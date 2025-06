A Canale arriva il fine settimana de “La Partita più bella del mondo”

Canale è pronta per l’edizione 2025 de “La Partita più bella del mondo”: evento fatto di sport e spirito solidale che si svolgerà in questo fine settimana a favore di Casa Ugi. Si terrà tra sabato 21 e domenica 22 giugno presso il campo sportivo “Malabaila”.

Così racconta il “patron” Marco Milano: «Tutto sarà dedicato allo sport “vero” e alla solidarietà altrettanto sincera, in una sinergia creata a suo tempo a favore di Ugi Odv,unendo le forze dell’Asd Canale Academy in stretta collaborazione con l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Juventus Fc e Torino Fc e con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Canale e Diocesi di Alba.

Con, in più, dal 2022 il supporto di “nèttare” il progetto editoriale online lanciato da Martina Maccari a maggio del 2021 che con storytelling quotidiano sui canali social Instagram e Youtube, ed attraverso format originali, racconta ed intreccia la vita di persone che condividono storie di bellezza, coraggio, resilienza. Le stesse che verranno raccolte durante l’evento presso un punto d’ascolto dedicato a chi vorrà raccontarsi».

Dalle 10 di sabato 21, scatterà il torneo riservato alla categoria “pulcini” del primo anno, e che per tutto il giorno vedrà sfidarsi le formazioni dell’Asd Canale Academy, Torino Fc, rappresentativa Torino Fc Academy. Albese Calcio, Langa Calcio, Asdc Marene e Fossano Calcio. Nella stessa giornata sarà presente anche una delegazione della Polizia di Stato che metterà a disposizione dei presenti un’esperienza con l’unità cinofila e quella di Polizia Scientifica.

Ci sarà anche una delegazione della Polizia di Stato, la quale metterà a disposizione dei presenti un’esperienza con l’unità cinofila e quella di Polizia Scientifica: le premiazioni del torneo e l’accoglienza delle squadre provenienti dagli ospedali Italiani saranno condotte da Leonardo Bonucci, già capitano della Nazionale di calcio e della Juventus, ormai “di casa” nella capitale del pesco: sarà lui a ricevere il premio speciale “AlterEgo” istituito un biennio fa dagli organizzatori, con la Regione Piemonte e prodotto dall’artista genovese Alessandro Piano, per riconoscere il ruolo di chi che ha dato lustro al territorio pedemontano, in Italia e nel mondo.

In serata, largo alla serata di cabaret con Franco Neri ed il performer Gabriele Rigo, con dj-set a seguire. Biglietti disponibili su www.clappit.com.

Domenica 22 giugno, si ricomincerà alle 10 con l’ormai rituale “Torneo degli Ospedali”: con squadre miste di ragazzi e ragazze provenienti dai centri di oncoematologia pediatrica d’Italia, ossia gli ospedali “Regina Margherita” di Torino, il “Gaslini” di Genova, il “Bambin Gesù” di Roma, il “Santa Chiara di Pisa” e gli ospediali pediatrici di Monza e di Milano. In palio, il trofeo dedicato al compianto Emilio Vigolungo, sostenitore sin dal principio di questo evento benefico, e venuto a mancare proprio a giugno del 2023.

Terminata questa fase, dalle 15 ci sarà il talk “Vivere il presente” condotto dallo scrittore Luca Bianchini. Infine, via alla per “la partita piu’ bella del mondo”, che quest’anno a Canale segue il filo conduttore della coesione fra diversi sport. In campo, oltre ai calciatori canalesi di ogni tempo, saranno attese “vecchie glorie” del pallone di ogni tempo, ospiti celebri, e anche la stessa “madrina” Martina Maccari.

Paolo Destefanis