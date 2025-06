Continuano gli appuntamenti informativi dell’iniziativa “Sostenibilità per le imprese: costo o necessità? L’importanza di creare valore economico, sociale e ambientale“, organizzati dalla Camera di commercio di Cuneo per sensibilizzare le imprese del territorio sull’importanza di creare valore ambientale, sociale ed economico per la crescita e la competitività, anche nel mondo dell’agricoltura.

Il prossimo incontro dal titolo “Coltivare il futuro: le certificazioni come chiave per un’agricoltura sostenibile” si terrà presso Fondazione Agrion. L’evento si svolgerà il giorno 10 Giugno 2025 alle ore 14:00 presso il Centro Sperimentale per la Frutticoltura, di Fondazione Agrion – Via Falicetto, 24 – 12030 Manta (CN).

Nel corso dell’evento sarà approfondita l’importanza delle certificazioni ambientali, in particolare per il settore dell’agricoltura e di come queste certificazioni, insieme all’innovazione e la ricerca, siano strumenti fondamentali per promuovere un’agricoltura più efficiente, trasparente e rispettosa dell’ambiente.