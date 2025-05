Alba Medica racconta con Mogol l’importanza di “vivere in salute”

Al Parco Tanaro nella Capitale delle Lan-ghe, al Pala Circus di Collisioni, AlbaMe­dica, realtà specializzata nella Medicina del Lavoro (corso Canale 10; tel. 0173-593836), ha ospitato i suoi clienti in una partecipata “festa della salute” alla quale sono intervenuti personalità di significativo rilievo, come il grande Mogol, autore dei successi di Lucio Battisti e grande amico di Maddalena Mosca­rini e del figlio Marco Aragno.

«Ci siamo conosciuti nel 2008 a Mondovì, nel corso di una serata di parole, musica e riflessioni condivise. In quell’occasione era intervenuta anche la se­natrice Rita Levi Montalcini», ha ricordato sul palco il dottor Marco Aragno.

«A diciassette anni di distanza, abbiamo rinnovato questa “liason” organizzando un evento che si è posto come obiettivo primario quello di rimettere al centro la salute e allo stesso tempo permettere agli operatori ed agli addetti di condividere, attraverso l’esperienza, l’im­­portanza di uno stile di vita sano e consapevole. È un ritorno che enfatizza il benessere come un valore comune e vede la cultura aziendale come uno strumento concreto per migliorare la qualità della vita, anche sul lavoro. Non a caso infatti, negli ultimi anni, sempre più aziende stanno riconoscendo l’i­mportanza di mettere il be­nessere delle persone al centro della loro cultura. Non si tratta più solo di offrire benefit o pause, ma di creare un am­biente che favorisca la salute, la soddisfazione e il sen­so di appartenenza di ogni dipendente. Originare una nuo­va cultura aziendale basata sul benessere significa promuovere uno stile di vita sano, favorire il rispetto reciproco, ascoltare le esigenze di chi lavora e incentivare pratiche che migliorino la qualità della vita, anche nelle aziende. Questo approccio porta benefici concreti: aumentano la motivazione, la produttività e si riducono stress e assenze. Inoltre, il benessere come valore condiviso aiuta a costruire un clima positivo, dove le persone si sentono valorizzate e coinvolte. È un investimento che ripaga nel lungo termine, creando un ambiente di lavoro più umano, sostenibile e innovativo».

Presente all’appuntamento an­che Luigi Icardi, presidente della Commissione Sanità della Regione Piemonte, che ha sottolineato: «Considerando la limitatezza delle risorse pubbliche e i vincoli di capacità degli ospedali, qualsiasi forma di supporto alla tutela della salute – anche in ambito aziendale – è estremamente importante e fondamentale». Ecco allora che questo appun­ta­mento, rivolto a datori di lavoro, medici e autorità, si è focalizzato su temi pratici come lo stress, il clima, l’importanza di una buona alimentazione e il ruolo della musica come alleato scientificamente riconosciuto per sentirsi meglio e lavorare con più efficacia, soprattutto in contesti impegnativi.

E a parlare di questi argomenti è stato proprio il maestro Giulio Rapetti, in arte Mogol, che sul palco insieme al giornalista Marcello Pasquero ha presentato il suo libro “La Rinascita”, parte del progetto legato al Cet, Centro Europeo di Toscolano, la struttura universitaria di eccellenza che insegna a giovani artisti a navigare nel mondo della musica e dello spettatolo.

«Salute e conoscenza sono connesse tra loro. Ecco perché cerco di suggerire soluzioni per individuare ciò che fa bene e ciò che fa male; ciò che attraverso la conoscenza indica la strada per non ammalarsi. È un viaggio verso la prevenzione pri­maria, ma che contempla anche gli aspetti legati alla prevenzione secondaria che punta alla ricerca delle patologie. I nostri sistemi nervoso, endocrino e immunitario ci difendono da tutte le malattie se sono integri… Le indicazioni sono molto complesse perché oltre all’alimentazione e al sonno, talvolta è la mente a creare problemi… Sono convinto serva istruire le maestre nelle scuole per fare in modo che si dedichino tre ore alla settimana ad illustrare ai nostri ragazzi il valore della prevenzione, della sana alimentazione… Così facendo oltre a instaurare una cultura del benessere, formeremo an­che le famiglie degli alunni ad un corretto approccio al vivere in salute».

Mogol ha poi elogiato l’approccio di AlbaMe­dica, sottolineando: «Parla in nome di una medicina che non aggiusta, ma che prevede la “manutenzione del corpo”. Ciascuno di noi possiede un’auto che porta a fare il tagliando con regolarità sino a che non si rompe qualcosa: ma è giusto che ci impegniamo nell’accudire più la nostra vettura che il nostro corpo e alla nostra salute? Il più delle volte viviamo senza conoscere in realtà tutte quelle nozioni che possono farci vivere meglio. La musica sicuramente è qualcosa che alimenta l’anima, ma dobbiamo sapere che possiamo vivere senza ammalarci: è la testa a comandare tutto. Non avere autostima, essere negativi, avere scontri verbali, tutto questo non deve accadere… dobbiamo essere ricchi di virtù, aiutare gli altri, sorridere, avere passioni e soprattutto capire che la base del buon vivere è racchiusa nella serenità. In questi 40 anni ho dedicato il mio sentire, la mia vita, le mie certezze all’approfondimento del valore di salute e conoscenza che sono connesse tra di loro. E mi sono confrontato in questo viaggio con molti esponenti di rilievo tra i quali Giovanni Scapagnini, figlio di Umberto, medico personale di Silvio Berlusconi, uno dei massimi studiosi al mondo di longevità e alimentazione. Ho capito che la salute è il risultato di una cultura assimilata e applicata con rigore. È nella nostra memoria. Tutto dipende da quello che abbiamo assorbito, messo in pratica e vissuto».

Ed ha aggiunto: «Anche ascoltare musica fa bene alla salute. Cantare, specie in gruppo, aiuta a produrre endorfine benefiche. Musica e canto sono particolarmente utili alle condizioni psicologiche delle persone che vivono stati di depressione in seguito a diagnosi di malattie gravi».

Dell’evoluzione del ruolo del ­me­dico competente tra variazioni normative ed esigenze aziendali, ha parlato il professor Canzio Romano, direttore Sa­nitario di Albamedica: «Nel corso degli anni, il ruolo del medico competente si è evoluto in risposta alle continue variazioni normative e alle nuove esigenze delle aziende. Inoltre, dal periodo del Covid è stata rafforzata l’importanza della prevenzione. Origi­na­riamente, il suo compito prin­­cipale era quello di effettuare visite mediche di controllo e valutare la salute dei lavoratori, ma oggi il suo ruolo si è am­pliato e approfondito. Le normative, hanno rafforzato l’importanza della prevenzione e della tutela della salute sul luogo di lavoro, richiedendo al medico competente di essere un vero e proprio consulente strategico per le aziende. Non si tratta più solo di controlli sanitari, ma di un supporto nella valutazione dei rischi, nella promozione di stili di vita sani e nella creazione di ambienti di lavoro più sicuri e sostenibili. Insomma, il ruolo del medico competente si è trasformato da semplice controllore a vero e proprio partner strategico, capace di rispondere alle sfide di un mondo del lavoro in continua evoluzione. È una figura fondamentale per garantire che le aziende siano non solo conformi alle normative, ma anche luoghi di lavoro più sani e attenti al benessere di tutti».

«AlbaMe­dica», sottolinea il dottor Mar­co Aragno, «desidera esprime il proprio sentito ringraziamento a Bartolomeo Salomone, presidente di Ferrero Spa, per aver accolto l’invito e per la sua cortese partecipazione. Ferrero è da sempre un’azienda attenta alla gestione del clima aziendale e alla tutela dell’ambiente di lavoro, dimostrando un costante impegno nei confronti del benessere dei propri collaboratori».

Sono poi saliti sul palco Roberto Cavallo, divulgatore, saggista e assessore alla Transizione Eco­lo­gi­ca, Agricol­tura, Com­mercio e Attività Produttive della Città di Alba, il dottor Francesco Burrai, psicologo e Daniele Berruti dell’Asso­cia­zione Paulownia Piemonte che ha raccontato gli scopi dell’ente no profit che si occupa di ricerca, sviluppo e promozione della Paulownia, albero con caratteristiche uniche impiegato da secoli in Europa e da millenni in alcune parti del mondo, grazie a ricercatori, professori universitari, associazioni di categoria ed esperti in diversi ambiti.

«La Paulownia ha specifiche caratteristiche: dalla rapidità di crescita all’alto assorbimento di CO2 fino alla produzione di legno rinnovabile. Uno studio del dipartimento di scienze delle piante e la stazione di ricerca agricola statunitense, dimostra come la Paulownia possa costituire an­che in ambito medico una gran­de risorsa. Sono state analizzate diverse componenti della Paulownia, trovando un’alta presenza di composti polifenolici presenti come metaboliti secondari, i quali hanno un’elevata attività antiossidante».

Il dottor Marco Aragno di AlbaMe­dica ha dettagliato in conclusione del momento divulgativo le finalità del progetto “Prati­camente salute” (www.praticamentesalute.it) che mette a disposizione delle aziende e dei loro lavoratori un pool di specialisti di alto livello con una forte propensione personale a mettersi in gioco per trasmettere le loro conoscenze e la loro esperienza nel modo più diretto e fruibile possibile. È stato presentato il portale “Pratica­men­te salute, interfaccia di riferimento per i datori di lavoro intenzionati a mettere in pratica attività di promozione della salute all’interno delle proprie aziende, in particolare mettendo a disposizione dei propri lavoratori la cultura e l’esperienza di un pool di specialisti della prevenzione. Gli interventi degli specialisti dottori Elisa Caffa, Elisa Eusebio, Francesco Mo­scarini, Francesco Sincich, Michele Cicolani, Romeo Cap­poni, Paolo Diego L’Angiocola e dello stesso Marco Aragno, possono essere organizzati in presenza in azienda, in modalità di teleconferenza sincrona o usufruendo di video-corsi disponibili all’interno dell’area riservata per l’azienda, dopo aver effettuato l’iscrizione e ottenuto le credenziali per il login.

La serata si è conclusa in musica, con un viaggio tra ricordo, cultura ed emozioni nel solco di Battisti e Mogol sapientemente interpretato da Gianmarco Carroccia, che, con la sua voce tanto simile a quella del cantautore di Poggio Bustone, non stravolge la versione originale dei suoi brani più famosi ma ne dà una cosiddetta interpretazione perfetta.