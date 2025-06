DIVISIONE REGIONALE 1: SETTIMO TORINESE – V.M. SERVICE GATORS 60-42

Parziali: 17-11, 13-13, 24-6, 6-12

V.M. SERVICE Gators: Marengo 9, Nicola 6, Pistone 4, Davicco 4, Cerutti 4, Cramaroc 4, Nasari 3, Pepe 2, Feliz Rosario 2, Fantini 2, Alessio 2, Avalle. All.: Dellarovere.

Settimo: Viano 17, Anglesio 12, Zupo 10, Maffucci 6, Ghiadi 4, Buri 4, Bianco 4, Provasi 3, Laterza, Barla, Capussotto, D’arienzo.

SETTIMO TORINESE – Partita complicatissima per i Gators, che perdono anche Gara 1 del secondo turno di play-out: tante imprecisioni, per i ragazzi di coach Dellarovere che sono così costretti ora a vincere Gara 2 per rimandare il discorso e giocarsi tutto a Gara 3.

Buona partenza per i biancoverdi, che però con lo scorrere del tempo iniziano a concedere spazio ai padroni di casa che riescono a chiudere sul +6 il primo parziale: svantaggio che è rimasto invariato nel secondo parziale, con le due squadre che hanno messo entrambe a referto 13 punti.

Ancora una volta, dopo l’intervallo lungo, è stato decisivo (questa volta negativamente) il terzo parziale: in dieci minuti, infatti, i Gators han subito ben 24 punti ed han saputo metterne a referto solamente 6. Respinti dal ferro con continuità e limitati a lungo dalla difesa avversaria, i biancoverdi non han saputo bucare la retina vedendo scappare irrimediabilmente i padroni di casa: nell’ultimo quarto, un ultimo tentativo biancoverde ha ridotto solamente il parziale.

Ora servirà invertire la rotta e vincere in Gara 2, altrimenti sarà retrocessione in Divisione Regionale 2.

SERIE C FEMMINILE: ABC SERVIZI LADY GATORS – PFV VERCELLI 60-53

PARZIALI: 23-13, 10-18, 14-9, 13-13.

LADY GATORS: Rolfo, Lenta, Marchisio Grazia 9, Conti 14, Racca 9, Nicola Benedetta 3, Mellano 4, Porporato 3, Marchisio Zoe, Vesnaver 12, Marchisio Giulia 5, De Donatis 1. All. Nicola Valter – Ass. Botta

VERCELLI: Prinetti 11, Barbero 2, Dipace 7, Zanetti 6, Francese Arianna13, Porcelli 4, Nguefack 2, Francese Elisabetta 5, Chillini 3. All. Pogliani – Acc. Cavallaro

Nel penultimo atto del Campionato di Serie C Femminile – Girone Coppa, le Lady tornano protagoniste tra le mura amiche del Pala Marenco, dove affrontano un Vercelli determinato e mai domo. Una gara dal sapore speciale: all’andata, infatti, le Alligatrici si erano presentate in formazione ridotta a causa della semifinale U17F, e ora, finalmente al completo, avevano un conto aperto da saldare. Missione compiuta.

È stata una partita vera, combattuta, emozionante, dove ogni pallone ha avuto il peso di una finale. Vercelli si è confermata squadra coriacea e ben organizzata, colpendo con intelligenza negli spazi lasciati dalla difesa di casa e trovando spesso la via del canestro dalla lunga distanza. Ma questa volta, le ragazze di coach Nicola e Botta hanno risposto colpo su colpo, dimostrando maturità, determinazione e cuore, riportando l’incontro sui giusti binari ogni volta che le ospiti provavano a riavvicinarsi.

Determinanti il primo e il terzo quarto, in cui le Lady hanno brillato sia in fase offensiva che difensiva. Le palle recuperate da Marchisio Grazia, Conti e Racca si sono trasformate in contropiedi rapidi e letali, spesso conclusi con canestri in superiorità numerica. Le percentuali dalla lunga distanza non hanno sorriso, ma è stato nel pitturato che le Alligatrici hanno costruito i canestri più pesanti, con azioni ben orchestrate e tanta energia sotto le plance.

