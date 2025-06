Con l’arrivo dell’estate cala il sipario anche sulla stagione culturale organizzata da Ratatoj APS al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, che anche quest’anno si è riconfermato punto di riferimento per gli appuntamenti teatrali, cinematografici e musicali del territorio. E anche i numeri raccontano lo stesso successo: 20.455 sono gli ingressi che si sono registrati da settembre a giugno, tra i quali un’ampia fascia di studenti delle scuole elementari, medie e superiori coinvolti in attività educative e spettacoli dedicati.

La stagione teatrale, organizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e il Comune di Saluzzo e attiva da novembre 2024 ad aprile 2025, ha proposto sei spettacoli in abbonamento di grande qualità artistica, affrontando temi attuali e ospitando interpreti di rilievo nazionale.

Tra i nomi più conosciuti si possono citare Caterina Guzzanti in “Secondo lei” e Eva Robin’s ne “Le serve” di Jean Genet, che nella stagione si sono alternati a spettacoli meno celebri ma di altissima levatura artistica come “Arlecchino muto per spavento” di Stivalaccio Teatro, “Scene da un matrimonio” di Bergman con regia di Raphael Tobia Vogel e “La semplicità ingannata” di Marta Cuscunà. La stagione si è conclusa poi con performance innovative come “Questo lavoro sull’arancia” nell’ambito del calendario di WeSpeakDance. Non sono mancati eventi rivolti alle scuole, come la matinée di teatro civile “Se dicessimo la verità. Ultimo capitolo”.

La rassegna “Lunedì Cinema”, iniziata a ottobre e conclusasi a maggio, ha vantato invece una partecipazione complessiva di circa 3.000 spettatori e 300 abbonati, che ha confermato l’interesse del pubblico saluzzese e dei dintorni per il cinema d’essai. Il cartellone ha offerto a Saluzzo 27 proiezioni tra opere contemporanee e classici, affrontando tematiche sociali e politiche in collaborazione con realtà come UCCA, AIACE, ANPI e altre associazioni locali. Tra gli eventi speciali si segnala la proiezione di “No Other Land”, vincitore dell’Oscar 2025 come miglior documentario. La stagione si è chiusa con un omaggio al regista David Lynch, recentemente scomparso.

La firma di Ratatoj non ha mancato di farsi sentire sulla stagione dedicata alla musica dal vivo, che si concretizza ogni anno nella rassegna “Magda Groove”, confermando il proprio ruolo di riferimento nel territorio con un calendario ricco di artisti nazionali e internazionali. Tra i momenti più importanti, il concerto di Erlend Øye & La Comitiva, il progetto avant-pop di Marta Del Grandi, il tour acustico di Appino e la celebrazione dei quarant’anni dell’album “Siberia” dei Diaframma. Anche La Municipàl e Dutch Nazari hanno contribuito ad arricchire la proposta musicale, estendendo l’attenzione verso le nuove generazioni.

Nel corso dell’anno è stato rafforzato inoltre il rapporto con il territorio attraverso la realizzazione di una stagione teatrale dialettale e una amatoriale: sono stati organizzati dunque sei spettacoli dialettali e cinque appuntamenti amatoriali in collaborazione con compagnie e gruppi locali quali “I mach fina lì” di Cervignasco, Primoatto, Teatro Prosa Saluzzo e Le Cercle Rouge di Busca.

Anche le famiglie sono state al centro della programmazione: sono stati organizzati da Ratatoj quattro appuntamenti domenicali dedicati ai più piccoli all’interno della stagione di teatro per bambini e ragazzi “Un sipario tra cielo e terra”, in collaborazione con la compagnia Il Melarancio, e laboratori nell’ambito del progetto “Liberazione Creativa”.

Il Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo ha ospitato inoltre la terza edizione del GreenDays Festival, che ha rappresentato un momento di grande integrazione tra arte, cultura e rispetto per l’ambiente, promuovendo consapevolezza e azioni concrete. La collaborazione con RobinWood ha portato alla raccolta di donazioni per la creazione del “Bosco di Ratatoj”. Il festival ha offerto laboratori, spettacoli, installazioni sonore di Earth.fm (Estonia) e videoarte di Scuderia Zagreb (Croazia), insieme a proiezioni di documentari sul cambiamento climatico e iniziative nel comune di Ostana, coinvolgendo attivamente tutte le generazioni in un percorso verso un futuro più sostenibile e inclusivo.

La stagione 2024/2025 è stata resa possibile grazie alla collaborazione e al sostegno di numerosi enti e associazioni, Festa del libro medievale, Fondazione Amleto Bertoni, Rassegna Trame di Quartiere, scuole di danza locali e istituzioni culturali, con il contributo fondamentale di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRC. Si ringraziano tutte le istituzioni, associazioni e il pubblico per la partecipazione e il supporto, elementi fondamentali per il successo di questa stagione culturale.

A proposito della stagione, il direttore artistico Massimiliano Flora dichiara: “Il Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo si conferma sempre più come un luogo di incontro, dialogo e crescita collettiva, capace di ospitare linguaggi diversi e di raggiungere pubblici differenti. Come Ratatoj abbiamo voluto costruire una proposta culturale che mettesse al centro i valori dell’inclusione, della sostenibilità e del teatro come spazio di comunità.

Un luogo in cui si costruiscono relazioni, si sviluppa senso critico e si promuove un’idea di cultura come bene comune. La rassegna “Lunedì Cinema” è cresciuta tantissimo e ci ha dimostrato ancora una volta quanto interesse ci sia verso l’approfondimento e la riflessione; la stagione “Magda Groove” ha saputo creare momenti non convenzionali di condivisione autentica e partecipata, il GreenDays Festival ha rappresentato un’esperienza unica, capace di coniugare arte, consapevolezza ambientale e partecipazione attiva.

Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff di Ratatoj APS, cui si deve – grazie alla passione, alla competenza e alla dedizione quotidiana – la realizzazione concreta di ogni evento, progetto e idea che ha animato questa stagione”.