Sabato 31 Maggio si è chiuso il progetto “FAI sport…con arte” con l’inaugurazione dei due percorsi “Via Collina” e “Via San Giacomo”. Il taglio del nastro alla presenza di Silvia Cavallero FAI property manager del Castello della Manta, di Ivana Casale sindaca di Manta, gli assessori Nicola Falco e Stefano Arnaudo e Maurizio Damilano presidente dell’ASD Scuola del Cammino Fitwalking Italia ha simbolicamente dato il via alla seconda fase del progetto. Nonostante sia concluso il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo l’iniziativa proseguirà.

La visita che unisce la scoperta dell’antico maniero e la camminata intorno alle mura e sino al Belvedere è entrata stabilmente nelle proposte FAI sia per le famiglie che per gli studenti in visita didattica.

I due percorsi del progetto progetto “FAI sport…con arte” sono stati tracciati con una segnaletica permanente che li renderà fruibili a turisti e cittadini, due itinerari che si prestano a diventare due circuiti “classici”.

In ultimo per promuovere la scelta della mobilità sostenibile per raggiungere il Castello è prossimo alla posa alla stazione di Manta, nuovamente toccata dal passaggio del treno grazie ad Arenaways, un cartello che indica la strada che congiunge stazione e Castello.

L’incontro è stato inoltre occasione per “testare” un breve tratto del percorso con due guide d’eccezione Giorgio e Maurizio Damilano campioni sportivi ed ideatori del Fitwalking. Da coloro che la disciplina l’hanno ideata sono arrivati lungo il tragitto preziosi consigli su come affrontare al meglio l’attività.

È stato fatto inoltre un breve bilancio del progetto, riassumibile in questi pochi numeri estremamente rappresentativi: