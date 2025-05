Weekend denso di gare per la Victoria Alba Pattinaggio

Lo scorso weekend si è chiusa la prima parte della stagione agonistica federale per gli atleti della Victoria Alba Pattinaggio asd: l’associazione albese ha schierato una squadra di 14 atleti nelle specialità singolo e solo dance, che tra aprile e maggio hanno disputato le fasi regionali e/o interregionali dedicati alle loro categorie.

Per la categoria Allievi A (2013), è scesa in pista Beatrice Bressano, che a Savona si è confrontata con coetanee di Piemonte e Liguria e, nonostante qualche imprecisione dovuta a un piccolo infortunio, ha ottenuto la medaglia d’argento.

Giordano Cavagnolo (Cadetti A – 2011) ed Emanuele Martino (Jeunesse – 2009) hanno disputato la seconda fase del loro Campionato Interregionale a Lonato del Garda (BS): per entrambi un buon riscontro in termini di punteggio e la conferma di ottimi miglioramenti, che portano Giordano ad indossare la medaglia d’oro ed Emanuele a salire sul secondo gradino del podio. Entrambi gli atleti hanno ottenuto la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani, che si svolgeranno a Novara a fine giugno.

Per la specialità Solo Dance, novità in casa albese a partire da questa stagione 2024/25, Fabiana Giove (Nazionale Jeunesse 2009) e Sara Destefanis (Nazionale Juniores 2007) hanno gareggiato a Novara: al primo impatto con la nuova specialità le atlete della Victoria non si sono fatte intimorire da avversarie sicuramente più esperte e hanno ottenuto buoni piazzamenti ai piedi del podio.

Ultimo appuntamento, a Settime (AT), la gara dedicata alla specialità libero delle categorie Esordienti/Allievi Regionali e Divisioni Nazionali, dove sono scesi in pista 9 pattinatori albesi. Nella categoria Allievi Regionali A (2013) Camilla Dogliotti, al debutto ad un regionale Fisr, è riuscita con una buona prestazione a salire sul terzo gradino del podio.

Tra i Divisione Nazionale A maschile (2010/11) Leonardo Vercelli e Filippo Baggio, al primo anno in categoria, conquistano rispettivamente la medaglia d’argento e la medaglia di bronzo; nella stessa categoria al femminile ottime prove di Emma Aschieri, Olivia Aloesio e Matilde Giacosa che tengono testa a numerose atlete anche più grandi di età ed ottengono buoni piazzamenti.

Nella categoria Divisione Nazionale B (2009) Gessica Fresia conquista la medaglia d’oro, con un disco di gara pulito ed elegante, e infine nella categoria Divisione Nazionale C (2007/08) ottimi risultati per Benedetta Martino, che si aggiudica il gradino più alto del podio e, e Sofia Adamo, autrice di una buona performance.

Per Leonardo, Filippo, Gessica e Benedetta è già certa la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani di Piancavallo (PN).

Il bilancio dei Campionati Regionali Federali è più che positivo per la Victoria Alba Pattinaggio, che si conferma ai vertici regionali per le specialità singolo, solo dance e gruppi spettacolo: la Victoria conquista infatti 3 titoli di Campione Regionale (Giordano Cavagnolo, Gessica Fresia e Benedetta Martino) tre medaglie d’argento (Beatrice Bressano, Emanuele Martino, Leonardo Vercelli), tre bronzi (il quartetto Be.real, Camilla Dogliotti, Filippo Baggio) e numerosi piazzamenti ai piedi del podio. Grande la soddisfazione di tutto il team che lavora costantemente per migliorare il livello tecnico e stilistico di tutti gli atleti, agonisti e non.

Il mese di maggio ha visto la pista del Centro Sportivo Brusco riempirsi di giovani pattinatori, arrivati ad Alba per due manifestazioni di livello regionale: la “Rassegna Regionale Aics” e il “Trofeo Fisr Primi Passi e Giovani Promesse”, gare dedicate alle categorie promozionali che hanno visto alternarsi in pista oltre 250 atleti ogni weekend.

Inoltre, venerdì 30 maggio alle 21.00, sempre sulla pista albese, andrà in scena lo spettacolo di fine anno, che quest’anno sarà dedicato all’arte in tutte le sue forme: durante la serata si esibiranno tutti gli atleti della Victoria Alba Pattinaggio, desiderosi di mostrare le coreografie preparate per l’occasione.

