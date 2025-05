Eliotec, 35 anni di sfide emozioni e traguardi!

Una festa, partecipata e famigliare, proprio come sono loro, Elio Nebiolo, la figlia Ce­cilia e il socio Christian Lembo, quella che si è svolta al Palablack, sede Miroglio ad Alba, appena alcuni giorni or sono. Un evento che ha celebrato un traguardo importante per l’azienda di Canale: 35 anni di eccellenza e innovazione nell’ambito della sanificazione e tecnologia per l’ambiente.

E proprio sul palco, circondato da amici e storici clienti, Elio Nebiolo ha ricordato e ripercorso il momenti salienti della sua “avventura” imprenditoriale, nata lasciandosi alle spalle un lavoro dipendente presso una grande multinazionale del territorio, ma la sua voglia di “gettare il cuore all’ostacolo” lo ha fatto piano piano progredire con semplicità e determinazione sino a consolidare la sua azienda che oggi conta ben 25 collaboratori, e la soddisfazione di avere al suo fianco la figlia Cecilia.

«Le nostre ca­rat­te­ri­sti­che principali, che corrispondono ai nostri punti di forza, so­no, senza dubbio, l’elevata professionalità e la formazione dei nostri tecnici, oltre ad una co­stante ricerca, requisito in­dispensabile, al pari di chiarezza e onestà commerciale. Sono alcuni dei nostri tratti distintivi, insieme ad una disponibilità ed attenzione al cliente che nel tempo ci ha spinto a rimanere al loro fianco con puntualità, intervenendo tempestivamente in tutta Italia, ogni volta insomma in cui sia necessario. L’espan­sio­ne in questi anni è stata possibile grazie all’impegno dei nostri collaboratori, alla lo­ro dedizione. In Eliotec, ogni giorno, operiamo con passione, trasparenza e amore, perché crediamo che i valori di rispetto, solidarietà e attenzione siano alla base di un successo duraturo. La nostra storia è fatta di tradizione, innovazione e tanta buona volontà, e questo ci permette di offrire soluzioni personalizzate e autentiche, sempre con il cuore. Siamo un’azienda che si distingue per il suo spirito familiare, che non ha ceduto alle lusinghe di acquisto di grandi gruppi internazionali… Sono convinto che questo aspetto sia anche uno dei nostri punto di forza».

Il senso di familiarità è stato anche un valore riconosciuto dai dipendenti di Eliotec, premiati per l’occasione in base all’anzianità, e tutti concordi nel «sentirsi parte di una grande famiglia dove l’ambiente accogliente, rispettoso e solidale, ha premesso a ciascuno di sentirsi ascoltato, valorizzato e supportato. Un’azienda insomma dove ogni voce conta e ogni contributo è importante».

Affermazioni condivise anche da Christian Lembo, commerciale Eliotec che ha ricordato: «A volte, nella vita professionale, arriva il momento di fare una scelta importante. Lavo­ravo per una realtà concorrente, ma appena ho conosciuto Elio, ho capito che la sua semplicità, schiettezza e passione per questo lavoro rappresentavano per me un’opportunità di crescita e di nuove sfide, ma anche un segno di fiducia reciproco verso un progetto condiviso e protratto alla crescita». Cecilia, figlia Elio, sul palco davanti ai tanti ospiti invitati all’evento non ha nascosto la sua commozione e ricordato: «Sono entrata in azienda, in un punta di piedi, in un momento particolare perché era l’anno del Covid. È stato un prezioso banco di prova che mi ha fatto capire le priorità e accentuato il senso di responsabilità. Mi sono formata come Nutrizionista, ma ho scelto, in massima libertà, senza imposizioni, di seguire la strada tracciata da mio padre, scoprendo piano piano, come affinare nel tempo le mie competenze, come portare nuova energia, idee a cui ho associato sempre un grande desiderio di imparare per contribuire al successo comune di questa azienda che è per noi famiglia».

A coronare i festeggiamenti non sono mancate tante autorità: dal sindaco di Alba, Alberto Gatto, al direttore di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio che ha consegnato una targa celebrativa al fondatore Elio Nebiolo e alla figlia Ce-cilia, sottolineando come co-me «la manifattura non po-trebbe esistere senza il mondo dei servizi». Un riconoscimento particolare anche all’impegno costante di Eliotec per la sicurezza alimentare, «fondamentale per garantire l’eccellenza». All’evento non è mancato an­che il Governatore del Pie­monte Alberto Cirio, che ha festeggiato i 35 anni di Elio-tec, consegnando una speciale targa della Regione Piemonte ad un’a­zienda di successo nel settore della sanificazione am­bientale.e rimarcando: «So­­no felice di essere oggi insieme al mio caro amico Elio Nebiolo. Complimenti per questo meritatissimo traguardo imprenditoriale!».

I tanti ospiti sono stati intrattenuti da un’originale performance tra comicità e ilusionismo a cua di Raffaello Corti che con il suo spettacolo “Fac-cestamgia” ha offerto ai presenti un viaggio sorprendente dove la magia, alla fine, prende il sopravvento. A seguire non è mancato un gustoso e apericena e un atteso show cooking dal vivo, così come non è mancata la musica con DJ set e Open Bar.