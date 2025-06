La terza edizione di Terroir Dogliani l’8 e 9 giugno a Mondovì

Si avvicina l’appuntamento con Terroir Dogliani, alla sua terza edizione, domenica 8 e lunedì 9 giugno nelle sale storiche di Palazzo Fauzone Relais di Mondovì. Un evento che mette al centro la nuova identità del Dogliani DOCG, raccontandone le sfumature attraverso due giorni intensi di masterclass, degustazioni tematiche e banchi d’assaggio aperti al pubblico.

Curato dalla Bottega del Vino di Dogliani, il programma accompagnerà la presentazione ufficiale delle nuove annate del Dogliani DOCG Superiore 2023 e Classico 2024, due espressioni emblematiche di un territorio che è al tempo stesso vocazione agricola, storia, tradizione e innovazione.

Il Dogliani DOCG non è solo un vino e nemmeno solo un luogo: è un mosaico di ventuno comuni, uniti da suoli complessi, altitudini elevate, microclimi influenzati benevolmente dalle Alpi, e da un savoir faire vitivinicolo radicato nei secoli. Un terroir autentico, che accoglie oggi anche una nuova biodiversità ampelografica e culturale evidenziata dall’apertura a vitigni che rappresentano una novità per queste zone, come le uve bianche, le varietà per la spumantizzazione o i rossi che di fronte al cambiamento climatico hanno trovato qui una nuova casa, come Nebbiolo e Pinot Nero.

“Il Dolcetto rimane però la nostra identità profonda e irrinunciabile – spiega Nicoletta Bocca presidente dell’associazione dei produttori – e riteniamo che la complessità di questo vitigno meriti un approfondimento e il tentativo di capire come poterlo comunicare al di fuori delle gabbie descrittive e dai ruoli che gli sono stati assegnati. Per questo partiremo da un excursus storico che ci mostrerà come è mutata la considerazione di questo vino e di quest’uva nel tempo. Solo capendo cosa è stato il dolcetto e come è cambiato il suo ruolo, potremo affrontare con consapevolezza il presente e il futuro del suo racconto.”

Se il Doglianese e la sua visione del Dolcetto hanno sicuramente delle peculiarità e territorialità forti, non si può prescindere da quanto il Dolcetto rivela della sua complessità quando viene interpretato con passione dai viticoltori che lo coltivano in altre zone del Piemonte. Il confronto con i produttori appassionati dell’albese e dell’ovadese, a cui è dedicata una masterclass, rivela risultati sorprendenti che ci portano a ripensare all’identità di questo grande vino.

Filo conduttore dell’edizione 2025 sarà quindi la comunicazione del Dogliani e del Dolcetto, la creazione di nuove narrazioni per una nuova identità. Relatori d’eccezione – giornalisti, divulgatori, produttori e professionisti del settore – si confronteranno su come costruire e trasmettere l’identità di un territorio vitivinicolo, tra memoria e futuro, valore sociale del vino e sinergie con le denominazioni affini. A ogni incontro sarà abbinata una selezione di assaggi, perché la riflessione sul vino non può prescindere dall’esperienza.

Terroir Dogliani 2025 si rivolge a operatori del settore, appassionati e curiosi, proponendosi come spazio di incontro, scambio e approfondimento intorno a uno dei territori più caratteristici del Piemonte vitivinicolo.

Accanto alle masterclass sarà presente il banco d’assaggio aperto dalle 12 alle 20: si potranno degustare i vini dell’annata 2024, così come anche bottiglie con più anni di invecchiamento, in grado di mostrare lo straordinario potenziale evolutivo del Dogliani. Ci sarà anche un corner dedicato ai testi di Possibilia Editore.

E poiché il vino è prima di tutto socialità e condivisione, Terroir Dogliani 2025 è stato preceduto da una serie di eventi che hanno coinvolto enoteche, vinerie e locali del nord Italia, con degustazioni guidate e chiacchiere coi produttori.

Ma gli “off” non sono finiti: sabato 7 e domenica 8 giugno, ci sarà la possibilità di passeggiare tra vigne e colline alla scoperta del territorio che dà origine al Dogliani DOCG, e la sera di sabato 8 presso la Bottega del Dogliani vi aspettiamo per una serata diversa: un aperitivo “da vasca” (in degustazione i vini non ancora imbottigliati), accompagnato dall’esibizione live di Gianmaria Ferrario (Contrabbasso) e Gianluca Palazzo (Chitarra) con una selezione di brani swing-jazz-manouche, e a seguire una cena al ristorante Battaglino.

Anche domenica 8 giugno, in orario aperitivo, il programma si arricchisce con un momento speciale: un live set del duo Mediterrae (jazz contemporaneo) nel suggestivo giardino interno di Palazzo Fauzone

Vi aspettiamo per condividere storie, calici e bellezza.

Informazioni pratiche, programma dettagliato e modalità di accredito stampa e operatori sono disponibili sul sito ufficiale della Bottega del Dogliani: Terroir Dogliani 2025