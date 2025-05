Dal 29 maggio al 1° giugno 2025, Acqua Sant’Anna è presente a Rimini Wellness, l’evento di riferimento a livello internazionale per il mondo del fitness, del benessere e dello sport, che si terrà presso la Fiera e la Riviera di Rimini.

Acqua Sant’Anna, sempre attenta al benessere e allo sport, accoglie i visitatori al Padiglione D5, Stand 074, dove scoprire e acquistare le ultime novità: Sant’Anna PRO, la bevanda con 15gr di proteine + zinco in Acqua Sant’Anna, pensata in particolar modo per gli amanti dello sport e del fitness e per chi desidera arricchire di proteine la propria routine, e la nuova gamma di formati in allumino, nati in seguito alla recente acquisizione della francese Eau Neuve.

Lo stand Acqua Sant’Anna diventa inoltre il palcoscenico di attività coinvolgenti, momenti di interazione con il pubblico e distribuzione di gadget esclusivi, offrendo un’esperienza immersiva nel mondo Sant’Anna.

La partecipazione a Rimini Wellness rappresenta un’importante occasione per ribadire l’impegno dell’azienda nei confronti di uno stile di vita sano e sostenibile, in linea con i valori che accomunano gli appassionati del wellness.