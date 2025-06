Superlega: giovedì 19/6 alla Terrazza Cuvage Da Costa la conferenza stampa di presentazione di Ivan Zaytsev

In occasione dell’inaugurazione della Terrazza Cuvage Da Costa (nuovo locale del presidente Gabriele Costamagna, situato a Cuneo in viale Angeli, 77 c/o Country Club) giovedì 19 giugno dalle ore 19,30 si terrà la conferenza stampa di presentazione di Ivan Zaytsev. Il nuovo schiacciatore di Cuneo Volley arriva in città!

L’invito è esclusivo e riservato a giornalisti e collaboratori di testate e redazioni accreditate, oltre alle istituzioni quali Sindaca di Cuneo, Assessore allo sport, Delegato Coni, Presidenti Fipav Piemonte e Cuneo-Asti.

