A Spazzamondo 2025 oltre 20.000 cittadini in azione per l’ambiente

Sabato 24 maggio, la provincia di Cuneo si è ritrovata più pulita e più consapevole. Con 20.000 cittadini coinvolti, 175 Comuni partecipanti e 33 tonnellate di rifiuti raccolti, la quinta edizione di Spazzamondo ha confermato la forza di una mobilitazione collettiva, ormai conosciuta anche a livello nazionale, capace di unire generazioni, territori e reti sociali intorno a un obiettivo comune: prendersi cura dell’ambiente.

“Spazzamondo è un gesto tanto semplice quanto potente – dichiara Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC, commentando l’ottimo esito dell’iniziativa –. Ci dice che il cambiamento nasce quando ognuno si assume una piccola parte di responsabilità. Il successo di questa edizione dimostra che la nostra comunità è pronta a fare la sua parte, con convinzione e con entusiasmo. Un grazie va a chi ha raccolto un rifiuto, a chi ha mobilitato una scuola, un’associazione o un’azienda, a coloro che hanno creduto nell’idea che prendersi cura del proprio ambiente sia necessario per costruire un futuro migliore per tutti”.

Gli 8.500 sacchetti di rifiuti raccolti in tutta la provincia equivalgono a un risparmio ambientale stimato in 40 tonnellate di CO₂, secondo i calcoli di Cooperativa Erica, partner scientifico di Spazzamondo. Intervenire nella raccolta dei rifiuti a livello locale, come ricordano, è un gesto che produce effetti globali: “Il 70% dei rifiuti che si trovano in mare proviene dalla terraferma e solo il 6% galleggia: intervenire a monte significa evitare che finiscano nei fiumi e poi negli oceani”.

Ad arricchire l’edizione 2025 di Spazzamondo, il bando “Sport per il Pianeta”, che ha coinvolto 29 associazioni sportive che hanno animato la giornata di sabato 24 maggio con camminate ecologiche, plogging, pedalate e altre attività collettive. Una dimensione dinamica, dove lo sport diventa strumento di educazione ambientale e coesione sociale.

Grande partecipazione anche dalle scuole e dal mondo produttivo: 80 istituti scolastici di ogni ordine e grado hanno aderito, così come oltre 20 aziende associate a Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria. Spazzamondo si è così confermato come piattaforma trasversale di cittadinanza attiva.

Anche quest’anno la Fondazione CRC premierà i Comuni più virtuosi di Spazzamondo, suddivisi per fascia di popolazione, con attrezzature per la manutenzione urbana; le scuole riceveranno buoni per materiale didattico; alle aziende più coinvolte verrà assegnata un’opera d’arte sul tema della sostenibilità. L’annuncio dei premiati è previsto entro l’estate.

Tra film, parole e impegno civile

Nel percorso di avvicinamento alla giornata del 24 maggio, Spazzamondo 2025 si è arricchito della rassegna cinematografica “Aspettando Spazzamondo”, che ha proposto proiezioni e dibattiti a Cuneo, Bra, Saluzzo e Mondovì, con la partecipazione del divulgatore scientifico Roberto Cavallo e dei registi dei docufilm proposti. Un’iniziativa che ha saputo preparare la comunità all’azione, approfondendo in chiave accessibile i temi ambientali più urgenti.

Una rete che cresce

Spazzamondo è promosso dalla Fondazione CRC in collaborazione con Cooperativa Erica (partner scientifico), Protezione Civile provinciale, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI, Coldiretti, Confcommercio, Confartigianato e Confindustria, con il supporto dei consorzi ACEM, CEC, COABSER e CSEA.

Grazie alla partecipazione e al supporto di tutti questi soggetti, il progetto si conferma ogni anno come appuntamento particolarmente sentito da tutta la comunità provinciale.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili su www.spazzamondo.it.