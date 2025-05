«Il clima che cambia condanna l’Africa a nuove povertà»

Comico da sempre impegnato per i diritti e la crisi ambientale, è stato ad Alba per Circonomia: «Mi chiedo sempre perché dieci morti nel Sud del mondo non facciano notizia, mentre in Europa aprono le news dei telegiornali. La cooperazione è un’azione congiunta, non deve diventare un sistema semi-coloniale»

Giobbe Covatta fa ridere da sempre, ma chi lo segue sa che dietro ogni battuta si nasconde una domanda scomoda, uno spunto serio, una causa che vale. Da anni alterna il palcoscenico ai viaggi in Africa, le risate al racconto di un mondo che spesso ignoriamo. Ambascia­tore di Amref, autore di libri ironici e profondi, comico con la testa (e il cuore) sempre accesi, Co­vatta continua a usare la satira per parlare di ambiente, disuguaglianze, cooperazione e giustizia. In questa intervista ci regala una chiacchierata sincera, piena di ironia ma anche di verità: si ride, si riflette, e al­la fine resta quella famosa pul­ce nell’orecchio.

Nei suoi spettacoli il sorriso è spesso solo il primo passo. Poi arrivano temi tosti: Sud del mondo, crisi ambientale, diritti. Cosa la spinge ancora oggi a usare il palco per parlare di queste cose?

«Mi dica una buona ragione per non farlo, e smetto subito! (ride di gusto, ndr). Non c’è niente che mi “spinge”: io faccio un mestiere dove, grazie al cielo, ogni sera mi trovo da­vanti a centinaia di persone. Tanto vale dire anche qualcosa che mi sta a cuore. Magari al pubblico non importa nulla di certi argomenti. Ma io non faccio comizi, faccio spettacoli. La gente paga un biglietto per divertirsi, e questo è sacrosanto. Ma cerco di far sì che in quel prezzo ci stia dentro an­che un pezzetto di ciò che conta per me».

Ha visitato tanti Paesi africani, conosciuto storie che raramente arrivano nei nostri notiziari. Cosa ha imparato, sul campo, che le statistiche non raccontano?

«Ho imparato un sacco di cose che non troverete mai nei report ufficiali. Mi sono sempre chiesto: perché? Una vol­ta, quando Veltroni era sindaco di Roma, ero delegato per la cooperazione internazionale. E lì mi è tornata in mente una teoria: dieci morti in Italia aprono tutti i telegiornali, die­ci morti in Europa fanno quattro colonne, dieci in Asia un trafiletto. Dieci morti in Africa non se li fila nessuno. Non compaiono nemmeno. Perché? Questo dovreste dirmelo voi giornalisti. Forse perché si pensa che non interessi».

Oggi chi parla di solidarietà internazionale rischia di sembrare in­genuo o fuori moda. Che ne dice?

«Sul “fuori moda” non mi sono mai preoccupato troppo, come si vede (ride, ndr). E se essere “ingenuo” significa non pensarla come Trump, allora sì, sono felice di esserlo! Continuo a far parte – per fortuna – di quella parte del mondo che crede ancora in certi valori, che non considera superata l’idea di aiutare chi sta peggio».

Come si racconta l’Africa evitando sia il pietismo che l’edulcorazione? Qual è la sua chiave personale?

«Quando ho cominciato, nel 1994, alcune agenzie americane mi chiesero: “Come fai a raccontare l’Africa così?”. E io risposi: “Boh, mi viene naturale”. Non racconto “lì”, racconto “me lì”. Io sono dentro quella storia mentre accade, e allora vedo tutto: anche la quotidianità, la normalità. E ci tengo a dirlo: io non sono un documentarista. Racconto ciò che accade quando io sono presente. Se domani succede altro e io non ci sono, non lo posso raccontare. Racconto ciò che vedo, ciò che vivo. A volte è drammatico, altre mi fa sbellicare dalle risate. Ma è sempre filtrato dalla mia lente da comico, che è una lente… un po’ malata. Non sono un giornalista. Sono un narratore, e lo faccio a modo mio».

Ma il tono leggero non ammorbidisce anche i temi più duri?

«Dipende. Io cerco di raccontare in modo divertente, certo. Ma se il racconto è duro, resta duro e lo mostro per quello che è. Poi magari ci metto una battuta, ma la sostanza non cambia».

Il cambiamento climatico colpisce più duramente chi ha meno colpe. Lo ripete spesso. Che ruolo può avere la cultura – e il teatro – per svegliarci dall’indifferenza?

«Il teatro fa quello che ha sempre fatto: il giullare fa le domande, il re dà le risposte. Poi, a un certo punto, il giullare ha cominciato a voler dare anche lui le risposte, e lì sono iniziati i problemi. Quando sento dire “è ora di finirla con la politica”, mi viene la pelle d’oca. Perché Berlinguer non faceva il meccanico e nemmeno Moro. Facevano politica, e la facevano bene. Anche Almirante, pur non condividendo le sue idee, faceva quello di mestiere. Io che non sono un politico, da queste persone imparo. Se a parlarmi è Di Maio, mi chiedo: e perché mai dovrei ascoltarlo?».

Lei è ambasciatore Amref. Cosa le raccontano oggi gli operatori sul campo? Quali sono le vere emergenze nel mondo?

«Torno proprio ora da viaggi in Kenya, Etiopia e Ruanda. Le emergenze croniche ci sono sempre: fame, sanità, istruzione. Ma oggi c’è un’emergenza su tutte: il cambiamento climatico. Quando non piove, non si raccoglie. Se non si raccoglie, si diventa più poveri. Se sei povero, può succedere che ti vedi costretto a vendere tua figlia. Tutto è collegato. E così battaglie come quelle contro l’infibulazione rischiano di fare passi indietro. È un effetto domino devastante».

Si rivolga direttamente ai nostri politici, cosa dice loro sulla cooperazione e sulla giustizia ambientale?

«Cose non proprio edificanti. La cooperazione è stata rimpiazzata – almeno a parole – dal Piano Mattei. Ma questo piano ha una forbice molto chiara: io ti do, ma tu fai. La vera cooperazione – quella dello 0,7% del Pil – non l’abbiamo mai raggiunta. Il massimo storico è stato lo 0,17. Se spendiamo soldi per mandare soldati a bloccare i confini, e poi chiamiamo tutto questo “cooperazione”, allora stiamo evidentemente barando. La cooperazione è un’azione congiunta, non un sistema semicoloniale».

Nel suo spettacolo “Mal d’Africa” e nel libro “Il commosso viaggiatore”, scritto con Paola Catella, racconta l’Africa con ironia e partecipazione. Cosa spera arrivi al pubblico italiano, spesso distratto o disilluso?

«Io non spero nulla. Racconto storie. Faccio il cantastorie. Il lettore compra un libro per di­vertirsi. Se nel frattempo scopre tre cose su cui riflettere, tanto meglio. Io non faccio il divulgatore, faccio l’incuriosito. E spero che, leggendo o ascoltandomi, qualcuno si chieda: “Ma sta dicendo una cavolata o ha senso?”. Se si fa questa domanda e si mette a cercare risposte, allora sì, ho fatto qualcosa di buono».

Una pulce nell’orecchio?

«Esattamente. Questo è il mio mestiere».