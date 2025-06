Rifreddo presente con i suoi prodotti De.Co. nella sede della Provincia di Cuneo con il libro di Tiziana Martino

Venerdì 30 maggio 2025, alle ore 17,30, presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo ha avuto luogo la presentazione del libro di Tiziana Martino dal titolo “De. Co.: il Racconto di un Territorio: cinque itinerari insoliti tra le meraviglie della provincia di Cuneo”, che delinea un viaggio tra sapori, paesaggi e identità locali, tra cui quella di Rifreddo.

Insieme al Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, all’assessore regionale Marco Gallo, al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, alla direttrice dell’ATL del Cuneese, hanno partecipato numerosi amministratori, sindaci, rappresentanti istituzionali e protagonisti del mondo De.Co., custodi di un patrimonio fatto di storie, mani, memoria e passione.

Il Comune di Rifreddo ha preso parte con il sindaco Elia Giordanino e i prodotti De.Co. dell’azienda agricola Crespo Danilo Piccoli Frutti, tra cui le “Compostreghe”, composte di frutta legate alla tradizione dell “masche” del comune. Inoltre sono state esposte le targhe di tutti i prodotti De.Co del comune di Rifreddo, in modo da valorizzare e pubblicizzare i prodotti ad una vasta platea di tutta la provincia di Cuneo: le “perle del Monviso” e il “GranMonviso-Visu: il gelato del Re” del pastificio artigianale Martino, le

Paste di meliga e i grissini della panetteria da Livio, i formaggi quali la Roma di Rifreddo e la Roma del Monastero dell’azienda agricola “La Fattoria” di Bernardi Paolo e i tomini del produttore Giulio Cavallo.

Il libro, sostenuto dalla Provincia di Cuneo, è un progetto editoriale che nasce con una doppia anima: uno strumento utile per gli amministratori locali, per riflettere sul valore delle Denominazioni Comunali come leva di promozione territoriale, e una guida turistica per viaggiatori curiosi, alla ricerca di percorsi alternativi, sapori autentici e bellezza diffusa.

Durante l’incontro è stato infatti possibile scoprire che cosa sono le Denominazioni Comunali (De.Co.), quali Comuni della provincia di Cuneo le hanno istituite, quali prodotti rappresentano l’identità locale e, soprattutto, conoscere i produttori che ogni giorno li tramandano con dedizione e orgoglio.

“Come ci ha ricordato l’autrice Tiziana Martino – commenta il sindaco Elia Giordanino – le De.Co non sono un marchio ma una certificazione del Sindaco che attesta l’appartenenza ad un luogo di un prodotto, una specialità, un qualcosa di tipico, unico: sono l’espressione di una comunità e del suo territorio.

Un grazie ai produttori di Rifreddo per l’impegno a mantenere le tradizioni e a valorizzare il forte rapporto con il territorio con prodotti di qualità e di grande valore culturale. Inoltre complimenti all’autrice per l’eccezionale lavoro fatto, ricco di informazioni culturali, sociali e storiche, oltre che la valorizzazione della tipicità di ogni luogo”

La conclusione dell’evento è stata affidata all’autrice Tiziana Martino, che nei suoi itinerari ha intrecciato paesaggi nascosti e storie vere, restituendo alla Granda un racconto profondo, appassionato e autentico.