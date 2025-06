Quattro giorni per celebrare il vino, il calcio, l’amicizia e le Langhe: torna a Monforte d’Alba l’appuntamento più atteso dagli appassionati di enologia e sport, “Barolo Boys … in fuorigioco”. Dal 12 al 15 giugno 2025, il borgo medievale si trasformerà in un palcoscenico unico, dove si intrecciano storie di grandi vini, personaggi leggendari, sfide internazionali, degustazioni indimenticabili e momenti di puro divertimento.

Nato dall’idea dei Barolo Boys, mitico gruppo di giovani vignaioli che negli anni ’90 rivoluzionò il mondo del Barolo e celebrato dal New York Times, l’evento unisce con spirito innovativo due passioni che sanno parlare a tutti: il vino e il calcio. Oggi “Barolo Boys… in fuorigioco” è un appuntamento che richiama produttori, giornalisti, sportivi e wine lovers da tutto il mondo, trasformando Monforte d’Alba in una capitale effervescente di cultura, sport ed enogastronomia.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 12 giugno | Torneo Amichevole Internazionale

Ore 18,30-21,00

Campo sportivo Novello, Piazza Monviso – presso Bar Plaza

Con:

Barolo Boys (Italia)

Danish Wine Team (Danimarca)

Red Wine Devils (Belgio)

Gigio Wine Team (Como)

Un torneo amichevole di lusso, dove il pallone diventa un pretesto per unire culture e passioni, tra sport, vino e amicizia.

Venerdì 13 giugno | Cena dei Campioni

Ore 19,00

Moda Ristorante Venue

Cena conviviale con i vini della Sardegna, della Wachau (Austria) e i Barolo di Monforte d’Alba. Ai fornelli, cinque chef provenienti dalle aree rappresentate, per un menu che racconta storie di

territori lontani ma uniti dall’eccellenza.

x Costo: 160 euro (sold out, prenotazioni chiuse)

Sabato 14 giugno | La Degustazione

Ore 11,00-18,00

Moda Ristorante Venue, Case della Saracca

Un percorso esclusivo tra i banchi d’assaggio, con la possibilità di incontrare direttamente i produttori:

Barolo di Monforte

Vini della Sardegna

Vini della Wachau

x Costo: 50 euro

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU EVENTBRITE: https://www.eventbrite.com/e/barolo-boys-in- fuorigioco-tickets-1203000509909?aff=erelexpmlt

Un’occasione per scoprire da vicino terroir straordinari e ascoltare i racconti di chi quei vini li crea, li cura e li sogna.

Terzo Tempo

Ore 18,18-00,00

Osteria in Piazza

Musica live, aperitivi e festa in piazza con:

DJ Pony – Enoteca del Ponte

DJ Rob Love – Vinspektrum

Domenica 15 giugno | Evento conclusivo – Ingresso gratuito

Ore 17,00-18,00

Oratorio di Sant’Agostino presso Auditorium Horszowski, Monforte d’Alba

APERTURA A TUTTI — INGRESSO LIBERO

Torna “Gli Intramontabili”, l’appuntamento di “Barolo Boys … in fuorigioco” dedicato ai miti del calcio. Tema dell’anno: “Da Carosio a Caressa – Le voci del Football”, un viaggio nel racconto sportivo attraverso le voci di chi ha fatto la storia delle telecronache televisive e del giornalismo calcistico.

Al microfono Gigi Garanzini, monfortese d’adozione e Barolo Boy ad honorem e Antonio Dipollina, giornalista, critico televisivo e scrittore, che collabora con La Repubblica, sia con una rubrica intitolata Canal Grande che con il trafiletto del lunedì Schermaglie, che include varie citazioni tratte da programmi televisivi, prevalentemente in ambito sportivo, della settimana precedente; ha una rubrica fissa (Smart Card) su Il Venerdì.

Sarà un dialogo appassionante tra sport e vita, con immagini, aneddoti, riflessioni e un brindisi finale. Un appuntamento imperdibile con “Gli Intramontabili”, lo speciale approfondimento dedicato ai miti del calcio, che ogni anno rappresenta il cuore narrativo e simbolico di “Barolo Boys… in fuorigioco”.

L’edizione 2025 è intitolata “Da Carosio a Caressa– Le voci del Football”, un viaggio emozionante attraverso oltre ottant’anni di giornalismo sportivo, per ripercorrere come il calcio sia stato raccontato e trasformato nel tempo. Con il suo stile inconfondibile, ironico e colto, Garanzini accompagnerà il pubblico in una narrazione appassionante tra parole e immagini, fatta di racconti inediti e aneddoti dietro le quinte, ritratti indimenticabili di campioni che hanno lasciato il segno, riflessioni sui cambiamenti del calcio e della sua narrazione, spunti per capire cosa rende uno sportivo — e un racconto — davvero immortale.

Dalla voce calda e graffiante di Nicolò Carosio, che entrava nelle case degli italiani attraverso le prime radiocronache, ai racconti iper-tecnologici di Fabio Caressa, Garanzini ci guiderà alla scoperta di come il calcio è diventato un fenomeno globale e mediatico, ma anche di come il racconto sportivo sia stato capace di emozionare, unire e ispirare milioni di persone.

Gli Intramontabili è un momento corale, dove lo sport si fa specchio della società, e il pubblico viene invitato a partecipare, a ridere, a ricordare, a emozionarsi. Un’occasione preziosa per appassionati di tutte le età, dalle vecchie glorie ai giovani tifosi per ritrovarsi a “Barolo Boys … in fuorigioco”.