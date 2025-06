È stato un piacevole pomeriggio quello trascorso ieri Mercoledì 4 Giugno presso la Regione Piemonte da parte degli atleti piemontesi partecipanti ai recenti mondiali di cheerleading con il team Italy cheerleading. Insieme ai corregionali delle società Aster Cheer di Cuneo e Rainbow Cheer di Borgosesia, anche i senior di Alba Cheer hanno aderito all’invito di Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale.

A Torino presso Palazzo Lascaris, la delegazione, accompagnata dai dirigenti delle rispettive società sportive, ha illustrato il significativo percorso di preparazione sviluppato nel corso della stagione sportiva e culminato con la partecipazione agli ICU Worlds: un fantastico lavoro di squadra realizzato con la collaborazione complessiva di 48 atleti provenienti da 8 diverse società sportive in rappresentanza di 6 diverse regioni e culminato quarto posto per il team senior all girl elite e il nono per il senior coed elite.

Insieme al Vicepresidente Graglia, è intervenuto anche il consigliere regionale Domenico Ravetti: sorpresi per l’elevato spessore atletico e sportivo, ma anche entusiasti per i valori insiti in un’attività di gruppo come il cheerleading, entrambi hanno espresso parole di elogio ad un programma sportivo partito dal basso, offrendo tutto il supporto della Regione Piemonte allo sviluppo del cheersport su scala locale e nazionale.

Gli atleti intervenuti sono stati premiati con un attestato della Regione Piemonte insieme ad alcuni omaggi, un’apprezzata gratificazione per l’impegno profuso, la passione e la dedizione con cui stanno portando avanti il percorso sportivo.