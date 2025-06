Comune di Ceva e IC Momigliano al fianco degli studenti e delle famiglie

Un’offerta didattica caratterizzata da corsi, laboratori e attività extracurricolari e, da ultima, la partecipazione al bando “Educare nel bello” per la scuola primaria: così i plessi diventano il luogo dove mettersi in gioco tra cultura e futuro

L’anno scolastico che sta per concludersi ha portato sul plesso cebano dell’IC Momigliano di Ceva numerose novità. La scuola, che racchiude infanzia, primaria e secondaria di primo grado (di riferimento per tutto l’istituto comprensivo), ha saputo reinventarsi e rinnovarsi dando ancora una volta a studenti e famiglie l’offerta didattica migliore possibile.

Oltre alle attività proposte a integrazione del piano formativo, quali la partecipazione alle celebrazioni per la Giornata della Memoria o allo spettacolo di danza “Conflitti” per il 25 aprile, i ragazzi, in particolare per quanto concerne le classi della secondaria di primo grado, hanno avuto l’opportunità di cimentarsi con svariate iniziative e attività votate all’implementazione e allo sviluppo delle loro competenze anche al di fuori delle materie scolastiche.

“Logica e matematica con il gioco”, progetto che propone l’apprendimento del gioco degli scacchi, “Arte, movimenti letterari ed emozioni”, per la creazione di un murales per l’IC Momigliano di Ceva, il corso di fotografia “Come mi vedo: io attraverso lo specchio”, “Disegno la mia casa ed editing di informatica”, “Il mio piccolo giardino ecologico”, per la creazione di un orto per l’istituto, “Costruisco il mio videogioco storico” e “Le discipline attraverso i videogiochi”, i corsi di certificazione di lingua straniera “KET: Key English Test” e “DELF: Diplôme d’Etudes en Langue Française” e i corsi di approfondimento sui droni hanno permesso ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni di mettersi alla prova e confrontarsi con tematiche talvolta lontane dai banchi di scuola e, più in generale, di applicare nel concreto ciò che imparano in teoria e ciò che, indipendentemente dalla scuola, già conoscono per hobby e passioni personali.

L’anno 2024/2025, inoltre, si conclude con una bella notizia per il plesso della primaria, un impegno a migliorare la qualità e l’estetica delle aule dando ai bambini un luogo accogliente e bello dove apprendere: il Comune di Ceva e la scuola hanno infatti partecipato al bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo “Educare nel bello”, nella cui progettazione hanno inserito una richiesta per delle nuove tende e per alcuni interventi di miglioria.

Il Comune di Ceva inoltre ricorda che, per l’anno scolastico 2025/2026, la Regione Piemonte ha attivato il voucher scuola per le famiglie degli studenti ivi residenti. Il voucher può essere presentato per “iscrizione e frequenza” (retta scolastica) oppure per il supporto all’acquisto di libri, materiale didattico e dotazioni tecnologiche, trasporti e attività integrativa.

Il requisito è l’avere un Isee familiare che non superi i 26.000 euro.

La domanda può essere presentata, entro le ore 12 del 27 giugno, da genitori, tutori o studenti maggiorenni purché non abbiano ancora compiuto 22 anni e in ogni caso non abbiano ancora conseguito un titolo di studio di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Per presentare la domanda accedere al link www.piemontetu.it/home con le credenziali SPID, oppure tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE) o tessera sanitaria con funzionalità Carta Nazionale dei Servizi (TS – CNS).

Per informazioni e assistenza: 800333444.

Le opportunità per il plesso cebano si arricchiscono e implementano pensando soprattutto al domani e ai bambini che quella scuola la frequenteranno ancora per molti anni. Le classi delle nuove generazioni troveranno posto in edifici più accoglienti e strutturati per una proposta formativa a tutto tondo, che parta delle imprescindibili materie fondanti della cultura generale per approdare alle sfide del mondo contemporaneo.

“Il Comune di Ceva è da sempre vicino alle esigenze dell’IC Momigliano, degli studenti e delle loro famiglie. Il plesso scolastico cebano per noi è un puntello d’orgoglio, tenere i bambini e i ragazzi sul territorio è di fondamentale importanza per evitare una dispersione futura che sicuramente impoverirebbe la città. La scuola resta un presidio fondamentale per il territorio e, insieme, stiamo lavorando per alzare ulteriormente l’asticella del livello, siamo felici perché vediamo i frutti di questo sforzo congiunto, infatti quasi il 90% dei bambini che escono dalla primaria restano alla secondaria di Ceva.” Dichiara l’assessore all’Istruzione Laura Amerio.

“I corsi e i laboratori attivati presso la secondaria di primo grado, le attività che coinvolgono bambini e ragazzi nelle ricorrenze più importanti del nostro Paese e, da ultimo, la partecipazione a “Educare nel bello” con un progetto destinato alla primaria sono indice della volontà di collaborare e di continuare a impegnarsi per costruire una scuola sempre più proiettata verso il futuro.

I ragazzi di oggi si trovano a vivere una quotidianità molto complessa, questo è innegabile, probabilmente più difficile di quella che, alla loro età, abbiamo vissuto noi, e la capacità di capire il mondo nasce proprio dagli strumenti che la scuola mette nelle loro mani. Cultura, spirito critico, ragionamento, passione per la conoscenza e curiosità, ma anche opportunità di avvicinarsi a programmazione, coding, robotica, AI, lingue straniere, questa è la cassetta degli attrezzi che non solo gli insegnanti, ma anche noi come amministratori dobbiamo fornire.

Inoltre, in un mondo sempre più caratterizzato dalle divisioni, la classe è quel piccolo contesto sociale dove si impara a superare differenze e ostilità, manteniamo le nostre preziose unicità ma restiamo uguali nei diritti, nei doveri e nelle opportunità, questo i ragazzi l’hanno capito prima e meglio degli adulti.”