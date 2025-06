Giuliano Viglione riconfermato alla guida Con.Ascom per il 2025-2027

Si è svolta nei giorni scorsi a Trento, presso la sede di SEAC – realtà leader a livello nazionale nel campo di software, produzione editoriale e formazione per l’ambito professionale – l’assemblea generale di Con.Ascom.

Con.Ascom è la società con sede in Emilia Romagna che raggruppa 40 società di servizi di associazioni provinciali e sub provinciali del nord-est e del nord ovest italiano aderenti a Confcommercio.

Le società di servizi socie di Con.Ascom, presenti in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana, assistono e forniscono servizi tradizionali ed innovativi a oltre 30.000 aziende e professionisti del settore terziario che occupano, nelle loro attività, oltre 140.000 addetti; i soci di Con.Ascom occupano oltre 1.500 dipendenti ed esprimono un volume d’affari di oltre 80 milioni di euro.

L’assemblea dei soci di Con.Ascom, all’unanimità, ha confermato Presidente della Società per il triennio 2025-2027 Giuliano Viglione, Presidente di ACA – Associazione Commercianti Albesi e membro della Giunta di Confcommercio Nazionale.

L’Assemblea ha inoltre nominato Fabio Marcolin (Segretario Generale dell’Unione Confcommercio della provincia di Treviso) alla carica di Vice Presidente, Luca Massaccesi (Lugo) alla carica di Amministratore Delegato e, quali componenti il Consiglio di Amministrazione, Claudio Bernardi (Bassano del Grappa), Oscar Fusini (Begamo), Daniele Pracchia (Siena) e Paolo Trapani (Monfalcone).

Conferma pure per il dott. Mirko Gallina, già revisore unico, nominato presidente del costituito Collegio sindacale, cui si aggiungono due ulteriori componenti, Luca Tascio e Federica Sangalli.

Ai lavori assembleari di Con.Ascom sono intervenuti il presidente e il direttore di Seac, Giovanni Bort e Franco Cova.