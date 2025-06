Non fortunata la trasferta romana della HF Lorenzoni contro la squadra sorpresa del Campionato Prato Elite, la Lazio. Domenica sul campo dell’Acquacetosa, l’undici di Andrii Koshelenko ha giocato in modo ordinato, ma non è bastato ad afferrare quei punti che l’avrebbero fatta risalire oltre al quarto posto in classifica, e questo per un motivo di orgoglio per la squadra di Bra abituata ad essere sempre al vertice perché ormai lo scudetto era assegnato matematicamente all’ Amsicora, ma tutto il resto non era ancora definito.

Si è partiti cercando di contenere Gabriela Luduena la fuoriclasse attaccante avversaria che in una azione di corner corto sorprendeva Alina Fadeeva e la difesa braidese ed incrementava il suo record di centri personali che le assegnano di fatto il titolo di capocannoniera indiscussa del campionato. Le braidesi pareggiavano nel corso della gara con una bella rete di Olha Kourovska e ancora cercavano il sorpasso, ma a due minuti dalla fine subivano un corto e la Gabutti segnava agguantando i tre punti che la squadra di Bra, spuntata, non era riuscita a fare.

Domenica alle ore 15 si chiude il campionato e il presidente Calonico conta su una prova di carattere delle ragazze della HF Lorenzoni contro la Capitolina in casa per salutare i propri tifosi che l’hanno supportata in un anno costellato da troppi incidenti e talune volte da poco coraggio.

cs