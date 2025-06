Visit Piemonte, approvati Bilancio consuntivo 2024 e Piano attività

Questi risultati confermano il Piemonte come una delle regioni italiane più dinamiche nel settore turistico, con prospettive di ulteriore consolidamento del trend positivo nel 2025, specialmente per gli arrivi internazionali.

«Ringrazio il Presidente Alberto Cirio, l’Assessore al Turismo e sport, Marina Chiarelli e l’Assessore all’Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni per la fiducia che hanno riposto nella mia persona, e ringrazio le consigliere Gabriella Aires e Michela Bianchi per la costruttiva collaborazione di questi anni – dichiara il presidente di Visit Piemonte, Beppe Carlevaris – Il Piemonte si posiziona a pieno titolo tra le regioni italiane più virtuose per la qualità dell’offerta turistica.

Questo successo è il frutto di un sistema integrato e collaborativo che vede protagonisti Visit Piemonte, le ATL, i Consorzi Turistici e tutti gli operatori economici e le imprese che ogni giorno si impegnano per raggiungere grandi traguardi in termini di fatturati e qualità dei servizi, oltreché lavorare per incrementare il brand ‘Piemonte’ in tutto il mondo».