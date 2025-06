Borse di studio Tesisquare: premiati tre studenti del “Vallauri” di Fossano

Nella sede dell’azienda Tesisquare di Cherasco si è tenuta, lo scorso lunedì 26 maggio, la cerimonia di consegna delle borse di studio dedicate agli studenti delle province di Cuneo e Torino, distintisi per risultati eccellenti in ambito delle materie STEM, Scienza, Tecnologia, Economia e Matematica, un ambito strategico che necessita di essere potenziato per il bene dell’economia e del sistema Italia. Nel corso dell’evento sono state assegnate 20 borse di studio a studenti delle classi quinte degli istituti a indirizzo informatico. Tra questi si sono distinti anche tre allievi dell’istituto fossanese “Giancarlo Vallauri”: Riccardo Patetta, Samuele Bernardi e Giacomo Isoardi.

Alla premiazione erano presenti l’amministratore delegato di Tesisquare, Giuseppe Pacotto, il direttore di DIG421, Elio Becchis, e il professor Luigi Portinale, docente e vicepresidente del corso di Informatica dell’Università del Piemonte Orientale, che ha svolto un intervento sul tema dell’innovazione digitale e sulle sfide future del settore.

Per il Vallauri era presente il dirigente prof. Cortese, il prof. Rolfo referente dipartimento informatica, il prof. Fea progetto orientamento, il prof. Abbate e il prof. Cavallotto funzione strumentale territorio.

“Le borse di studio di Tesisquare sono un importante riconoscimento per il grande lavoro dei ragazzi, una conferma del buon lavoro della scuola e un momento di utile riflessione sul futuro del settore informatico, nevralgico per gli sviluppi futuri del Paese.” Ha commentato con soddisfazione il prof. Paolo Cortese, preside del “Vallauri”.

L’iniziativa nasce da una collaborazione tra Tesisquare, la Fondazione DIG421 e l’associazione “Amici di Cecilia” ed ha l’intento di rafforzare le sinergie tra il mondo della scuola e quello del lavoro, sostenendo i giovani talenti del territorio e offrendo loro l’opportunità di potenziare le loro competenze.