Tunnel di Tenda: attivata la piattaforma per i ristori in Valle Vermenagna

Il Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo accoglie con soddisfazione la notizia dell’attivazione, da parte della Regione Piemonte, della piattaforma per la richiesta dei ristori destinati alle attività economiche danneggiate dalla prolungata chiusura del Tunnel di Tenda in Valle Vermenagna.

“Con la possibilità per gli operatori di presentare, a partire da oggi, le proprie istanze per i ristori – dichiara Robaldo – si compie un passaggio importante lungo un percorso che, ci auguriamo tutti, possa riportare la Valle Vermenagna e l’intero Cuneese a una di situazione di normalità.

Il Comitato di Monitoraggio è sempre stato vicino alle imprese che in questi anni hanno affrontato difficoltà significative a causa dei lavori e ha costantemente sollecitato l’intervento degli Enti sovraordinati affinché venissero adottate misure concrete di sostegno. Ringraziamo dunque la Regione Piemonte che ha accolto l’istanza istituendo un fondo ristori e che, da oggi, rende operativa la misura”.

A partire dal 29 maggio 2025 e fino al 30 giugno 2025, sarà possibile presentare domanda di contributo attraverso la piattaforma regionale dedicata. I ristori sono destinati alle attività economiche con sede nei Comuni di Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione e Borgo San Dalmazzo, come compensazione per gli effetti negativi legati ai tempi di realizzazione dell’opera in Valle Vermenagna.

Le domande per i ristori potranno essere presentate sul portale https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande che sarà aperto con modalità “a sportello” fino a esaurimento delle risorse.

Per ulteriori informazioni sul Bando, consultare il sito di Finpiemonte, al seguente link: https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/ristori-tunnel-tenda.