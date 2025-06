Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Ospedale Cuneo ETS, l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo e l’Associazione UAM – Umanimalmente, prende il via il giorno giovedì 5 giugno il progetto di Pet Therapy “Una zampa sul cuore” presso il reparto di Psichiatria dell’Ospedale Carle.

L’iniziativa, realizzata grazie ad una raccolta fondi promossa da un gruppo di donatori privati, prevede la realizzazione di 16 incontri che si svolgeranno tra giugno e dicembre, in collaborazione con le professioniste dell’associazione Umanimalmente – UAM Miariam Borra, Deborah Catalano e Chiara Musso, e con la presenza dei volontari dell’AVO di Cuneo.

Le attività fornite durante le sedute hanno l’obiettivo di promuovere il benessere delle persone assistite al fine di migliorarne la qualità della vita attraverso la stimolazione cognitiva ed emozionale con la collaborazione e l’interazione del cane.

Numerose evidenze scientifiche dimostrano come il rapporto con gli animali sia in grado di apportare straordinari benefici per la salute mentale e sociale delle persone: gli animali, infatti, sono in grado di promuovere attività fisiche e ricreative, catalizzano relazioni sociali e comunicazione, riducono il senso di solitudine e aiutano a fronteggiare situazioni di ansia e stress.

L’impiego di animali da compagnia per Interventi Assistiti con Animali – IAA o Pet Therapy è stato riconosciuto come cura ufficiale a livello nazionale (DPCM 28/02/2003) e disciplinato in Piemonte con Legge Regionale 11/2010, che definisce gli ambiti applicativi e le modalità di intervento.

Il progetto “Una zampa sul cuore” si inserisce nelle attività di umanizzazione dei percorsi di cura che la Fondazione Ospedale Cuneo ETS sta realizzando in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera. Tra le altre iniziative vogliamo ricordare il percorso di Musicoterapia che si sta svolgendo nella Terapia Intensiva Neonatale e gli interventi volti a rendere più accoglienti e confortevoli alcuni reparti e sale d’attesa. Nelle prossime settimane vi informeremo in maniera più dettagliata in merito a questi importanti progetti volti a migliorare il benessere sia degli operatori sanitari sia dei pazienti e dei loro caregiver.

Il progetto di Pet Therapy coinvolgerà in prima battuta il reparto SPDC Psichiatria e poi altri, come Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Geriatria, Neurologia, ecc. La Fondazione Ospedale Cuneo ritiene che questa iniziativa possa rappresentare un ulteriore supporto per i pazienti della Psichiatria e dei loro famigliari, rafforzando nel contempo l’eccellenza dei servizi del reparto.