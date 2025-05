Dopo una lunga, lunghissima, cavalcata è tempo di affrontare l’atto finale di play off di Terza Categoria per il Piobesi. Eliminate in rigoroso ordine temporale: CB Sport Caramagna, Accademia Calcio Alba, Manta e Bernezzo, i gialloverdi si tuffano nella finalissima promozione che li vedrà opposti al Duomo Chieri. Una sfida inedita contro la formazione chierese che ha giusto il Girone A astigiano in terza posizione riuscendo a scalare le gerarchie in modo analogo al Piobesi e guadagnandosi la possibilità di giocarsi la promozione in quest’ultimo atto.

“Arriviamo sicuramente a questa partita bene, pronti all’ultimo sforzo per coronare questa stagione – spiega il tecnico del Piobesi, Gallo – Potremo contare sull’intera rosa a disposizione anche se sappiamo che nelle gare secche c’è bisogno anche di un pizzico di fortuna. Speriamo di fare una bella gara dove dovremo fare molta attenzione al caldo, che si preannuncia importante.

Essere arrivati alla finale play off dopo aver vinto la Coppa Piemonte è motivo di orgoglio per la Società ma allo stesso tempo siamo molto soddisfatti di essere arrivati alle quarantaduesima partita stagionale ancora in ottima forma. Vogliamo chiudere questa stagione con la ciliegina sulla torta per dare un’ulteriore soddisfazione sia a noi stessi che ai tifosi”.

Appuntamento, dunque, al Comunale di Villafranca d’Asti con fischio d’inizio alle ore 16.00 per centrare un’altra impresa dopo la vittoria in Coppa Piemonte.

Terza Categoria – Finali Play Off

Pol. Rocca Grimalda – Borgo Vittoria Cit Turin

Duomo Chieri – Piobesi