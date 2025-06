Venerdì 30 maggio, il Centro Incontri della Provincia ha ospitato la presentazione del volume “De.Co.: il racconto di un territorio” di Tiziana Martino, edito dalla casa editrice Araba Fenice. Il progetto editoriale è stato promosso e sostenuto dalla Provincia di Cuneo, con l’obiettivo di valorizzare le Denominazioni Comunali come strumento di tutela e promozione delle eccellenze locali.

Il volume, già presentato al Salone del Libro di Torino, è il frutto di un lavoro di ricerca che intende raccontare il territorio cuneese attraverso i prodotti riconosciuti con la De.Co. – Denominazione Comunale – un marchio che sancisce il legame profondo tra un prodotto e il territorio da cui proviene.

In apertura dell’incontro, il Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, ha evidenziato come il lavoro di documentazione e promozione delle De.Co. condotto da Tiziana Martino sia la dimostrazione dell’impegno della Provincia nell’essere vicina ai Comuni e nel sostenere le loro specificità.

Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, ha proseguito ricordando come la valorizzazione dell’unicità territoriale sia fondamentale non solo per preservare storia e tradizioni, ma anche come un’importante leva economica. Il Consigliere regionale Marco Gallo, infine, ha posto l’accento sul valore del racconto, sottolineando come la Granda sia tra i territori più rilevanti in ambito enogastronomico, ma abbia bisogno di essere narrata nel modo giusto, e come il libro di Tiziana Martino rappresenti un passo importante in quella direzione.

E, in effetti, come ha illustrato con passione l’autrice, il volume si sviluppa lungo cinque itinerari che attraversano la provincia e che, intrecciando storia, cultura e gusto, offrono un affresco vivo e autentico del territorio.