«L’algoritmo conta ma sono le persone a fare la differenza»

Il direttore de La Stampa sarà ospite, martedì 10 giugno, dell’Assemblea di Confindustria Cuneo per intervistare Angelo Gaja. Ai lettori della Rivista IDEA illustra in anteprima la nuova veste grafica del quotidiano torinese, sviluppata dal giornalista Nicolas Lozito

La domanda che ogni giornalista si deve (dovrebbe) fare è una, una soltanto: “Come un lettore sceglie una fonte d’informazione?”. Se poi a farsela è il direttore di un quotidiano, meglio riformularla: “Perché un lettore dovrebbe acquistarci domani come fonte d’informazione?”

Ne è ben consapevole Andrea Malaguti, alla guida de La Stampa dal 7 ottobre 2023 (“giorno abbastanza indimenticabile”, cit), che conferma: «Perché noi raccontiamo dei fatti da un punto di vista, perché raccontiamo il territorio, perché raccontiamo la nostra comunità, perché raccontiamo i motivi per cui le cose accadono, perché abbiamo firme di livello. Queste sono le considerazioni che stanno alla base di tutti i nostri ragionamenti. Delle volte si riesce meglio delle volte si riesce peggio, ma ci proviamo sempre».

Una trafila decennale all’interno della macchina, poi la guida del giornale.

A quasi due anni di direzione, ci sono innovazioni di cui è orgoglioso?

«Intanto devo dire che è stato un privilegio guidare un gruppo di lavoro di gente di qualità assoluta, perché la meraviglia de La Stampa in realtà è che ha dei giornalisti “articolo uno” di grande livello, redazioni che non hanno niente da inviare a nessuno, né a Torino, né a Roma, né a Milano, né all’estero, né nelle sedi territoriali. Assieme a loro abbiamo un parco firme tra i più importanti nel panorama italiano che ci consentono di commentare la politica, economia, la cultura, gli spettacoli, la cronaca, sempre con punti di vista abbastanza eccezionali».

Li conosciamo, ma possiamo entrare nel merito?

«Quando commentiamo l’economia lo facciamo con Elsa Fornero, Veronica De Roma­nis, Pietro Reichlin, Mario Deaglio, Serena Sileoni. Quando raccontiamo la politica lo facciamo con Massimo Cac­ciari, Flavia Perina, Ales­sandra Ghisleri, Francesco Man­giani e Vito Mancuso. Ne ho citati alcuni, mi scuso con gli altri».

Un punto di vista unico, diverso. A ciò si sono affiancate altre visioni?

«Quello che abbiamo cercato di fare è rimettere il territorio al centro: la nostra ambizione è essere la voce di questa comunità e riallacciare il più possibile i rapporti con tutti coloro che partecipano a costruire e a migliorare la qualità della vita del nostro territorio, ricco di qualità rare e straordinarie».

Qualche ispirazione?

«Una su tutte. Mi hanno raccontato, proprio ad Alba, che a un certo punto Michele Ferrero a un anno dal lancio sul mercato del Ferrero Rocher, deve scegliere se continuare o meno a puntare sul prodotto. Lui si impunta, dice no, e dice no perché lui crede fermamente in quel prodotto. Oggi il Rocher è il secondo prodotto più venduto dalla Ferrero in assoluto, dopo la Nutella».

Cosa ci vuole dire?

«Se ci fosse stato un algoritmo a regolare la vita della Ferrero, noi non avremmo il Ferrero Rocher. Voglio dire che per quello che riguarda il giornale, la sensibilità, la passione, la differenza che fanno gli esseri umani rimane insostituibile».

Ma nel giornalismo di oggi l’argoritmo conta…

«Certo, a La Stampa usiamo, come è normale, ovvio e giusto, tutte le piattaforme e le applicazioni che servono oggi per fare informazione. Siamo il giornale che è cresciuto di più nell’ultimo anno su Tik Tok, abbiamo delle curve di crescita straordinarie su Instagram e cresciamo su Facebook».

Per portare cambiamenti in una struttura è meglio conoscerne i meccanismi interni o arrivare da fuori?

«È difficile dare una risposta a questa domanda, nel senso che ovviamente le storie di ciascuno influenzano la visione che abbiamo delle cose. Per quello che riguarda me, devo dirle che il vero vantaggio, anzi privilegio, è che io all’interno della stampa ho ricoperto praticamente tutti i ruoli. Una trafila che mi aiuta a conoscere il giornale in profondità, in tutte le sue dimensioni. Dopodiché non so se venire da fuori avrebbe cambiato qualcosa».

Un mercato, quello dell’informazione, letteralmente rivoluzionato dai social.

«La cosa più importante è rendersi conto dei cambiamenti. Quello che non può cambiare, è il tentativo di rispondere a domande che si fa il mercato, puntando sulla qualità. Continuare a essere curiosi, domandarsi continuamente il perché delle cose».

Quanto sono importanti le redazioni locali per rimanere a contatto con il territorio?

«Ogni giorno facciamo mediamente 140 pagine di territorio spalmato sulle dodici redazioni. Abbiamo 170 giornalisti, di questi 145 stanno tra il Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Siamo radicati sul territorio, abbiamo occhi e ascoltiamo la sua voce. Riusciamo così ad avere quelle due dimensioni “glocal” che hanno sempre caratterizzato La Stampa».

Mercoledì 4 giugno esordio della “nuova” Stampa. Chi ha guidato il restyling?

«Nicolas Lozito. Siamo molto grati a lui per questo lavoro, persona di grande qualità ed estremamente curiosa e preparata. Un giornale più moderno in cui ci troverà spazio anche un “giochino” che si è inventato sempre Nicolas, molto divertente: la filigrana».

Quali sono i principali punti della rivisitazione?

«Due i presupposti. In primis aiuteremo la lettura, poiché abbiamo ingrandito il carattere del 5%. L’altra novità è data dalla differenziazione dei titoli: dalle notizie alle inchieste, dalle interviste agli approfondimenti. Abbiamo cercato, a proposito di chiarezza, di dare una segnaletica che fosse immediatamente riconoscibile, dando grande importanza alle fotografie».

Cosa prova quando un altro quotidiano sceglie lo stesso scatto per aprire la copertina?

«Dipende. Nella media pensi di non esser stato sufficientemente creativo, originale, ma ci sono scatti di una potenza straordinaria, destinati a entrare nella memoria collettiva, come quello di Trump con il “Fight, fight” oppure il piccolo Aylan Kurdi, morto sulla spiaggia».

All’assemblea di Confin­du­stria Cuneo intervisterà Angelo Gaja.

«Gaja è uomo che rifugge i riflettori, da sempre un personaggio che siamo interessati a intervistare. Sono molto contento di incontrarlo perché fa parte di quelle persone che costruiscono la ricchezza di questo territorio, testimoniando la capacità, la creatività, l’intelligenza, la realtà».

Altri personaggi da intervistare nel prossimo futuro?

«Certamente Leone XIV, che non ha ancora concesso interviste e quindi sarebbe molto interessante. Inseguiamo da tempo la premier Giorgia Meloni e siamo in trattativa. Stamo creando i presupposti, magari proprio in occasione dell’uscita della “nuova” Stampa».

Chissà che non sia di buon auspicio.