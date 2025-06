Fine settimana molto intenso per l’Atletica Roata Chiusani, con molte gare per tutte le categorie, Vediamo com’è andata

VITTORIA DI SARAH AIMEE L’EPEE A CUCCARO MONFERRATO

Ancora una grande prestazione per Sarah Aimée L’Epée che si aggiudica la 10a Edizione della 4Colli Monferrato disputatasi Lunedì 2 Giugno. La portacolori dell’Atletica Roata Chiusani chiude in 1h03’17 i 15,7km collinari del percorso, giungendo al traguardo davanti a Valeria Straneo, terza Elisa Viora. Ottima prova anche per Dominique Bolaboto, quarto assoluto e primo SM in 57’56”

IL ROATA AL MEETING DI PRIMAVERA MONDOVÌ

Eccellenti risultati per gli atleti roatesi impegnati al Meeting di Primavera di Mondovì di inizio giugno. Ottengono il minino per la qualificazione ai Campionati Italiani Juniores e Promesse di Grosseto in calendario a luglio, Tommaso Bosio nei 3000 siepi in 9’37″49 e Luca Coppola, 7,02m nel salto in lungo.

Francesco Gollè si qualifica per i Campionati Italiani Allievi di Rieti, correndo gli 800m in 1’57”10. Sempre sugli 800m bene anche Falco Matteo al personale in 2’05″59. Buone prove sui 200m per Armando Anita (27″95), Giraudo Irene (26″23), Serale Virginia (27″27). Sui 400h donne bene Carletto Eleonora (1’06″76), Giraudo Asia (1’09″88).

Risultati rilevanti nei 400h uomini per Andy Gatto in 52″95 e Allassane Diallo in 53″08 che ottengono il minimo per il Challenge Assoluto di Conegliano Veneto in programma a luglio, bene Niccolò Ocleppo in 1’02″14. Buona prova nel lancio del disco femminile di Hankpada Essolotive jJa con 38,41m ed in quello maschile con Morello Tommaso, 42,72m.

Ad accompagnare i Tecnici dell’Atletica Roata Chiusani, Fabio Milano, Grillo Mirko, Berto Paolo, Sanfelici Edoardo e Griseri Augusto

XI° TROFEO LUIGI PRATIZZOLI

Incontro per Rappresentative Regionali Cadetti/e Cesena il 02/06/25

Annalisa Magliano, atleta in forza all’Atletica Roata Chiusani, è stata convocata a Cesena per rappresentare il Piemonte nel salto in alto, specialità nella quale ha ottenuto il minimo per la qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti, saltando 1m62cm (4-5/10/25 Viareggio). Con questa misura Annalisa è salita sul terzo gradino del Podio, mentre il Piemonte si è classificato quinto

IL ROATA AL KM VERTICALE DEI CICIU – VILLAR SAN COSTANZO

Titolo provinciale di categoria SM55 in specialità per Lorenzo Trincheri (Atletica Roata Chiusani), quarto uomo assoluto in 49’14 al traguardo dell’edizione 2025 del Km VERTICALE dei Ciciu di Sabato 31 Maggio. Vince il titolo in categoria SM45 anche Maurizio Morello, 7° uomo assoluto, con il crono di 52’21. Terzo posto SM55 per Silvio Gastaldi, 59’59, bene Floriano Roá in cima in 1h00’09.

Nella prova riservata agli Allievi 2° posto per Leonardo Morello. Nelle prove del Settore Esordienti, terzo posto per Maria Basso, ben piazzate Margherita Basso e Letizia Garro. L’Atletica Roata Chiusani si classifica 2^ nel podio per Società.

IL ROATA A BOVES – SULLE STRADE DEL COLLA

Ottime prove per gli atleti Master e Assoluti dell’Atletica Roata Chiusani, che con una doppietta maschile e femminile monopolizzano i podi a Boves, Trofeo della Resistenza, Mercoledì 28 Maggio. Vittoria assoluta di Pietro Matarazzo, che chiude i 5,2km del percorso in 16’26”, seguito dall’inossidabile Massimo Galliano in 16’31”.

Non sono da meno le donne: vittoria assoluta per Sarah Aimée L’Epée in 19’02”, seconda piazza per Cinzia Tomatis al traguardo in 19’41. Numerose le vittorie di categoria: Danilo Brustolon SM40, Davide Martina SM45, Silvana Pecollo SF55 e Cristina Frontespezi SF65.

Secondo gradino del podio di categoria per Pietro Belmondo JPSM e Ludovico Trincheri tra gli Allievi. Terzo posto per Dominique Bolaboto SM, Elena Baudena SF45, Maria Bacilieri SF55 e Andrea Mandrile Allievi.

Piazzamenti per Luca Cavallo, Cristian Conte (premiato come primo atleta bovesano) Davide Preve 4° SM35, Vittorio Rossetti, Maurizio Morello 4°SM45, Renato Mantovani, Ivana Robino. Ben piazzati tra gli Allievi Samuele Martina e Francesco Davico. Con i suoi 24 iscritti, l’Atletica Roata Chiusani si aggiudica il Trofeo della Resistenza come società più numerosa.

IL ROATA AL MEETING ESORDIENTI DI MONDOVÌ.

Buone prove per gli atleti del settore Esordienti dell’Atletica Roata Chiusani, in pista Lunedì 6 Giugno al Meeting Primavera di Mondovì. Hanno partecipato, distinguendosi nelle varie discipline, Noah e Zoe Borri, Tommaso Sebastianelli, Letizia Garro, Viola Meinero e Letizia Gonella. Ad accompagnare i tecnici Chiara Arnaudo e Marco Tomatis.