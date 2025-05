Giustizia penale, riforme per un processo efficace

Di “Giustizia penale: disfunzioni e riforme possibili per un processo giusto ed efficace” si è parlato qualche settimana fa, durante il corso-convegno tenutosi presso la Banca d’Alba. L’evento è iniziato con la lettura di un messaggio di saluto del governatore Alberto Cirio, che, pur non potendo essere presente, ha voluto far pervenire il suo pensiero, esposto dal direttore dell’Associa­zione Giulio Parus­so, Giuseppe Go­­bino, a cui ha fatto seguito, l’avvocato Margherita Fenoglio che ha porto al pubblico presente i saluti, sia personali, sia del presidente di Banca d’Alba, Tino Cornaglia. Le riflessioni sono entrate nel vivo con Tommaso Lo Russo, presidente del Lions Club Alba Langhe e Solstizio d’Estate Onlus, che ha ricordato le tante iniziative organizzate negli anni – dalla tavola rotonda sulle intercettazioni, realizzata con l’Ordine dei Giornalisti Piemonte e la Procura di Torino ad altri incontri su temi come la satira e la protezione dei dati, in collaborazione con enti pubblici e università – sottolineando di aver accettato anche in questa occasione la proposta dell’avvocato Roberto Ponzio. Il giornalista Roberto Fiori, moderatore dell’incontro ha sollecitato l’intervento di Sebastiano Sorbello, ex procuratore di Asti, che ha dipinto un quadro piuttosto pessimista della situazione giudiziaria italiana, tra i processi più lunghi al mondo in ambito civile e penale. Sorbello ha anche rimarcato come ci sia un problema di conoscenze, non solo giuridiche, ma anche letterarie, che influisce sulla formazione dei cittadini e degli operatori del settore ed ha sottolineato come la scomparsa dell’oralità nel processo penale rappresenti un grave problema. L’avvocato Roberto Ponzio, nel corso del suo intervento ha commentato: «Le disfunzioni della giustizia penale sono evidenti e richiedono riforme radicali. Basti pensare al processo telematico e a quello cartolare, che hanno indebolito l’oralità e il contraddittorio, e quindi il diritto di difesa. Se guardiamo ai casi recenti, come quello di Garlasco, vediamo come la giustizia si sia ridotta a uno spettacolo, dove il segreto istruttorio ormai non esiste più e le parti coinvolte, anche dopo 18 anni, non sanno più chi sia l’assassino del loro caro, perché la persona condannata potrebbe essere innocente».

In remoto si è collegato anche Stefano Tallia, presidente del­l’Or­­­dine dei giornalisti Pie­monte, che nel suo intervento ha posto l’accento su quanto sia importante l’etica del giornalista nel processo mediatico penale. Al dibattito hanno pre­so parte anche l’avvocato penalista Rober­to Cota, già presidente della Regione Piemonte, che ha ribadito la necessità di ripristinare l’oralità nei giudizi di appello e di cassazione, ed in collegamento il vicemini­stro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che ha difeso la riforma costituzionale e si è espresso, nel corso dell’intervento, anche in tema di riapertura dell’ex tribunale di Alba, asserendo di non potersi esprimere compiutamente sull’argomento.