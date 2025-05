Volley Superlega – Michele Baranowicz è il nuovo palleggiatore di Cuneo: “Un orgoglio”

Il Cuneo Volley affida la propria regia a Michele Baranowicz. Quando si dice tornare alle proprie radici; il palleggiatore monregalese di nascita, torna a vestire la maglia di Cuneo dopo tredici anni e tante importanti esperienze in carriera sia in Italia che all’estero. Un tassello importante per la costruzione del gruppo di coach Battocchio, che parte con una base esperta della categoria.

Il ritorno a casa per Bara ha un “gusto” particolare: « Giocare qua è sempre stato un mio cruccio; sono cresciuto a Cuneo nelle giovanili, ho fatto un anno da secondo a Nikola e non aver mai avuto la possibilità di giocare da titolare in questa squadra mi è sempre un po’ pesato e poterlo fare la prossima stagione mi riempie d’orgoglio».

Hai seguito Cuneo in questi anni e cosa significa per te rivederlo in Superlega?

«In questi anni ho sempre seguito il percorso, perché l’affetto è rimasto e rivedere Cuneo in Superlega è magnifico. Una squadra storica del mondo della pallavolo italiana e non solo come può essere Modena, quindi rivederla nella massima serie è fantastico, anche perché credo che oggi come oggi possa essere l’unica squadra in grado di sostenere questo campionato. Poter essere protagonista il prossimo anno di questo ritorno in Superlega è davvero unico».

Nei colloqui con il Presidente Costamagna, il Ds Brugiafreddo e coach Battocchio qual è stato il focus?

«Il motto è quello di lavorare tanto e di essere tutti a disposizione. Sicuramente non sarà facile, credo che la Società si sia mossa molto bene sul mercato e abbia avuto la forza di fare determinate scelte. Siamo quindi tutti consapevoli di quello che dovremo fare, degli sforzi e sacrifici che saranno necessari per mantenere la categoria e fare qualcosa di bello».

C’è qualcosa che vorresti dire ai tifosi e appassionati di Cuneo?

«Certo, che spero di vederli numerosi al palazzetto tutte le domeniche. Li aspetteremo tanto e in tanti perché una cosa che so bene è che a Cuneo il tifo è veramente il settimo uomo, quindi speriamo davvero di avere il palazzetto sempre pieno perché ci darà una grossa mano».

Come dargli torto dopo questa immensa stagione, che ha visto tante occasioni in cui il pubblico si è fatto sentire, con apice gara 2 della Finale Play Off e il tutto esaurito!

Indi per cui cogliete al volo l’invito e soprattutto la promozione valida fino al 31 di maggio per abbonarsi alla stagione 2025/2026 in Superlega. Abbonamenti disponibili su Liveticket.it oppure da “Energia Pulita” in c.so Nizza 29 a Cuneo o da “Il Podio Sport” in v. Valle Po 99 a Madonna dell’Olmo ed infine martedì 27 e giovedì 29 maggio dalle 18 alle 20 in Biglietteria al palazzetto.