Con le sfide serali del lunedì si è conclusa la tre giorni dell’ “Estathè 3×3 Streetbasket” che è stata, a dir poco, un successo strepitoso!

L’evento sportivo più appassionante, partecipato e di più alto livello che si sia mai visto in città ha animato il centro storico di Alba e migliaia di persone hanno gremito la tribuna e le due piazze, piazza Duomo e Piazza San Paolo, ad ogni ora!

L’Olimpo Basket Alba ha curato l’organizzazione del torneo Minibasket, Juniores e Amatori Senior accogliendo la bellezza di 106 squadre (ci sono inoltre state le 39 squadre del Torneo Master) con bambine, bambini, ragazzi e ragazze di ogni età che sono scesi in campo divertendosi insieme.

Si ringraziano di cuore le tantissime squadre arrivate da altre regioni (soprattutto da Lombardia e Liguria, ma non solo), oltre che le molte accorse da tutto il Piemonte, da Biella, a Torino, a Cuneo, a Alessandria. Alba è davvero stata la capitale dello sport e del basket per un weekend!

La dirigenza Olimpo: “Siamo orgogliosi di aver potuto ospitare e di aver contribuito all’organizzazione di un evento di questa portata. Lo siamo altrettanto per il lavoro svolto dai nostri giovani ragazzi e ragazze, staff e atleti, che hanno lavorato sodo e incessantemente in questi giorni per far funzionare al meglio l’evento. Il numero record di squadre iscritte (106 juniores, 39 squadre Pro e i gruppi Sportabili) ha fatto sì che ci fosse una grande partecipazione ed è stato bellissimo vedere la piazza piena di bambini, ragazzi, famiglie e amici, si è respirato un entusiasmo travolgente. Siamo certi che questo sia l’evento sportivo di livello più alto (per organizzazione e partecipazione) che ci sia mai stato ad Alba e questa visione dello sport ci proietta nel futuro. Il fatto che l’Estathè 3×3 Streetbasket abbia riscosso tanti apprezzamenti e sia stato vissuto da così tante persone in questi tre giorni, ci ha fatto emozionare. La tribuna e la piazza sono sempre state gremite, che fosse di mattina, pomeriggio o sera, anche nelle ore più calde. L’Olimpo Basket Alba è da oltre 70 anni siamo un punto di riferimento per il territorio e questo evento ha mostrato quanto sia forte la passione e l’amore per questo sport e come il basket sia fondamentale per il presente e futuro della città! Grazie al Comune di Alba, per aver promosso caldamente l’evento, Master Group Sport, FIP, Estathè e tutti coloro che hanno fatto sì che questa edizione sia stata memorabile! Speriamo di ricordarla a lungo, perché è stato un sogno a occhi aperti, ma l’augurio è di poter presto replicare e fare sempre meglio!”

Un ringraziamento particolare va, inoltre, al direttore sportivo di Olimpo, Franco Zimbardi, per la sapiente organizzazione, e all’Head of Beverage Division Ferrero, Massimo Voghera, per aver sognato e immaginato questo evento ad Alba prima di tutti, oltre che al Sindaco di Alba Alberto Gatto e all’Assessore allo sport Davide Tibaldi, per aver sostenuto l’evento ed essere stati sempre presenti a bordo campo in questi tre giorni.

Un grande grazie a tutte le squadre, agli atleti e alle loro famiglie ed anche a tutti gli amici che sono stati presenti nelle due piazze in questi giorni: grazie!