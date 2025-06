Castello di Racconigi: “Aperti per Restauro” propone la visita guidata speciale e l’attività didattica per bambini

Il prossimo 15 giugno l’iniziativa del progetto “SavoiaExperience. Un circuito turistico e culturale nel cuore dell’Europa” consentirà di scoprire i segreti del restauro dei busti del piazzale meridionale del Castello.

Dopo la visita guidata dello scorso 28 maggio ai lavori propedeutici al nuovo sistema di illuminazione dell’Abbazia di Hautecombe, “Aperti per Restauro” (l’iniziativa promossa dal progetto n. 20119 “SavoiaExperience. Un circuito turistico e culturale nel cuore dell’Europa”, finanziata dal programma INTERREG VI-A FRANCIA-ITALIA ALCOTRA 2021-2027 e promossa dal Dipartimento della Savoia, dalla Fondazione Hautecombe, dall’associazione Le Terre dei Savoia e dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano) farà tappa al Castello di Racconigi il prossimo 15 giugno grazie alla collaborazione tra l’associazione Le Terre dei Savoia e le Residenze reali sabaude – Direzione regionale Musei nazionali Piemonte.

Una visita esclusiva alla scoperta del restauro dei busti del piazzale meridionale del Castello condotto dalla restauratrice Bianca Gilli, ma anche l’occasione per parlare del gusto per l’antico, ammirando le unicità del fregio di Giuseppe Gaggini e dei Bagni di Carlo Alberto grazie all’accompagnamento di Laura Gallo, responsabile delle collezioni del Castello di Racconigi. Un viaggio emozionale tra arte, storia e architettura che sarà affiancato dall’attività didattica gratuita per bambini e bambine dai 4 agli 11 anni “Non perdere la testa: volti dal passato al Castello di Racconigi” a cura dei Servizi educativi interni. Il pubblico più giovane sarà accompagnato alla scoperta di alcune opere che permetteranno di comprendere l’importanza della conoscenza e della conservazione del patrimonio. Al termine del percorso si potranno rielaborare i busti della collezione del Castello di Racconigi con rimontaggi su un cartoncino con la tecnica del collage e con interventi di colore.

Appuntamento, dunque, per il 15 giugno alle ore 15.00 e alle 16.00 sia per la visita guidata speciale, sia per l’attività didattica per bambini e bambine. Entrambe le proposte sono gratuite previo acquisto del biglietto ordinario d’ingresso al Castello. Posti limitati, prenotazioni a [email protected].