Il secondo quarto ha visto il ritorno prepotente di Vercelli, brava a sfruttare la propria fisicità sotto canestro e a colpire dalla distanza con le sue tiratrici, riaprendo una sfida che sembrava incanalata verso una vittoria più comoda. Ma le Lady, con freddezza e spirito di squadra, hanno resistito e nel finale hanno trovato nei canestri di Vesnaver prima, e di Porporato poi, i colpi del definitivo 60-53 che ha fatto entusiasmare il Pala Marenco.

“Restiamo ancora aggrappate alla possibilità di raggiungere la semifinale di Coppa” – il commento dello staff – “Purtroppo non saremo solo noi le sole responsabili del nostro destino (dobbiamo comunque cercare di vincere l’ultima a Novara) ma bisognerà che una concomitanza di risultati delle altre partite ci sorrida. Ci si proverà anche stavolta: le Lady non hanno ancora alzato bandiera bianca!!!”

Prossimo incontro: sabato 7 giugno 2025 ore 20,30; ASD SAN GIACOMO NOVARA – ABC SERVIZI LADY GATORS (Palestra Liceo Scientifico Antonelli – Via Crimea 7 Novara (TO)).

SECONDA EDIZIONE DEL TORNEO “GATORS AT SCHOOL”

Grande entusiasmo per la 2ª edizione del torneo “Gators at School”.

Martedì 27 maggio, il palazzetto dello sport di Savigliano si è animato di entusiasmo, passione e spirito sportivo in occasione della seconda edizione del torneo “Gators at School”, dedicato alle classi quarte dell’Istituto Comprensivo Santorre di Santarosa.

Ben sei classi (4ªA, 4ªB, 4ªC, 4ªD, 4ªE e 4ªF) si sono affrontate in un girone all’italiana, dando vita a un’intensa giornata di partite dove ogni squadra ha potuto sfidare tutte le altre, mettendo in pratica quanto appreso durante il mese di preparazione a scuola, con lezioni interamente dedicate alla pallacanestro.

Ad aggiudicarsi la vittoria finale è stata la classe 4ªF, incoronata “Campione” dell’edizione 2025. Ma, al di là del risultato, i veri vincitori sono stati la passione, l’impegno e il fair play dimostrati da tutti i partecipanti. Ogni studente ha giocato con entusiasmo e correttezza, incarnando al meglio i valori dello sport.

Un ringraziamento speciale va al corpo docente dell’Istituto Santorre di Santarosa, e in particolare alla prof.ssa Chiara Actis, per l’organizzazione e il supporto costante alle classi partecipanti. Grazie anche al Comune di Savigliano, che ha messo a disposizione il palazzetto, e ad Alexander Dredaj, gestore della struttura, per il prezioso supporto logistico.

Fondamentale il contributo degli istruttori Marco Caputo, Stefano Nicola, Claudia Raso, Marco Nasari, Luigi “Gino” Sabatino e Massimiliano Gosio, che con grande professionalità hanno gestito l’intero torneo e gli arbitraggi, garantendo il regolare svolgimento delle gare.

Il successo di questa giornata ci lascia già con la voglia di ripetere l’esperienza: ci vediamo il prossimo anno, ancora più carichi!

UNDER 17 GOLD: TOC TOC GATORS – PALL. SALUZZO 78-53

Parziali: 30-9, 20-12, 8-16, 20-16

Toc Toc Gators: Crosetto 19, Mosso 19, Massa 14, Botta 9 , Bosio 9, Paonne 6, Ambrogio 2. All. Lazzari Ass. Colonna.

Pall. Saluzzo. Vicentini 19, Bilardo 13, Barbero 9, Pitic 3, Testas 3, Revello 2, Angaramo 2, Devecchi 2, Mellano, Sabena, Quaglia. All. Spinella

CAVALLERMAGGIORE- Destava più di una preoccupazione la gara di ritorno valevole per il piazzamento finale contro la Pallacanestro Saluzzo, un pò per il poco margine di vantaggio della partita di andata e un pò per i soli 7 giocatori disponibili a referto. La storia della partita ha visto invece gli alligatori partire con un impatto devastante, attenti in difesa e molto efficaci in transizione, chiudendo già il primo quarto con un perentorio 30 a 9. Non cambia molto la musica nel secondo quarto, dove Mosso e compagni continuano a bombardare la retina saluzzese e di fatto andando all’intervallo con un margine di vantaggio molto rassicurante.

