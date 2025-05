Moretta promuove i contatti tra Agenform e Argentina per lo sviluppo di nuove attività didattiche

Una delegazione argentina in visita a Moretta per gettare le basi di una collaborazione educativa tra Italia e Sud America. Nei giorni scorsi, Matias Bossa, Console Onorario d’Italia a Villa María (provincia di Córdoba), e Italo Cassina, Console Onorario a Rafaela (provincia di Santa Fe), sono stati accolti in municipio e nella sede di Agenform, il centro di formazione professionale di riferimento nel settore agroalimentare, caseario e zootecnico.

L’incontro, promosso dal sindaco di Moretta Gianni Gatti, è nato con l’obiettivo di avviare un progetto di scambio e cooperazione tra Agenform e 8 istituti scolastici argentini, attivi nelle province di Córdoba e Santa Fe, aree agricole tra le più produttive del Paese sudamericano. Le scuole coinvolte operano nei settori lattiero-caseario, carne e agricoltura, in linea con le competenze e la tradizione formativa di Agenform.

Fondata su una solida esperienza nella formazione tecnica applicata all’agroindustria, la sede di Agenform di Moretta è nota a livello nazionale per il suo corso di tecnico casaro, la specializzazione per operatori delle filiere del latte e della carne, e per i numerosi progetti europei di mobilità studentesca. È proprio questa vocazione internazionale, insieme al suo forte legame con il territorio piemontese, ad aver attirato l’interesse dei rappresentanti argentini.

Durante la visita, Bossa e Cassina hanno incontrato il team didattico e gestionale della scuola, confrontandosi sulle possibili modalità di collaborazione che potrebbero andare da scambi di studenti e docenti, stage formativi on line, percorsi professionalizzanti, attività di aggiornamento tecnico.

«L’idea è di costruire un ponte tra due mondi agricoli diversi ma complementari – hanno commentato Cassina e Bossa –. L’Italia è un esempio di trasformazione di qualità e innovazione agroalimentare, l’Argentina ha competenze produttive molto forti: possiamo crescere insieme».

Il sindaco Gatti ha sottolineato il valore strategico della formazione: «Agenform rappresenta una realtà d’eccellenza. Il ponte con le scuole e gli studenti argentini significa offrire loro un’esperienza concreta e utile, sia per la crescita personale che per il futuro professionale. Abbiamo conosciuto e ospitato il viceconsole a Moretta lo scorso anno e, da allora, abbiamo stretto un proficuo rapporto di collaborazione».

L’iniziativa è destinata a svilupparsi nei prossimi anni, con la costruzione di un programma operativo. Un’occasione significativa non solo per consolidare i legami tra Italia e Argentina, ma anche per dare a giovani studenti e tecnici l’opportunità di confrontarsi con modelli diversi, apprendere competenze di alto livello e sviluppare una visione più ampia del mondo agricolo e alimentare.

Agenform Moretta, che sta ampliando i propri spazi grazie ad un programma europeo Alcotra, si conferma così non solo un polo formativo di eccellenza per il Piemonte, ma anche un protagonista nella promozione di reti internazionali fondate sulla condivisione di saperi e la valorizzazione delle filiere locali.