglia di mettersi in gioco, di migliorare, di confrontarsi con spirito costruttivo e di condividere esperienze. Questi sono i presupposti fondamentali per una vita associativa sana e per un servizio davvero efficace e umano nei confronti dei cittadini. L’AVSD Day è stato un esempio virtuoso di formazione, collaborazione e partecipazione, che ha saputo coniugare l’eccellenza tecnica con i valori profondi del volontariato. Un plauso speciale va ai Volontari del Soccorso Dogliani, che con passione, competenza e impegno hanno saputo organizzare un evento di altissimo livello, regalando a tutti noi una splendida immagine del mondo ANPAS».

L’Associazione ANPAS Volontari del Soccorso Dogliani può contare sull’impegno di oltre 200 volontari grazie ai quali ogni anno svolge oltre 2.600 servizi. Si tratta di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, servizi di accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati al trasporto di persone in situazione di disabilità, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni con una percorrenza di circa 145 mila chilometri percorsi.

L’ANPAS Comitato Regionale Piemonte ODV rappresenta 81 associazioni di volontariato, con 16 sezioni distaccate, 10.695 volontari (di cui 4.242 donne), 5.388 soci e socie e 741 dipendenti (di cui 86 amministrativi). Dispone di 472 autoambulanze, 265 automezzi per il trasporto di persone in situazione di disabilità, 242 mezzi per il trasporto persone e per la protezione civile, oltre a 4 imbarcazioni. Complessivamente, ogni anno svolge 594.623 servizi, di cui 200.399 in emergenza-urgenza 118, percorrendo 20.209.167 chilometri, di cui 4.765.067 legati ai servizi di emergenza.