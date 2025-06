Seconda Categoria – Play Off: Sporting Savigliano in Paradiso! San Giuseppe Riva battuto 1-2 e può scoppiare la festa

E’ un tripudio quello che va in scena a Riva presso Chieri dove lo Sporting Savigliano centra una storica promozione in Prima Categoria.

Con una giornata di anticipo sulla chiusura del quadrangolare play off, infatti, la squadra di coach Pengue passa per 1-2 sul campo del San Giuseppe Riva chiudendo una magnifica cavalcata durata un’intera stagione. Sono le reti di Allasia e Capasso a regalare quest’immensa gioia ai saviglianesi che chiuderanno primi nel girone ed affronteranno l’ultima gara contro il Caprie Green con la tranquillità di chi il biglietto per la categoria superiore l’ha già staccato.

“E’ stata una stagione lunghissima e difficile, ma abbiamo meritato questo risultato – spiega mister Pengue ai nostri microfoni – Una squadra giovane la nostra che è cresciuta molto e di questo siamo enormemente soddisfatti. Sono felice per i ragazzi e per il Presidente che ti tenevamo moltissimo. Volevamo dargli una gioia dopo non essere riusciti a portare a casa la Coppa Piemonte e questa volta abbiamo centrato l’obiettivo. Nonostante le assenze oggi abbiamo fatto una grande gare contro un’ottima squadra come il San Giuseppe Riva al quale auguro di poter salire in Prima Categoria”.

Seconda Categoria – 2° Giornata Play Off

Libarna – Caprie Green 3-3

San Giuseppe Riva – Sporting Savigliano 1-2

CLASSIFICA: Sporting Savigliano 6, Caprie Green 2, San Giuseppe Riva 1, Libarna 1