L’innovazione nutre l’agroalimentare

In un’epoca in cui la sostenibilità non è più un’opzione, ma una necessità, è dalle radici più profonde del nostro territorio che possono nascere le risposte più innovative. A Cuneo, cuore agricolo del Piemonte, LaGem­ma Venture accende i riflettori sul futuro del settore agroalimentare italiano con Agri­food25: una call nazionale rivolta alle startup più promettenti, capace di coniugare visione imprenditoriale, impatto positivo e valore sociale. Nata dall’iniziativa della Fondazione Crc e interamente partecipata da essa, LaGemma Venture rappresenta un ponte tra la vocazione agricola del territorio e le sfide globali. Con la seconda edizione di Agri­fo­od25 – lanciata ufficialmente lo scorso 20 maggio durante un partecipato Investor Day nel Complesso Monumentale di San Fran­cesco a Cuneo – la società mette a disposizione un investimento complessivo di 1 milione di euro, accompagnato da un programma di accelerazione avanzato, destinato a startup italiane in fase seed e pre-seed. L’obiettivo? Soste­nere soluzioni capaci di incidere realmente, in modo misurabile, sui grandi nodi del settore: dall’efficienza delle colture al futuro del cibo, dalla tutela della biodiversità alla ricerca di materiali biodegradabili che possano ridurre l’impatto degli imballaggi e dei processi.

Idee che germogliano

Il settore agrifood dà lavoro a oltre un miliardo di persone nel mondo e ha un peso cruciale su ambiente, salute e sviluppo. Le sue contraddizioni, però, sono sempre più evidenti: sprechi, inquinamento, perdita di biodiversità, instabilità climatica. Secondo le stime, per sfamare la popolazione globale del 2050 servirà il 70% di cibo in più rispetto a oggi. Ma con quali risorse? È in questo scenario complesso che Agri­food25 si propone come un catalizzatore di idee: quattro gli ambiti strategici individuati dalla call – agricoltura, alimentazione, biodiversità e soluzioni biodegradabili – con due nuove sfide che rispondono alle priorità europee in materia ambientale. Le startup selezionate riceveranno un investimento fino a 160 mila euro in equity, un programma full-time di quattro mesi e mezzo e l’accesso a un network di oltre 50 professionisti, imprese e investitori. «Vogliamo far crescere un ecosistema dell’innovazione agricola che sia davvero sostenibile, partendo dalle competenze del nostro territorio e aprendoci al confronto nazionale – af­fer­mano Enrico Collidà e Wil­ma Tesio, presidente e direttore generale LaGemma Venture –. Il nostro nome riflette la missione: cercare le “gemme” del futuro. Agri­food25 è uno strumento per trasformare sfide urgenti in opportunità concrete di cambiamento».

Dal campo al mercato

La call è aperta fino al 21 settembre 2025 su www.lagemmaventure.it. Dopo una fase di pre-selezione e colloqui, le startup scelte inizieranno il percorso di accelerazione a gennaio 2026, in parte a Cuneo e in parte da remoto, accompagnate nella definizione e nella validazione del proprio modello di business. Più che un bando, Agrifood25 è un investimento nel futuro dell’agroalimentare italiano. Un invito a innovare dove il cambiamento serve di più: nel cibo che produciamo, nei territori che coltiviamo, nel mondo che lasciamo alle generazioni che verranno.