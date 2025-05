«L’occupazione sale ma i numeri dicono che restiamo ultimi»

Cesare Damiano, ex ministro del lavoro e oggi presidente dell’Osservatorio na­zionale Welfare & Salute, oltre che dell’associazione La­voro&Welfare, sottolinea con orgoglio le sue origini cuneesi. IDEA lo ha contattato per un parere sull’attuale situazione la­vorativa in Italia, partendo dalle sue competenze affinate dal percorso in Cgil e poi con una carriera istituzionale che lo ha portato ad approfondire la materia fino all’attuale ruolo di docente e analista del settore. «Mi avvalgo degli osservatori e delle statistiche che sull’argomento si fanno a livello na­zionale e internazionale, dall’ Istat all’Ocse – ci dice rispondendo alla domanda sul panorama del momento –. Da un punto di vista quantitativo l’ultimo periodo è segnato da un aumento degli occupati che hanno superato i 24 milioni, cifra record da quando si fanno statistiche sul lavoro, anni ‘70. Abbiamo anche superato il corrispondente tasso di occupazione o di attività, ora al 62,8% fra i 15 e 64 anni. Se poi non vo­glia­mo fermarci alla superficie, il Cnel segnala il dato delle ore lavorate che è in diminuzione, soprattutto nella manifattura. E se au­menta il nu­mero degli occupati e diminuiscono le ore lavorate, ciascun occupato avrà minor retribuzione».

Con quali conseguenze?

«A un aumento quantitativo cor­risponde una diminuzione qualitativa. E si allarga di conseguenza la platea dei cosiddetti lavoratori poveri, coloro che pur avendo un impiego non ar­rivano alla fine del mese. Sem­pre statisticamente parlando, sono circa tre milioni di lavoratori. E se prendiamo a riferimento i dati del Centro studi della mia Associazione Lavo­ro&Welfare, curati da Bruno Anastasia, osservando le ore lavorate dal 2008 al 2024 si avverte uno spostamento dal settore della manifattura al terziario: -19% nella manifattura e +6% nel terziario. Anche que­sto dimostra che l’aumento numerico dell’occupazione si concentra maggiormente nei settori con retribuzioni contrattualmente più basse e orari di lavoro tendenzialmente più corti, stagionali e occasionali. La crisi della manifattura è sot­to gli occhi di tutti, abbiamo avuto un calo di produzione industriale per 25 mesi consecutivi».

Che cosa significa?

«Che non è tutto oro quello che riluce. Bi­sognerebbe passare dalla propaganda all’ analisi dei dati di fat­to. Aggiungo un altro dato Istat: l’aumento occupazionale si concentra so­pra i cinquant’anni, anche a se­guito delle restrizioni sul pensionamento anticipato. A fronte di questo permane lo squilibrio di genere: il part-time è censito per una donna su tre e per un uomo su dodici. Svan­taggiata è anche la fascia di la­voro giovanile (25-34anni) che non au­menta ma diminuisce. In più, con il 62,8% di tasso di occupazione siamo comunque agli ultimi posti nella classifica europea, perché la media è del 70% e in Paesi come la Ger­mania è vicina all’80%. E se c’è stato un aumento occupazionale nel post Covid, questo ha interessato l’insieme dei Paesi europei che sono andati a una velocità di crescita superiore alla nostra. Per fare un esempio, la Spagna era dietro di noi e ci ha sopravanzati sul tasso di attività, attualmente del 66%».

La Spagna dimostra, con una politica coraggiosa, che ci può essere un’altra via?

«Sì, se si scommette sulla stabilizzazione del lavoro e sulle buone retribuzioni come leva per l’occupazione. Un altro da­to del nostro mercato del lavoro è rappresentato dalle basse retribuzioni, dalla perdita del potere d’acquisto. Basti pensare che il settore dei contratti pubblici ha visto rinnovi che hanno pagato il 5% di aumento a fronte di un 17% di perdita dovuta all’inflazione».

