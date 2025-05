«Eccellenza per noi significa unicità e personalizzazione»

Il loro simbolo è un cerchio, a testimoniare doti e fattori che si ritrovano anche sintetizzati nel nome: Istituto Oeno Piemonte. Quella grande O segno di completezza, armonia e affidabilità; quella forma arrotondata, senza angoli o spigoli, che rappresenta nel contempo unità, inclusione e il ciclo continuo di crescita e innovazione. Si perché Alessandro Bertola, Federico Bertola, Francesco Marchisio e Nicola Faustini sono quattro amici, taluni anche compagni di scuola, che hanno dato vita ad un sogno inseguendo e realizzando un progetto che fa riferimento all’Istituto Oeno Italia, il più grande polo enologico del nostro Belpaese, che ha sede a Erbu­sco, in Franciacorta.

Come è maturata l’idea di creare una fusione tra le competenze del Pie­monte e quelle della Fran­ciacorta?

«In verità io e Francesco», spiega Alessandro Bertola, «era­vamo compagni alla Scuola Enologica di Alba e successivamente siamo stati anche colleghi di lavoro per lungo tempo. La nostra competenza, e­sperienza e anche una particolare “dedizione” al lavoro, uniti alla determinazione di mio cucino Federico e alla professionalità di Nicola, ceo di Istituto Oeno Italia, ci ha spinto a dar vita ad un progetto innovativo, ma davvero utile e alla portata di tutti, legato alla produzione dello spumante Metodo Classico che si caratterizza per la sua complessità e per il lungo processo di fermentazione e che permette di ottenere bollicine fini e persistenti, oltre a una grande complessità aromatica. Il metodo classico rappresenta l’eccellenza nella produzione di spumanti come il Franciacorta, richiedendo tem­po, cura e attenzione ai dettagli, ma offrendo un prodotto di grande raffinatezza e prestigio. Intuendo una richiesta di mercato anche sul nostro territorio abbiamo pensato di predisporre un servizio ad hoc».

Anche perché il metodo classico è oggettivamente oneroso rispetto ad altri metodi di produzione di spumanti…

«La nostra forza è quella di proporci come interlocutore unico, per supportare la moderna cantina nel suo percorso di crescita e nel conferirle una maggiore efficienza produttiva ed organizzativa. Gli esordi ci hanno visto come “controterzisti”, ma abbiamo intuito e fortemente lavorato per offrire servizi in grado di porre la massima attenzione ai dettagli durante tutto il processo che passa dal tirage, all’affinamento, dalla fermentazione secondaria in bottiglia, al remuage e sboccatura, dalle scelte tecnologiche fino alla sperimentazione… Perché la nostra strategia nasce dall’idea di combinare la solidità e le basi del Metodo Classico con elementi di flessibilità e personalizzazione, per ottenere risultati più efficaci e su misura, rigorosamente studiati per ciascun cliente».

Un servizio così personalizzato che ha originato l’apertura di un secondo hub…

«Esatto. Da marzo in Piana Biglini (Strada Statale 231,10/b; Mon­ticello, tel. 333-3910202; info@­oenopiemonte.it), dopo ap­pe­na due anni di attività, ci siamo ampliati, trasformando la primaria sede di Narzole in magazzino di stoccaggio e deposito. Nell’hub di Piana Biglini invece, abbiamo a di­sposizione macchinari di ultima generazione, perfetti per le fasi di sboccatura, con un controllo della pressione, del livello… Tante soluzioni che ci permettono di essere un valido supporto sia per le piccole, che per le medie e le grandi produzioni, sempre nel nome della massima personalizzazione. E siamo anche specializzati per i vini fermi, altro nostro fiore all’occhiello».

Rappresentate dunque un interlocutore competente…

«Esatto. Grazie anche alla sinergia con l’Istituto Oeno Italia, con sede a Brescia, offriamo al cliente servizi, prodotti e consulenze per l’intera filiera vitivinicola in maniera coordinata e condivisa, anche grazie alla professionalità del ceo Nicola Faustini. La fortuna, di poter offrire visione, competenza tecnica sull’intera filiera e sul risultato desiderato dalla cantina, unito a procedure tecniche costantemente monitorate, ci permette di fare sistema e ci rende davero unici nel panorama enologico italiano… Tanto innovativi da poter accontentare realtà del Piemonte così come della Sicilia, del Veneto… Avvalorata anche dalla certificazione Bio e dalla SqNpi».

Signor Francesco, come avete conosciuto Nicola Faustini?

«La nostra amicizia e stima reciproca ha visto collimare anche i nostri sogni. Lui ha creduto in noi ed è diventato un nostro socio e oggi insieme con determinazione e tanto entusiasmo ci impegniamo in uno scambio proficuo di competenze tra Piemonte e Franciacorta».

Quali sono gli aspetti del vostro lavoro che vi redono unici?

«L’impegno nell’offrire un servizio a 360 gradi, che è un mix equilibrato tra studio, ricerca e tecnologia. Le fasi sono metodiche e attente: dalla preparazione del vino base, alla scelta dei lieviti, degli zuccheri migliori per favorire la presa di spuma, senza dimenticare la durata dell’affinamento, della tipologia di remuage e del momento giusto per il cosiddetto “tiraggio”. Quando lo spumante è pronto, il nostro compito è quello di proseguire con la sboccatura, e nel supporto e consulenza nella preparazione del liqueur d’expedition, assolutamente personalizzato per poi concentrarci sulla selezione del tappo migliore, della gabbietta ed anche della confezione. Completa il servizio un hub sotterraneo, a Narzole, dove facciamo riposare nelle migliori condizioni le bottiglie durante l’affinamento».

Questo servizio è possibile anche direttamente in cantina?

«Certo. Possiamo seguire tutte le fasi anche attraverso un servizio a domicilio, grazie ad un impianto montato su un autoarticolato. Sottolineiamo ancora che questi impianti mobili sono indicati anche per il vino fermo».

Per concludere è corretto sottolineare la vostra capacità di gestire il problem solving?

«Assolutamente sì. Anche perché abbiamo ben compreso che dietro un vino si cela un racconto, che parte dalla vigna e prosegue con cura e dedizione in cantina dove avvengono i passaggi necessari a renderlo un prodotto ricercato e desiderato. Il nostro compito è quello di ottenere la massima espressione di eccellenza dai prodotti dei nostri clienti. E lo facciamo con serietà, professionalità, e con il supporto dell’Istituto Oeno Italia certi che lo scambio di informazioni tra professionisti garantisca soluzioni maturate dall’esperienza, dalla conoscenza e professionalità del singolo individuo, validate dal continuo interscambio con questa organizzazione. Il punto di forza comune con l’Istituto Oeno Italia, è quello di offrire soluzioni innovative e garantire risposte alle molteplici esigenze della cantina instaurando con i clienti rapporti di fiducia duraturi e sinergici».

È questo l’obiettivo di Istituto Oeno Piemonte testimoniato an­che dalla sua crescita e dalla voglia di continui sviluppi!