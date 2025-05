Sta proseguendo il percorso di elezioni dei dirigenti che quest’anno vedrà impegnato il Sistema Confartigianato Cuneo e che porterà, il prossimo 30 novembre, al Congresso territoriale nell’ambito del quale verrà nominata la nuova presidenza provinciale. Lo scorso 29 maggio, nell’Assemblea degli Associati della Zona di Carrù, è stato eletto presidente zonale Dario Cervella, socio della “Segheria Cervella srl” di Magliano Alpi, ditta specializzata nella lavorazione e commercializzazione del legname.

Dario Cervella succede al past-president Enzo Pollano, edile di Carrù, che lo affiancherà come vicepresidente. Vicepresidente vicario sarà Simone Bongiovanni, attivo nell’azienda di famiglia “Bongiovanni Sergio Automazioni e Sicurezza” di Magliano Alpi.

«Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami – commenta Dario Cervella – e mi impegno ad affrontare con entusiasmo e dedizione questo ruolo, importante collettore tra le esigenze e le problematiche delle imprese del territorio. Mi auguro che con la nuova squadra del Consiglio direttivo zonale che si andrà presto a costituire si riusciranno a sviluppare progetti e iniziative in favore del comparto artigiano locale».

«Con le Assemblee che si stanno svolgendo nelle varie Zone – spiega Luca Crosetto, presidente territoriale di Confartigianato Cuneo – prosegue un importante processo di democrazia, che esprime al meglio la trasparenza del nostro Sistema e dà valore alla partecipazione e all’impegno dei tanti imprenditori che mettono a disposizione della nostra Associazione competenze, passione e orgoglio di rappresentare l’artigianato e le PMI cuneesi».

Nella stessa occasione sono stati anche eletti e nominati i rappresentanti zonali di Categoria e i delegati zonali dei “Gruppi di opinione”, che andranno quindi a costituire il nuovo Consiglio zonale.

Questi i rappresentanti e vice rappresentanti di categoria: Gabriele Bagnasco (Rapp. Termoidraulici), Luca Bagnasco (Rapp. Meccatronica), Claudio Ballauri (Rapp. Mobilieri), Luca Boffa (Rapp. Falegnamerie), Alberto Bonino (Rapp. Gastronomie), Ugo Bracco (Rapp. Orafi/Lavorazione metalli preziosi), Gianpaolo Calleri (Rapp. Carpenteria Meccanica), Walter Cravero (Rapp. Riquadatori), Simone Fornasari (Rapp. Odontotecnici), Roberto Gaiero (Rapp. Tessili), Davide Garelli (Rapp. Marmisti), Mirco Gugliotta (Rapp. Imprese di pulizia), Francesco La Malfa (Rapp. Decoratori), Domenico Massimino (Rapp. Edili), Matteo Mombello (Rapp. Produzione di biancheria), Alfio Musso (Rapp. Produzione e posa di pavimenti), Luca Musso (Rapp. Segherie), Fabio Piemonte (Rapp. Tipografi), Enzo Pollano (Rapp. Carpentieri), Franco Roagna (Rapp. Chimica), Igor Rocca (Rapp. Riparazione macchine agricole), Roberto Rovere (Rapp. Trasporto persone/Autobus operator).

Come delegata del Movimento Donne Impresa è stata eletta Daniela Cervella. Per il Movimento Giovani Imprenditori eletti Simone Bongiovanni come delegato e Luca Bagnasco in qualità di vice delegato.