La statistica dell’Ocse dice anche che tra i giovani c’è la consapevolezza che valga di più la “ereditocrazia” rispetto alla meritocrazia.

«Ricordo quando ho cominciato a lavorare. Era il 1968, dopo la maturità. A Torino, in un palazzo di uffici e di 800 impiegati, alla Riv Skf. Dopo un mese di prova ero già assunto a tempo indeterminato con piena applicazione del contratto di metalmeccanici e una paga che mi consentiva, a vent’anni, di essere indipendente dalla mia famiglia. Chi aveva un minimo di intraprendenza poteva davvero farsi strada. L’ascensore sociale al tempo esisteva e si basava anche sulle capacità. Oggi, purtroppo, non solo il lavoro stabile si raggiunge dopo troppo tempo; non solo le paghe sono inadeguate; non solo ci sono periodi di apprendistato infiniti. Ma conta molto il dato della famiglia nella quale sei nato e quindi questo ascensore sociale purtroppo non funziona più».

Altre emergenze da non sottovalutare?

«La migrazione dell’intelletto giovanile verso altri Paesi. Ci stiamo privando delle intelligenze migliori, i ragazzi formati grazie alle università e con il contributo dei genitori migrano in altre parti del mondo dove sono pagati meglio e dove trovano probabilmente percorsi di carriera soddisfacenti. Rileggevo in chiave storica la vicenda dello statuto dei lavoratori che ha compiuto 55 anni il 20 maggio di quest’anno, si ricorda come il boom economico degli anni 60 fosse anche costruito in Italia sui bassi salari, sull’intensificazione della produttività del lavoro, su uno Stato sociale insoddisfacente e su diritti, all’interno di luoghi di lavoro, assolutamente negati. La svolta del 1970 con la legge 300 del 20 maggio di quell’anno rappresentò, come si disse all’epoca, l’ingresso della Co­stituzione nei luoghi di lavoro. Finalmente la distribuzione della ricchezza era più equanime tra capitale e lavoro, poi dagli anni 80 tutto questo si è dimenticato e si è perso».

Lei sottolinea anche il ruolo negativo della sinistra neoliberista negli ultimi anni.

«Siamo di fronte a una crisi del sistema politico, la partecipazione al voto conferma la crisi dei partiti e la militanza arranca. Forse vale anche per la Chie­sa cattolica. Detto questo penso che la distinzione fra de­stra e sinistra, non ideologica e oppositiva a tutti i costi, sia fondamentale. Ho sempre basato le mie scelte sui contenuti. Quando si smarrisce la propria identità, si perde la fede. Se non hai più l’orizzonte, non combatti per dei valori, ma per la tua sopravvivenza. Ricordo sempre la frase di Margaret Thatcher quando andò al go­verno in Gran Bretagna: “La società non esiste, esiste l’individuo”. Era un’idea di destra molto precisa che secondo me ci ha condotti in questa giungla nella quale noi viviamo: homo homini lupus. Ognuno di noi ha un nemico attorno a sé e abbiamo perso il senso della comunità».

Per concludere, cosa si aspetta dai referendum?

«Voterò sì a tutti e 5 i quesiti. La Corte in una sentenza ha di­chiarato incostituzionali le tu­tele crescenti che erano uno dei fondamenti del Jobs Act di Mat­teo Renzi. E, in un’altra sentenza, la Corte ha chiesto con grande urgenza al legislatore di rivedere la materia delle tutele dei licenziamenti, ma il legislatore non lo sta facendo. Oggi abbiamo un mercato del lavoro paradossalmente diviso. Se sei stato assunto fino al 6 Marzo del 2015, hai il diritto al reintegro. Se sei stato assunto dal giorno 7, quando fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto relativo alle tutele crescenti, hai semplicemente diritto ad un rimborso di natura monetaria. Questa disparità, con il referendum, si può superare».