Il terzo periodo, anche a causa delle poche rotazioni dei padroni di casa, fa avvicinare i gialloblù ospiti che arrivano a meno 14. I Gators riprendono bene il filo del gioco suggellando con grande merito la vittoria della partita e della serie.

Si chiude la stagione della squadra Under 17 Gold con un record finale di 11 vittorie e 17 sconfitte.

Il periodo migliore è stato nei mesi di novembre e dicembre, quando con allenamenti e squadra al completo, i Gators erano arrivati a ridosso delle prime posizioni in classifica, battendo squadre qualificate alla fase finale TOP come Area Pro e Farigliano, e recriminando su qualche sconfitta sul filo di lana.

Gli infortuni di lungo corso capitati agli sfortunati Inaudi, Iacuzzi, Graziano e Paonne hanno sicuramente condizionato la continuità negli allenamenti e di conseguenza su qualche risultato in campionato negativo.

Arrivederci alla stagione 2025-26 Forza Gators!

CSI JUNIORES: PANCALIERI – GATORS 79-50

PARZIALI: 24-10, 25-16, 16-6, 14-18.

GATORS: Mori 4, Lungieki 14, Trentanelli 7, Bossati 8, Cresto 2, Rivoira 8, Scardina 1, Carignano 6. All. Botta

PANCALIERI: Bernero 11, Cane 21, Patruno 2, Cioffi, Rollé 23, Chiattone 2, Vercelli 10, Zambon 2, Arosio, Vergnano 8, Raso. All. Ferrero

Si conclude in semifinale il percorso dei Gators Juniores nel campionato CSI, al termine di una Gara 2 in trasferta a Pancalieri che ha purtroppo sancito l’eliminazione della squadra di coach Botta. Dopo la vittoria nella partita d’andata, ottenuta però con uno scarto ridotto e al termine di una gara altalenante, gli Alligatori arrivavano a questo secondo atto consapevoli delle difficoltà ma decisi a giocarsi le proprie carte.

A complicare ulteriormente la situazione, però, sono state le numerose assenze che hanno ridotto la rosa a soli otto giocatori disponibili, un limite pesante in un match ad alta intensità come quello andato in scena sul parquet di Pancalieri. Fin dalle prime battute, infatti, i padroni di casa impongono il proprio ritmo con una partenza fulminea: corrono tanto, difendono duro e costringono i Gators a soluzioni offensive difficili. Le basse percentuali al tiro non aiutano e così il primo quarto si chiude sul 24-10 per Pancalieri.

Nel secondo periodo la situazione non cambia: gli avversari continuano a colpire con precisione, mentre la difesa dei Gators appare troppo permissiva. I falli accumulati nel tentativo di contenere le offensive dei locali costringono coach Botta a rotazioni continue ma limitate. Qualche punto in più arriva, ma non abbastanza per arginare il divario, che si allarga fino al 49-26 all’intervallo.

Durante la pausa lunga coach Botta prova a scuotere i suoi, chiedendo di non arrendersi e di crederci fino in fondo: la finale è ancora lì, a portata di impresa. Al rientro in campo, gli Alligatori mostrano un primo segnale di risveglio, limitando parzialmente l’attacco di Pancalieri e cercando di costruire qualche buona azione. Ma è una giornata no al tiro, e l’attacco fatica a carburare. Pancalieri non si ferma, mantiene alta la pressione difensiva e torna presto a macinare gioco.

Anche nell’ultimo periodo il copione non cambia: i Gators provano, ma non trovano più la forza per reagire davvero, complice la stanchezza e la rotazione ridotta. Il divario si assottiglia leggermente fino al 79-50 finale, che consegna meritatamente la vittoria ai padroni di casa e chiude l’avventura stagionale dei nostri ragazzi.

“Peccato,” è il commento dello staff tecnico a fine gara. “La finale di Mondovì era alla nostra portata. Purtroppo, una gara d’andata poco incisiva e una di ritorno affrontata con un numero ridotto di giocatori hanno condizionato l’esito dell’ultima partita. Ma nel complesso, quella appena conclusa resta una stagione positiva, ricca di soddisfazioni, frutto dell’impegno di tutti. Chiudere la fase regolare al primo posto e disputare una semifinale combattuta sono risultati di cui andare fieri. È mancato solo l’ultimo tassello, ma possiamo guardare con orgoglio al cammino fatto.”

Ora si chiude il sipario sulla stagione, ma lo spirito non si spegne: si guarda già all’estate, ai tanti appuntamenti in programma e alla voglia di continuare a crescere.

UNDER 13 REGIONALE: AVIGLIANA – IDROPULITRICI DAVICCO GATORS 70-78

Parziali:18-19,17-18, 21-23,14-18.

IDROPULITRICI DAVICCO GATORS: Fumero 8, Nasari 16, Vanacore 2, Sacchetto 24, Saglietti 8, Sordella 9, Gagliardi 5, Beltramo, Ghiberti 6, Medjouti. All. Nasari F.

Domenica 1 giugno il gruppo Under 13 regionale Idropulitrici Davicco Gators ha chiuso la propria stagione superando Avigliana 78-70. Più che il risultato in sé, resta l’impressione di una bellissimo: ogni quarto è stato vinto di misura, segno di un equilibrio costante che i ragazzi hanno saputo amministrare dall’inizio alla fine.

Il primo elemento che salta agli occhi è la capacità di adattamento a un avversario fisicamente impegnativo. Avigliana ha provato a far valere centimetri e chili sotto canestro, ma i Gators hanno risposto distribuendo responsabilità, correndo quando si apriva il campo e, soprattutto, difendendo insieme. L’aggressività sugli esterni avversari ha forzato diverse palle perse, mentre a rimbalzo si è sofferto tantissimo, ma il contributo di ogni elemento ha fatto sì che si riuscissero a recuperare molti palloni anche sotto le plance. Il collettivo, più che le iniziative dei singoli, ha fatto la differenza.

In attacco la chiave è stata la varietà di soluzioni. Sacchetto ha firmato i canestri più appariscenti, alternando penetrazioni e tiri con ottimi movimenti vicino a canestro. La regia ordinata di Sordella ha permesso di riconoscere i vantaggi con calma, Nasari ha dato continuità al punteggio con penetrazioni e tiri dalla lunga distanza. Le “bombe” di Fumero e Gagliardi hanno mantenuto il morale altissimo, mentre Saglietti, Vanacore e Ghiberti hanno garantito rimbalzi e seconde opportunità preziose. Beltramo e Medjouti con la loro grinta hanno portato un mattone, diverso ma indispensabile, alla costruzione del successo.

Complice la contemporaneità della Serie D, in panchina non c’era coach Sabatino ma il presidente Francesco Nasari, tornato per un giorno a vivere il parquet dal bordo campo. Il suo entusiasmo si è tradotto in indicazioni semplici: giocare con responsabilità condivisa, divertirsi facendo le stesse cose che si provano ogni giorno in allenamento. I ragazzi le hanno trasformate in azioni concrete, dimostrando personalità e coesione.

Questo epilogo offre anche lo spunto per guardare all’intera annata. Nella prima fase la squadra ha chiuso al quinto posto, guadagnandosi l’accesso alla “Coppa” della seconda tranche di campionato; lì ha incontrato avversari spesso di un anno più grandi, perché il gruppo Gators, composto interamente da 2013 e un 2014, ha giocato sottoleva. La scelta ha fruttato un’esperienza extra: oggi si vedono letture migliori, maggiore velocità di pensiero e sicurezza in alcuni momenti della partita. .

La stagione agonistica si conclude con il sorriso ma continua con i CAMP GATORS, senza dimenticare la festa GATORS il 14 giugno.